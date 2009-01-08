Sony Ericsson'dan iki güncel model: W508 ve C510

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Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından Sony Ericsson, Walkman ve Cyber-shot ailelerini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor. Firma, bugün W508 ve C510 olmak üzere iki güncel modelini anons etti.

İlk model W508'in, tasarım açısından W980'i andırdığını söyleyebiliriz. Telefon dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor. HSDPA desteği, telefondaki WI-FI bağlantısı eksikliğini belli ölçü de olsa kapatıyor. Fakat bu alt yapının ülkemizde olmadığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Telefonda, iki farklı ekran bulunuyor. 2. ekran monochromatic OLED teknolojisine sahip ve ekranda çizilme olasılığına karşı firma özel bir kaplama kullanmış. Telefonun kapağı üzerindeki tuşlarla da şarkılarımızı kolayca kontrol edebiliyoruz.

W508'in 100 MB'lık dahili belleği, Memorystick Micro kartlarla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Gesture Control, Track ID, SenseME özelliklerini barındıran telefonun kapak rengini istediğiniz takdirde değiştirebilirsiniz. Piyasada farklı kapak seçeneklerinin satılacağı ifade edildi.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

İşletim sistemi: Java platformu

Boyut ve ağırlık: 93.5 x 50 x 14 mm / 98 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT

2. ekran: 1.1 inç, 128x36 piksel, monochromatic OLED

Bellek: 100 MB dahili + Memorystick Micro desteği

Kamera: 3.2 Megapiksel

Video kaydı: Var

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

Batarya: 400 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi

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Sony Ericsson'un ikinci telefonu C510'nin özelliklerini incelediğimizde hemen üstteki W508 modeliyle çeşitli benzerlikleri görebiliyoruz. 107 x 47 x 12.5 mm ebatlarında ve sadece 92 gram ağırlığındaki telefonun kamerası tahmin edebileceğiniz gibi otomatik odaklama desteğine sahip. Ayrıca yüz algılama teknolojisi de gözlerden kaçmıyor. Kısaca özetleyecek olursak C510, üç band GSM desteği, HSDPA, 2.2 inç 240x320 piksel ekran, 100 MB dahili bellek, FM radyo ve Bluetooth gibi özellikleriyla ön plana çıkıyor.

W508 ve C510'un 2009'un 2. çeyreğinde satışa sunulması beklenirken fiyat ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.

Teknik özellikler:



Şebeke: Triband (HSDPA / GSM 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

İşletim sistemi: Java platformu

Boyut ve ağırlık: 107 x 47 x 12.5 mm / 92 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT

Bellek: 100 MB dahili + Memorystick Micro desteği

Kamera: 3.2 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama teknolojisi

Video kaydı: Var

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

Batarya: 400 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi