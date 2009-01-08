Sony Ericsson'dan iki güncel model: W508 ve C510

Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından Sony Ericsson, Walkman ve Cyber-shot ailelerini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor. Firma, bugün W508 ve C510 olmak üzere iki güncel modelini anons etti.
İlk model W508'in, tasarım açısından W980'i andırdığını söyleyebiliriz. Telefon dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor. HSDPA desteği, telefondaki WI-FI bağlantısı eksikliğini belli ölçü de olsa kapatıyor. Fakat bu alt yapının ülkemizde olmadığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Telefonda, iki farklı ekran bulunuyor. 2. ekran monochromatic OLED teknolojisine sahip ve ekranda çizilme olasılığına karşı firma özel bir kaplama kullanmış. Telefonun kapağı üzerindeki tuşlarla da şarkılarımızı kolayca kontrol edebiliyoruz.
W508'in 100 MB'lık dahili belleği, Memorystick Micro kartlarla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Gesture Control, Track ID, SenseME özelliklerini barındıran telefonun kapak rengini istediğiniz takdirde değiştirebilirsiniz. Piyasada farklı kapak seçeneklerinin satılacağı ifade edildi.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
İşletim sistemi: Java platformu
Boyut ve ağırlık: 93.5 x 50 x 14 mm / 98 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
2. ekran: 1.1 inç, 128x36 piksel, monochromatic OLED
Bellek: 100 MB dahili + Memorystick Micro desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel
Video kaydı: Var
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
Batarya: 400 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi
Sony Ericsson'un ikinci telefonu C510'nin özelliklerini incelediğimizde hemen üstteki W508 modeliyle çeşitli benzerlikleri görebiliyoruz. 107 x 47 x 12.5 mm ebatlarında ve sadece 92 gram ağırlığındaki telefonun kamerası tahmin edebileceğiniz gibi otomatik odaklama desteğine sahip. Ayrıca yüz algılama teknolojisi de gözlerden kaçmıyor. Kısaca özetleyecek olursak C510, üç band GSM desteği, HSDPA, 2.2 inç 240x320 piksel ekran, 100 MB dahili bellek, FM radyo ve Bluetooth gibi özellikleriyla ön plana çıkıyor.
W508 ve C510'un 2009'un 2. çeyreğinde satışa sunulması beklenirken fiyat ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.
Teknik özellikler:
Şebeke: Triband (HSDPA / GSM 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
İşletim sistemi: Java platformu
Boyut ve ağırlık: 107 x 47 x 12.5 mm / 92 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 100 MB dahili + Memorystick Micro desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: Var
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
Batarya: 400 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi
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hayır. W508 modeli o ve Türkiye'ye birçok model gibi getirtmediler.T715 su an satılmakta...
T715 kayan kapak hem.W508 ise kapaklı.
W508
T715
mobile-review.com/...
dailymobile.se/...
valla 2.çeyrege kadar beklerim diyorsan gerçekten güzel bir tecih olucanı düşünüyorum... fiyat olarakta 400-500tl.den girer bu cihaz
Ben de seninle aynı fikirdeyim , 20 000. mesajıma az kaldı telde. Attıktan sonra rafa koyacam , yeni arayışlar içindeyim
C510 fiyatı bence olsa olsa , 600 YTL den girer piyasaya
Wi-Fi + 262 K Ekran + Led Flash
W508'in eksikleri
Wi-Fi + 262 K Ekran + Flash
Bu arada 262 K ekran 16 M'a göre daha az mı batarya harcıyor?
Bataryayla çok akalalı olduğunu sanmıyorum ama 262k olmasının sebebi maliyeti düşürme çabası olabilir.
he hemen wifi eksik sonrada niye pahalı oluyo diyosunuz..bunlar orta segment telefonlar 400-500 arası gider..ayrıca bu modellerin dizaynı kısmen son donemdeki se.lere göre daha hoş gibi