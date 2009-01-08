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Sony Ericsson'dan iki güncel model: W508 ve C510

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
51,5b
1
53
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'dan iki güncel model: W508 ve C510
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Sony Ericsson'dan iki güncel model: W508 ve C510
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Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından Sony Ericsson, Walkman ve Cyber-shot ailelerini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor. Firma, bugün W508 ve C510 olmak üzere iki güncel modelini anons etti.

İlk model W508'in, tasarım açısından W980'i andırdığını söyleyebiliriz. Telefon dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor. HSDPA desteği, telefondaki WI-FI bağlantısı eksikliğini belli ölçü de olsa kapatıyor. Fakat bu alt yapının ülkemizde olmadığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Telefonda, iki farklı ekran bulunuyor. 2. ekran monochromatic OLED teknolojisine sahip ve ekranda çizilme olasılığına karşı firma özel bir kaplama kullanmış. Telefonun kapağı üzerindeki tuşlarla da şarkılarımızı kolayca kontrol edebiliyoruz.

W508'in 100 MB'lık dahili belleği, Memorystick Micro kartlarla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Gesture Control, Track ID, SenseME özelliklerini barındıran telefonun kapak rengini istediğiniz takdirde değiştirebilirsiniz. Piyasada farklı kapak seçeneklerinin satılacağı ifade edildi.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
İşletim sistemi: Java platformu
Boyut ve ağırlık: 93.5 x 50 x 14 mm / 98 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
2. ekran: 1.1 inç, 128x36 piksel, monochromatic OLED
Bellek: 100 MB dahili + Memorystick Micro desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel
Video kaydı: Var
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
Batarya: 400 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi

 

 

Sony Ericsson'dan iki güncel model: W508 ve C510
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Sony Ericsson'dan iki güncel model: W508 ve C510
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Sony Ericsson'un ikinci telefonu C510'nin özelliklerini incelediğimizde hemen üstteki W508 modeliyle çeşitli benzerlikleri görebiliyoruz. 107 x 47 x 12.5 mm ebatlarında ve sadece 92 gram ağırlığındaki telefonun kamerası tahmin edebileceğiniz gibi otomatik odaklama desteğine sahip. Ayrıca yüz algılama teknolojisi de gözlerden kaçmıyor. Kısaca özetleyecek olursak C510, üç band GSM desteği, HSDPA, 2.2 inç 240x320 piksel ekran, 100 MB dahili bellek, FM radyo ve Bluetooth gibi özellikleriyla ön plana çıkıyor.

W508 ve C510'un 2009'un 2. çeyreğinde satışa sunulması beklenirken fiyat ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband (HSDPA / GSM 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
İşletim sistemi: Java platformu
Boyut ve ağırlık: 107 x 47 x 12.5 mm / 92 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 100 MB dahili + Memorystick Micro desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: Var
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
Batarya: 400 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi


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CorelDraw04 9 yıl
şu kapaklı olan t715 değilmi arkadaşlar yada bu telefonları kullanan varmı nasılsır...??
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se(dd)at 9 yıl

assault79

şu kapaklı olan t715 değilmi arkadaşlar yada bu telefonları kullanan varmı nasılsır...??


hayır. W508 modeli o ve Türkiye'ye birçok model gibi getirtmediler.T715 su an satılmakta...
T715 kayan kapak hem.W508 ise kapaklı.

W508
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


T715
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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St Batuhan 10 yıl
Çok sade ve bence güzel eh özelliklerde cok iyi ;) daha ne olsun ;)
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Reis-i Eagles 10 yıl
Yeni C510 İncelemesi:

mobile-review.com/...


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..Knight.. 10 yıl
Yeni resimler:

dailymobile.se/...
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EXPOXL 10 yıl
c510 sadece tasarım olarak güzel.ama foto kalitesi olarak k790/k810 kalitesinde değil malesef.hele karanlık çekim led flash olunca hepten berbat
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01Mrt 10 yıl
w810dan sonra nasıl bir SE alsam diye düşünüyorum... Belki C510 olabilir, tabi fiyatını görmek lazım... :))
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m35 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

w810dan sonra nasıl bir SE alsam diye düşünüyorum... Belki C510 olabilir, tabi fiyatını görmek lazım... :))


valla 2.çeyrege kadar beklerim diyorsan gerçekten güzel bir tecih olucanı düşünüyorum... fiyat olarakta 400-500tl.den girer bu cihaz
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webelectronics 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

w810dan sonra nasıl bir SE alsam diye düşünüyorum... Belki C510 olabilir, tabi fiyatını görmek lazım... :))


Ben de seninle aynı fikirdeyim , 20 000. mesajıma az kaldı telde. Attıktan sonra rafa koyacam , yeni arayışlar içindeyim


C510 fiyatı bence olsa olsa , 600 YTL den girer piyasaya
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Sah!n 10 yıl
Bana göre C510'un eksikleri

Wi-Fi + 262 K Ekran + Led Flash

W508'in eksikleri

Wi-Fi + 262 K Ekran + Flash

Bu arada 262 K ekran 16 M'a göre daha az mı batarya harcıyor?
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pohuman 10 yıl
Bence çok güzel modeller. Ekran boyutlarının 2.2'' olmasıda çok iyi olmuş...
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VYC Majoris 10 yıl

Orjinalden alıntı: Sah!n

Bana göre C510'un eksikleri

Wi-Fi + 262 K Ekran + Led Flash

W508'in eksikleri

Wi-Fi + 262 K Ekran + Flash

Bu arada 262 K ekran 16 M'a göre daha az mı batarya harcıyor?

Bataryayla çok akalalı olduğunu sanmıyorum ama 262k olmasının sebebi maliyeti düşürme çabası olabilir.
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gøød chãrlotté 10 yıl

Orjinalden alıntı: Sah!n

Bana göre C510'un eksikleri

Wi-Fi + 262 K Ekran + Led Flash

W508'in eksikleri

Wi-Fi + 262 K Ekran + Flash

Bu arada 262 K ekran 16 M'a göre daha az mı batarya harcıyor?



he hemen wifi eksik sonrada niye pahalı oluyo diyosunuz..bunlar orta segment telefonlar 400-500 arası gider..ayrıca bu modellerin dizaynı kısmen son donemdeki se.lere göre daha hoş gibi
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