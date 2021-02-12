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    SONY FX3 8K Kamera Sızdırıldı/Kameralar Üstüne Sohbet Videosu

    12 Şubat 2021, 08:27
    4,3b
    2
    Video Kameralar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onurhan Keskin
    Video Editörü
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    Türkiye'nin lider Teknoloji Portalı Donanım Haber'de SONY FX3 8K Kamera artı diğer Kameralar üstüne konuşuyor ve yorumlar yapıyoruz. Lütfen, siz de kendi düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız.

    Günümüzde kamera teknolojileri inanılmaz bir hızda ilerlemekte ve neredeyse takip edilemeyecek düzeyde hızlanmaya başladı.

    Biz de sizler için elimizden geldiğince bu ürünleri anlatmaya ve iş dalı hakkında bilgiler vermeye çalıştık.



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu arkadaşın sunumunu beğeniyorum.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    SONY FX3 8K desteklemiyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Temcit pilavı gibi benzer içeriklerin yapıldığı, teknoloji sitesi olmasına rağmen telefondan başka bir şeyin konuşulmadığı (onun da yanlış konuşulduğu) bir ortamda ürettiğin içerikleri ilgiyle takip ediyorum Onurhan kardeşim. Ayrıca sunumlarının samimi bir sohbet havasında olmaları da başka bir olumlu yönün.
    Sony'e gelecek olursak Alpha 1 hepimizin ağzının suyunu akıttı, fotoğrafçı ve videographer dünyasının gündemine oturdu ama ben artık şu A 7 IV'ü çıkarmasını dört gözle bekliyorum. A 7 III çok güzel kamera olmasına rağmen biraz eskide kaldı ve o segmentte şu anda Sony tarafından doldurulması gereken büyük bir boşluk var.
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    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) alaz1903
    İyi yorumlarınız için teşekkür ederim, diğer editörlerimiz de işinde gayet bilgili ve başarılı kişiler ayrıca Telefon dünyasına da çok büyük bir ilgi olduğu için Telefon gibi teknolojilerin ön planda olması normal.

    Güzel yorumun için tekrardan teşekkürler.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dslr kameraların bin dolarlık objektifleri bile ancak 6k çözünürlüğü destekliyor.



    Sensör 8k olsa bile yeterince kesin görüntü alınamaz.
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    C cancanax (can basri) 4 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri



    Çekildiği lensler yazıyor.Ben bir handikap olduğunu düşünmüyorum Sony lensler güncel hem oradan bir avantajı olabilir...

    Hem youtube yüklemesi hem 4k panelde 8k seçmeme rağmen çok iyiydi,artık hareketli fotoğraf resmen...Ben bunu 20 yıl önce demiştim video içinden resim seçeceğiz diye ki bir çok yerde 4k video ile yaptığım oldu...Yakında fotoğraf işi videodan seçme olacak tamamen...
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    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Selam,lenslerin çözünürlüklerle ilgisi yok,Sensörün boyutu ve lensin İmaj Dairesi (İmage Circle) birbiri ile örtüşüyorsa her lensi her kamerada kullanabilirsiniz(bayonetlerin de uyumlu olması lazım.)

    Yeni güncel kameralara Vintage lensler takıldığını bile görebiliyoruz bugün veya tam tersi de olabiliyor.

    Bugün en geniş Sensör boyutlarından birine sahip olan RED Digital Cinema Monstro 8K VV'nin sonundaki VV: VistaVision anlamına geliyor.

    VistaVision sensör boyutu aslında VistaVision Negatif Filmlerin bir Klonu ve VistaVision 1950'lerin ortasından geliyor, o yüzden bu işte: yeni ve eski hem birbirine çok uzak hem de birbirine çok yakın.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    8k konusunda arkadaşa katılıyorum duygularıma tercüman olmuş
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    8k ihtiyaç çünkü içeriklerin min 4k olması lazım artık. 8k çekip bazı sahnelerde zoom yaparak eşitlendiği için artık ihtiyaç
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    C cancanax (can basri) 5 gün ( Mesaj Silindi ) MC.CYBER_
    8k-4k120fps-10bit raw- şu an cihazların minimum standart bu olmalı...
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    T thesirhot (serhat esen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mıy mıy mıy, keşke hızlı oynatma seçeneği olsa.. tahammül edemiyorum..
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    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) thesirhot
    Mıy mıy mıy, teşekkürler mıy. Bu arada ilk iki ''mıy'' birleşik üçüncü ''mıy'' da ayrı olacak şekilde yazılmalıdır, lütfen Türkçemizi düzgün kullanalım.

    Teşekkürler :)
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    Semih Güzey (Semih Güzey) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony venedik ne ya :D Blackmagic'de karabüyü olsun madem :D
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    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Semih Güzey
    Olabilir ben bir fark görmüyorum açıkçası, nasıl isterseniz öyle söyleyebilirsiniz.
    ''Venedik'' yanlış bir telaffuz değil.
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    4 435 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Video izlemeyi sevmiyorum aşırı yavaş geliyor. Şuraya teknik özelliklerini yazsaydınız keşke. Neyse başka yerde bakarız artık.
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    1ses1 (hasan türk) 2 gün ( Mesaj Silindi ) 435
    Ee ozaman çalışmış olacak. Yaptığı işin hakkını verecek neden yapsın. Onu yapan bir kaç kişi var gerisi video çek oldu bitti. Tabi kopyala çevir yapaıştır içerik olsa onu kesin yaparlar.
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    einhander (Erdem ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) 435
    2 dakıkada okuyacagım ıcerıgı 11 dakıka neden ızleyeyım degıl mı

    bende son yıllarda bıktım vıdeolu ıcerıklerden. DH ozelınde konusmuyorum genel olarak dunya herseyı vıdeolastırmaya calısıyor bıkkınlık geldı.

    okumayı ozledım
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    oly1786 (caner nebi) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu arkadaşın sunumunu beğeniyorum.
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