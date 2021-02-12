SONY FX3 8K Kamera Sızdırıldı/Kameralar Üstüne Sohbet Videosu

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Günümüzde kamera teknolojileri inanılmaz bir hızda ilerlemekte ve neredeyse takip edilemeyecek düzeyde hızlanmaya başladı.



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