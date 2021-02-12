SONY FX3 8K Kamera Sızdırıldı/Kameralar Üstüne Sohbet Videosu

Video Editörü
Türkiye'nin lider Teknoloji Portalı Donanım Haber'de SONY FX3 8K Kamera artı diğer Kameralar üstüne konuşuyor ve yorumlar yapıyoruz. Lütfen, siz de kendi düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız.
Günümüzde kamera teknolojileri inanılmaz bir hızda ilerlemekte ve neredeyse takip edilemeyecek düzeyde hızlanmaya başladı.
Biz de sizler için elimizden geldiğince bu ürünleri anlatmaya ve iş dalı hakkında bilgiler vermeye çalıştık.
Sony'e gelecek olursak Alpha 1 hepimizin ağzının suyunu akıttı, fotoğrafçı ve videographer dünyasının gündemine oturdu ama ben artık şu A 7 IV'ü çıkarmasını dört gözle bekliyorum. A 7 III çok güzel kamera olmasına rağmen biraz eskide kaldı ve o segmentte şu anda Sony tarafından doldurulması gereken büyük bir boşluk var.
Güzel yorumun için tekrardan teşekkürler.
Sensör 8k olsa bile yeterince kesin görüntü alınamaz.
Çekildiği lensler yazıyor.Ben bir handikap olduğunu düşünmüyorum Sony lensler güncel hem oradan bir avantajı olabilir...
Hem youtube yüklemesi hem 4k panelde 8k seçmeme rağmen çok iyiydi,artık hareketli fotoğraf resmen...Ben bunu 20 yıl önce demiştim video içinden resim seçeceğiz diye ki bir çok yerde 4k video ile yaptığım oldu...Yakında fotoğraf işi videodan seçme olacak tamamen...
Yeni güncel kameralara Vintage lensler takıldığını bile görebiliyoruz bugün veya tam tersi de olabiliyor.
Bugün en geniş Sensör boyutlarından birine sahip olan RED Digital Cinema Monstro 8K VV'nin sonundaki VV: VistaVision anlamına geliyor.
VistaVision sensör boyutu aslında VistaVision Negatif Filmlerin bir Klonu ve VistaVision 1950'lerin ortasından geliyor, o yüzden bu işte: yeni ve eski hem birbirine çok uzak hem de birbirine çok yakın.
Teşekkürler :)
''Venedik'' yanlış bir telaffuz değil.
bende son yıllarda bıktım vıdeolu ıcerıklerden. DH ozelınde konusmuyorum genel olarak dunya herseyı vıdeolastırmaya calısıyor bıkkınlık geldı.
okumayı ozledım