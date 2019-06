Sony istemeden de olsa Xbox 360'a katkı mı sağladı?

Microsoft'un Xbox 360'ı duyurması ve hemen ardından gecikmeli de olsa Sony Play Station 3'ün piyasaya sunulması ile başlayan yeni nesil oyun konsolları mücadelesi şimdilik sakin devam ediyor olsa da rekabet yeniden alevlenebilir. Oyunları kadar teknik özellikleriyle de uzun süre tartışma konusu olan ve oyuncuları ikiye bölen Xbox 360 - PlayStation 3 mücadelesine IBM mühendisleri yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.

Xbox 360 ve PlayStation 3'ün hem araştırma-geliştirme çalışmalarına hem de mevcut teknik özelliklerine baktığımızda ortak olan temel noktanın IBM olduğunu söylemek mümkün. Zira konsollara güç veren işlemcilerin hazırlanmasında kilit rol üstlenen IBM'in mühendislerinden David Shippy ve Mickie Phipps tarafından kaleme alınan "The Race for a New Game Machine" isimli kitapta ses getirecek önemli bir iddiaya yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör

IBM mühendislerinin kaleme aldığı kitaba göre Sony istemeden de olsa Xbox 360 çalışmalarına katkı sağladı

Playstation ile 90'lı yıllara damga vuran ve konsol dünyasında büyük başarı elde eden Sony, PlayStation 2 ile de benzer bir sıçrama gerçekleştirmiş ve PlayStation ailesinin 3. jenerasyon temsilcisi için hazırlık çalışmalarına başlamıştı. Yeni konsoluyla birlikte yeni bir işlem mimarisine geçiş yapmayı planlayan Sony, yeni bir işlemci tasarlamak için gerekli süre ve maliyetleri dikkate alarak ortaklık yoluna gitmeyi tercih etmişti.

Sony yeni işlemci mimarisinin geliştirilmesi için Toshiba ve IBM ile kısaca STI olarak bilinen ortaklığa imza atarak Cell işlemcisinin geliştirilmesi için çalışmalara başladı. 2001 yılında başlayan işbirliği çerçevesinde 5 yıllık süreç için 400 milyon dolarlık yatırımı ve işlemcilerin üretimi için iki tesis inşaatını üstlenen ortaklık, Cell işlemcisini, 25 Aralık (Noel) 2005 olarak hedeflenen PlayStation 3 lansmanına hazır olması için kolları sıvamıştı.

Peki nasıl oldu da IBM, Xbox 360 ve PlayStation 3 gibi iki rakip konsol için işlemci tedarikçisi durumuna gelebildi? Takvim yaprakları 2002 sonlarını gösterdiğinde Xbox ile konsol dünyasına adım atan yazılım devi Microsoft'un resme dahil olduğunu görüyoruz. Microsoft, ilk deneyimi olan Xbox sonrasında yeni bir oyun konsolu için çalışmalarına başlamış ve ilk konsoldan farklı olarak IBM ile görüşmelere başlamıştı.

Tam Boyutta Gör

"The Race for a New Game Machine" isimli kitap konsol dünyasında yeni bir tartışmayı başlatabilir

Xbox'a güç verecek işlemci için Intel ile çalışan Microsoft, o dönemde henüz adı konulmayan yeni nesil oyun konsolu Xbox 360 içinse IBM ile masaya oturmuştu. Kitaba göre, 2003 yılında IBM'den Adam Bennett geliştirme çalışmaları devam eden Cell işlemcisinin spesifikasyonunu Microsoft ile paylaşmış ve STI ortaklığı tarafından geliştirilen Cell projesi ekseninde yeni bir işlemcinin hazırlanması için iki firma kontrat imzalamıştı.

Peki nasıl oluyor da IBM, Toshiba ve Sony ile çalışmaları devam eden Cell işlemcisinin detaylarını Microsoft ile paylaşabiliyordu? Kitaba göre, Sony ve Toshiba, IBM'in Cell işlemcisinin ilerisi için talep eden müşterelere satışına onay vermişlerdi. Cell işlemcisinin tasarımında insan gücünün önemli bir kısmını karşılayan ve Austin, Teksas'daki tasarım merkezinin kapılarını ortaklarına açan IBM, bu sayede Microsoft için de çalışmalarına başlamıştı.

"The Race for a New Game Machine" isimli kitabın belkide en ilginç noktalarından biri olarak IBM çalışanlarının, Xenon işlemcisinin çalışmalarını Sony ve Toshiba mühendislerinden gizleyerek Cell tasarım takımının sadece birkaç kat yukarısında Xbox 360'a güç verecek yeni yonganın test çalışmalarını sürdürmesinin belirtildiği kısım gösterilebilir. Zira kitaba göre Xenon için çıkış noktasında yine Cell çalışmaları olmuştu.

Tam Boyutta Gör

Xbox 360 Xenon CPU'su; Yeni revizyonlar ile birlikte üretim teknolojisi de geliştirildi

Sony-Toshiba-IBM ortaklığı düşünüldüğünde bu durumdan en çok etkilenecek ismin PlayStation 3 için ar-ge çalışmalarına devam eden Sony olduğunu tahmin etmek zor değil. Yedek üretim kapasitesi için çeşitli alternatiflere sahip olan Microsoft'un aksine proje ortaklarından biri olan Sony'nin çalışan ilk işlemci örneği için 6 hafta daha beklemesi gerekiyordu. Microsoft ise kullanacağı işlemciyi rakibinden önce almayı başarmıştı.

Çalışmalar sonucunda Xbox 360 22 Kasım 2005'de, PlayStation 3 ise 11 Kasım 2006'da satışa sunuldu. Microsoft pazara erken girmenin avantajını kullanarak bir yıl boyunca pazardaki tek "next-gen" konsol temsilcisi olarak yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Sony ise Blu-ray sürücülü PlayStation 3, pazara yeni bir soluk getirerek PlayStation serisinin başarısını devam ettirme yolunda önemli bir adım attı.

Tam Boyutta Gör

Sony'nin Cell işlemcisi; Yine yeni revizyonlar ile birlikte üretim teknolojisi de geliştirildi

Haberimize konu olan kitap Microsoft Xbox 360 ve Sony PlayStation 3'e güç veren işlemcilerin geliştirilmesini konu alıyor olsa da Nintendo'yu da atlamamak gerek. Firma performans anlamında Xbox 360 veya PS3 kadar güçlü olmasa da Wii ile oyun dünyasına yeni bir bakış açısı getirerek güçlü rakipleri karşısında müthiş bir satış başarısı sergiledi. Dikkat çekici olan ise Wii'nin de IBM tabanlı bir işlemci kullanıyor oluşu.

http://online.wsj.com/article/SB123069467545545011.html