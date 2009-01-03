Sony istemeden de olsa Xbox 360'a katkı mı sağladı?

Microsoft'un Xbox 360'ı duyurması ve hemen ardından gecikmeli de olsa Sony Play Station 3'ün piyasaya sunulması ile başlayan yeni nesil oyun konsolları mücadelesi şimdilik sakin devam ediyor olsa da rekabet yeniden alevlenebilir. Oyunları kadar teknik özellikleriyle de uzun süre tartışma konusu olan ve oyuncuları ikiye bölen Xbox 360 - PlayStation 3 mücadelesine IBM mühendisleri yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.
Xbox 360 ve PlayStation 3'ün hem araştırma-geliştirme çalışmalarına hem de mevcut teknik özelliklerine baktığımızda ortak olan temel noktanın IBM olduğunu söylemek mümkün. Zira konsollara güç veren işlemcilerin hazırlanmasında kilit rol üstlenen IBM'in mühendislerinden David Shippy ve Mickie Phipps tarafından kaleme alınan "The Race for a New Game Machine" isimli kitapta ses getirecek önemli bir iddiaya yer verilmiş.
IBM mühendislerinin kaleme aldığı kitaba göre Sony istemeden de olsa Xbox 360 çalışmalarına katkı sağladı
Playstation ile 90'lı yıllara damga vuran ve konsol dünyasında büyük başarı elde eden Sony, PlayStation 2 ile de benzer bir sıçrama gerçekleştirmiş ve PlayStation ailesinin 3. jenerasyon temsilcisi için hazırlık çalışmalarına başlamıştı. Yeni konsoluyla birlikte yeni bir işlem mimarisine geçiş yapmayı planlayan Sony, yeni bir işlemci tasarlamak için gerekli süre ve maliyetleri dikkate alarak ortaklık yoluna gitmeyi tercih etmişti.
Sony yeni işlemci mimarisinin geliştirilmesi için Toshiba ve IBM ile kısaca STI olarak bilinen ortaklığa imza atarak Cell işlemcisinin geliştirilmesi için çalışmalara başladı. 2001 yılında başlayan işbirliği çerçevesinde 5 yıllık süreç için 400 milyon dolarlık yatırımı ve işlemcilerin üretimi için iki tesis inşaatını üstlenen ortaklık, Cell işlemcisini, 25 Aralık (Noel) 2005 olarak hedeflenen PlayStation 3 lansmanına hazır olması için kolları sıvamıştı.
Peki nasıl oldu da IBM, Xbox 360 ve PlayStation 3 gibi iki rakip konsol için işlemci tedarikçisi durumuna gelebildi? Takvim yaprakları 2002 sonlarını gösterdiğinde Xbox ile konsol dünyasına adım atan yazılım devi Microsoft'un resme dahil olduğunu görüyoruz. Microsoft, ilk deneyimi olan Xbox sonrasında yeni bir oyun konsolu için çalışmalarına başlamış ve ilk konsoldan farklı olarak IBM ile görüşmelere başlamıştı.
"The Race for a New Game Machine" isimli kitap konsol dünyasında yeni bir tartışmayı başlatabilir
Xbox'a güç verecek işlemci için Intel ile çalışan Microsoft, o dönemde henüz adı konulmayan yeni nesil oyun konsolu Xbox 360 içinse IBM ile masaya oturmuştu. Kitaba göre, 2003 yılında IBM'den Adam Bennett geliştirme çalışmaları devam eden Cell işlemcisinin spesifikasyonunu Microsoft ile paylaşmış ve STI ortaklığı tarafından geliştirilen Cell projesi ekseninde yeni bir işlemcinin hazırlanması için iki firma kontrat imzalamıştı.
Peki nasıl oluyor da IBM, Toshiba ve Sony ile çalışmaları devam eden Cell işlemcisinin detaylarını Microsoft ile paylaşabiliyordu? Kitaba göre, Sony ve Toshiba, IBM'in Cell işlemcisinin ilerisi için talep eden müşterelere satışına onay vermişlerdi. Cell işlemcisinin tasarımında insan gücünün önemli bir kısmını karşılayan ve Austin, Teksas'daki tasarım merkezinin kapılarını ortaklarına açan IBM, bu sayede Microsoft için de çalışmalarına başlamıştı.
"The Race for a New Game Machine" isimli kitabın belkide en ilginç noktalarından biri olarak IBM çalışanlarının, Xenon işlemcisinin çalışmalarını Sony ve Toshiba mühendislerinden gizleyerek Cell tasarım takımının sadece birkaç kat yukarısında Xbox 360'a güç verecek yeni yonganın test çalışmalarını sürdürmesinin belirtildiği kısım gösterilebilir. Zira kitaba göre Xenon için çıkış noktasında yine Cell çalışmaları olmuştu.
Xbox 360 Xenon CPU'su; Yeni revizyonlar ile birlikte üretim teknolojisi de geliştirildi
Sony-Toshiba-IBM ortaklığı düşünüldüğünde bu durumdan en çok etkilenecek ismin PlayStation 3 için ar-ge çalışmalarına devam eden Sony olduğunu tahmin etmek zor değil. Yedek üretim kapasitesi için çeşitli alternatiflere sahip olan Microsoft'un aksine proje ortaklarından biri olan Sony'nin çalışan ilk işlemci örneği için 6 hafta daha beklemesi gerekiyordu. Microsoft ise kullanacağı işlemciyi rakibinden önce almayı başarmıştı.
Çalışmalar sonucunda Xbox 360 22 Kasım 2005'de, PlayStation 3 ise 11 Kasım 2006'da satışa sunuldu. Microsoft pazara erken girmenin avantajını kullanarak bir yıl boyunca pazardaki tek "next-gen" konsol temsilcisi olarak yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Sony ise Blu-ray sürücülü PlayStation 3, pazara yeni bir soluk getirerek PlayStation serisinin başarısını devam ettirme yolunda önemli bir adım attı.
Sony'nin Cell işlemcisi; Yine yeni revizyonlar ile birlikte üretim teknolojisi de geliştirildi
Haberimize konu olan kitap Microsoft Xbox 360 ve Sony PlayStation 3'e güç veren işlemcilerin geliştirilmesini konu alıyor olsa da Nintendo'yu da atlamamak gerek. Firma performans anlamında Xbox 360 veya PS3 kadar güçlü olmasa da Wii ile oyun dünyasına yeni bir bakış açısı getirerek güçlü rakipleri karşısında müthiş bir satış başarısı sergiledi. Dikkat çekici olan ise Wii'nin de IBM tabanlı bir işlemci kullanıyor oluşu.
http://online.wsj.com/article/SB123069467545545011.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lbp
mgs4
gt5
mag
uncharted
sadece bu 5 oyunun adini veriyorum ve cekiliyorum cunki yazmam gerekirse bazilari kiskancliktan catlar
geow
alan wake
halo 3
geometry wars
spliter cell
sadece bu 5 oyunun adini veriyorum ve yukarida yazdiklarimi tekrarliyorum
ps3 cogu oyun aslinda exclusive xboxda ise cogu oyun her iki konsoldada var
ps3de oyunlar 2 yilda veya 3 yilda bir yapiliyor ama sonuc cok guzel oluyor
xboxda ise oyunlar yakin zamanda cikiyor(ps3de cikiyor ama aa var ve cozunurluk cok azda olsa fazla)
ms cok daha fazla para aliyor ve cok daha fazla para verip oyunlarina daha fazla ozellik koydura biliyor mesela aa gibi (bu aldigi paranin buyuk kismi livedan geliyor ama sony psnden para almiyor)
eger fanlik yapmayip biraz dusunurseniz her iki konsolada sahip olmali(paraniz var ise) ve ikisinide tatmalisiniz derdim.
wiiyi kategoriye katmiyorum cunki adamlar 5dkkada oyun yapsalar o bile milyonlar satacak belli bisy.
Xenos'un GPU bellek hızının 800 mhz olduğunuda bilmiyordum, PS3'ünde 700 dü yanılmıyorsam. Çekirdek hızlarındada RSX 550, Xenos 500
İşte Killzone 2 gibi konsolun kendi oyunları konsolun kendi gücünü gösterirde bu dediğimiz Killzone 2 6-7 saatlik oyun süresi olan bir şey sonuçta tıpkı Crysis gibi PC de Crysis Crysis derler ama adamların başka oyunu yok.
Bu 6-7 saatlik süreyi bitirdikten sonra nolacak önemli olan kısmı bu.
GTA4 xbox360 dan tüm platformlara port yapılmıştır.Yani ana geliştirme süreci xbox360 da yapılmıştır.Xbox360 mimarisi pc ye benzediği için ps3 e port yaparken sorunlu olmuştur.Pc ye port yaparken de sorun herkesin işlemcisinin çift çekirdekli veya daha güçlü olmamasından dolayı sorunlu omuştur.Xbox360'ın işlmcisi 3 çekirdekli güçlü bitr işleci olduğu için ve çoğu pcdeki işlemciden güçlü olduğu için herhangi bir sorun ile karşaılaşımamıştır.Bi kere gta4 ps3 deki cell işlemcisini tüm olanaklarından yararlanılarak yapılsaydı diğer platformlara portu olmazdı.Çünkü diğer platformlarda cell işlemcisi yok.Olmadığı içinde mantıekn portu mümkün olmaz.Yani neymiş gta4 asıl kaynak ps3 değildir.Xbox360 dır.Hatta pc desek daha uygun olur.Nasıl olsa xbox360 ile pc hemen hemen aynı mimari ve kodlamalara sahip...O üzden bunu dememizde bir sakınca yok...
Sen tüm PS3 oyunlarının Full HD (1080) olduğuna mı inanıyorsun yoksa ?
Al sana PS3 oyunlarının gerçek çözünürlükleri.
forum.donanimhaber.com/...
Xbox 360 GPU özellikleri:
500 MHz saat frekansında çalışan, ATI tarafından tasarımı yapılan XENOS kod adlı grafik işlemcisi (48 adet tümleşik (Unified) shader, gelişmiş görsel efektlerin yaratımı için GPU çekirdeğine tümleşik 10 MB eDRAM)
800 MHz saat frekansında çalışan 512 MB GDDR3 sistem belleği (CPU ve GPU ortak erişmektedir) ile sağlanan 22.4GB bellek bant genişliği
PS3'ün grafik çipinin özelliklerini bulamadım. Onu da başkası verir artık.
Hocam siz ekran kartı takip eden bir insansınız. beklemezdim sizden.
Xbox360'ın ekran kartı (Xenos) 48 unified Shader'a sahip Ati tabanlı bir çiptir. EDRAM adlı 2. bir yongaya sahiptir ve AA işlemlerini bu yonga üstünden görür. Bu mimari ilk kez bu çiple gelmiş ve çok başarılı olmuştır. Ayrıca daha PC lerimizin DX11 ile ancak görebileceği TESSELATION adlı teknolojiye tam destek vermektedir.
EDRAM'in ne kadar etkili bir eklenti olduğunu şu alıntıdan anlayabilirsiniz;
"NEC designed eDRAM die includes additional logic (192 parallel pixel processors) for color, alpha compositing, Z/stencil buffering, and anti-aliasing called “Intelligent Memory” (eDRAM), giving developers 4-sample anti-aliasing at very little performance cost."
PS3'ün ekran kartı ise (RSX 'Reality Synthesizer') bildiğimiz 7900gt den başka bir şey değildir. Hatta bazı yönlerden 7900gt den bile daha kötüdür. 24 Pixel Shader ve 8 vertex shader bulunmaktadır. Normal 7900gt ye göre kötü olan yönleri ise 16 olan rop RSX de 8 e düşürülmüştür. Ayrıca RSX'in bellek veriyolu 7900gt nin aksine 128 bittir.
7900gt serisinin en önemli handikapı olan HDR+AA sorunu bu çipte mevcuttur. Bu nedenle Sadece bir kaç PS3 oyununda AA görebilirsiniz. Oyunların % 90 lık kısmı AA bulundurmamaktadır. Olanlarda sanırım AA işlemini CELL üstünden çözüyor.
Normal 7900gt ye göre en önemli avantajı ise 128 bit HDR desteğidir ki buda ancak yazılımsal bir avantajdır.
1080P oyun PS3 te bir elin parmaklarını geçmez. Onu bırakın PS3 bir çok önemli oyunu 720P bile çalıştıramamaktadır. 1280*720 den bile düşük çözünürlüklü bir çok oyunu vardır.
Yağ sürülmüş ekmeği yiyen Microsoft olmuş 1 yıl erkenden.
Xbox 360 ın bu noktaya gelmesinin en büyükü sebebi olabilir bu olay.