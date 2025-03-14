Silent Hill f PC sistem gereksinimleri belli oldu

Tam Boyutta Gör KONAMI, Silent Hill Transmission geliştirici yayını sırasında Silent Hill f’den bir fragman ve birçok ayrıntı paylaştı. İlk olarak Ekim 2022'de Silent Hill 2 remake ve spin-off’u Silent Hill Townfall ile birlikte duyurulan oyun, 1960'ların Japonya’sında geçen orijinal bir hikaye içeriyor.

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Japonya'da geçecek korku oyunu: Silent Hill f

Silent Hill f, 1960'larda geçiyor ve olayları Gifu Eyaletindeki Kanayama, Gero'ya dayanan kırsal Ebisugaoka kasabasında geçiyor. Burada, aniden evini sisle kaplanmış ve korkunç şekillerde değişmiş bulan sıradan bir genç olan kahramanımız Shimizu Hinako ile tanışıyoruz. Karakterimiz, tanımadığı bir kasabayı keşfedecek, bulmacaları çözecek, garip düşmanlarla savaşacak ve sonunda oyunun kalbinde yatan güzel ama korkutucu bir karar vermek zorunda kalacak.

Silent Hill f, daha önce Resident Evil: Resistance, Resident Evil Re:Verse, Marvel’s Avengers, Final Fantasy VII Rebirth ve Dead Rising Deluxe Remaster gibi oyunlarda geliştirici ortağı olarak çalışan NeoBards Entertainment tarafından geliştiriliyor. Oyunun yazarı Ryukishi07, “Bugüne kadar, SILENT HILL'in boğucu ve baskıcı atmosferiyle ilk karşılaşmamın hissini hatırlıyorum. Hala beni derinden etkiliyor ve büyülüyor. Benim için SILENT HILL serisi sadece bir hikaye derlemesinden daha fazlası. Bir ortam; bir kişinin kalbini ve zihnini keşfetmenin ve deneyimlemenin inanılmaz, olağanüstü bir yolu. Umarım oyuncular da aynı şekilde takdir eder. Umarım, SILENT HILL'in Japonya gibi biraz farklı bir yerde geçmesi durumunda nasıl olabileceğine dair göz atarken keyif alırsınız.” diyor.

Silent Hill f çıkış tarihi duyurulmadı. Oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için geliştirilme aşamasında.

Silent Hill f sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Silent Hill f PC’de oynamak için minimum 16 GB RAM, Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerekiyor. Bu donanımda Performans Kalite ayarlarında 720p/30FPS’de çalışacak. Kalite ayarlarında 1080p/60FPS'de oynamak için Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 5 5500 işlemci, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6800XT işlemciye sahip olmak gerekiyor. Silent Hill f, 50 GB boş disk alanı istiyor. Silent Hill f PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 x64

Windows 11 x64 İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

: 50 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 x64

Windows 11 x64 İşlemci : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6800XT

: NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6800XT Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

: 50 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 12

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Silent Hill f PC sistem gereksinimleri belli oldu