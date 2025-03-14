Silent Hill f PC sistem gereksinimleri belli oldu

- Japonya'da geçecek korku oyunu: Silent Hill f
- Silent Hill f sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
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Japonya'da geçecek korku oyunu: Silent Hill f
Silent Hill f, 1960'larda geçiyor ve olayları Gifu Eyaletindeki Kanayama, Gero'ya dayanan kırsal Ebisugaoka kasabasında geçiyor. Burada, aniden evini sisle kaplanmış ve korkunç şekillerde değişmiş bulan sıradan bir genç olan kahramanımız Shimizu Hinako ile tanışıyoruz. Karakterimiz, tanımadığı bir kasabayı keşfedecek, bulmacaları çözecek, garip düşmanlarla savaşacak ve sonunda oyunun kalbinde yatan güzel ama korkutucu bir karar vermek zorunda kalacak.
Silent Hill f, daha önce Resident Evil: Resistance, Resident Evil Re:Verse, Marvel’s Avengers, Final Fantasy VII Rebirth ve Dead Rising Deluxe Remaster gibi oyunlarda geliştirici ortağı olarak çalışan NeoBards Entertainment tarafından geliştiriliyor. Oyunun yazarı Ryukishi07, “Bugüne kadar, SILENT HILL'in boğucu ve baskıcı atmosferiyle ilk karşılaşmamın hissini hatırlıyorum. Hala beni derinden etkiliyor ve büyülüyor. Benim için SILENT HILL serisi sadece bir hikaye derlemesinden daha fazlası. Bir ortam; bir kişinin kalbini ve zihnini keşfetmenin ve deneyimlemenin inanılmaz, olağanüstü bir yolu. Umarım oyuncular da aynı şekilde takdir eder. Umarım, SILENT HILL'in Japonya gibi biraz farklı bir yerde geçmesi durumunda nasıl olabileceğine dair göz atarken keyif alırsınız.” diyor.
Silent Hill f çıkış tarihi duyurulmadı. Oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için geliştirilme aşamasında.
Silent Hill f sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 11 x64
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 11 x64
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6800XT
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- DirectX: Sürüm 12
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