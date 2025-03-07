Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Assassin's Creed Shadows, PS5'te nasıl olacak? İşte performans detayları ve oynanış videosu

    Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'u 20 Mart'ta PC ve yeni nesil konsollarda indirmeye açacak. Oyunun PC sistem gereksinimlerinin ardından PS5 ve Xbox Series X için performans hedefleri açıklandı.
    Assassin's Creed Shadows PS5 & Xbox Series X teknik detayları Tam Boyutta Gör
    Assassin's Creed Shadows, 20 Mart’ta PC’nin yanı sıra yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Ubisoft, oyunun Xbox Series X ve PlayStation 5’teki modları ve kare hızları gibi merak edilen detayları açıkladı.

    Assassin's Creed Shadows FPS modları

    Assassin's Creed Shadows, yeni nesil konsollarda üç performans modu sunacak: Performance (60 FPS), Fidelity (30 FPS) ve Balanced (40 FPS). Tüm modlar yükseltilmiş 4K görüntü kalitesinde çalışacak.

    Performans modu 60 FPS’i hedefleyecek, işleme çözünürlüğünü düşürecek ve stabil 60 FPS’e ulaşmak için grafik ayarlarını optimize edecek. Ayrıca, PS5 Pro'nun gelişmiş ışın izleme yetenekleri, Ubisoft’un yeni ışın izlemeli küresel aydınlatma teknolojisini 60 FPS'de sunmasını sağlayacak. Kalite modu 30 FPS’i hedefleyecek; bu daha yüksek çözünürlüğe izin verecek. Işın izlemeli küresel aydınlatma teknolojisi, gölgeler, oyun içi saç kalitesi vb. detaylardaki iyileştirmelerin yanı sıra bu modu ayıran önemli bir unsur.

    Yüksek yenileme hızı (120Hz) uyumlu bir monitör gerektiren dengeli mod, önceki iki modu bir araya getirerek 40 FPS'i hedefliyor. Dengeli mod temelde fidelity modla aynı yapılandırmayı kullanıyor ancak ölçekleyici hedefin FPS’i 40 FPS. Uygulamada, bu, kalite moduna kıyasla işleme çözünürlüğünde küçük bir azalmaya yol açıyor ancak diğer tüm işleme sistemlerinin yapılandırmasına dokunulmuyor.

    Ubisoft, Assassin's Creed Shadows konsol teknik özelliklerine ilişkin bilgi paylaşmanın yanı sıra 20 dakikalık yeni oynanış videosu yayınladı.

    Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

    Assassin's Creed Shadows, 20 Mart'ta PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Apple Silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna için çıkış yapacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia connect türkiye passat paket sıralaması metin2 evlilik mutfak dolaplarındaki yapışkanlı kağıt nasıl çıkar instagram çantacı isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum