Assassin's Creed Shadows, PS5'te nasıl olacak? İşte performans detayları ve oynanış videosu

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Tam Boyutta Gör Assassin's Creed Shadows, 20 Mart’ta PC’nin yanı sıra yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Ubisoft, oyunun Xbox Series X ve PlayStation 5’teki modları ve kare hızları gibi merak edilen detayları açıkladı.

Assassin's Creed Shadows sızıntılarına Ubisoft'tan açıklama 1 hf. önce eklendi

Assassin's Creed Shadows FPS modları

Assassin's Creed Shadows, yeni nesil konsollarda üç performans modu sunacak: Performance (60 FPS), Fidelity (30 FPS) ve Balanced (40 FPS). Tüm modlar yükseltilmiş 4K görüntü kalitesinde çalışacak.

Performans modu 60 FPS’i hedefleyecek, işleme çözünürlüğünü düşürecek ve stabil 60 FPS’e ulaşmak için grafik ayarlarını optimize edecek. Ayrıca, PS5 Pro'nun gelişmiş ışın izleme yetenekleri, Ubisoft’un yeni ışın izlemeli küresel aydınlatma teknolojisini 60 FPS'de sunmasını sağlayacak. Kalite modu 30 FPS’i hedefleyecek; bu daha yüksek çözünürlüğe izin verecek. Işın izlemeli küresel aydınlatma teknolojisi, gölgeler, oyun içi saç kalitesi vb. detaylardaki iyileştirmelerin yanı sıra bu modu ayıran önemli bir unsur.

Yüksek yenileme hızı (120Hz) uyumlu bir monitör gerektiren dengeli mod, önceki iki modu bir araya getirerek 40 FPS'i hedefliyor. Dengeli mod temelde fidelity modla aynı yapılandırmayı kullanıyor ancak ölçekleyici hedefin FPS’i 40 FPS. Uygulamada, bu, kalite moduna kıyasla işleme çözünürlüğünde küçük bir azalmaya yol açıyor ancak diğer tüm işleme sistemlerinin yapılandırmasına dokunulmuyor.

Ubisoft, Assassin's Creed Shadows konsol teknik özelliklerine ilişkin bilgi paylaşmanın yanı sıra 20 dakikalık yeni oynanış videosu yayınladı.

Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

Assassin's Creed Shadows, 20 Mart'ta PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Apple Silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna için çıkış yapacak.

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Assassin's Creed Shadows PS5 oynanış videosu paylaşıldı