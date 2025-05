Xbox’a özel olan Hellblade II yaz aylarında PS5'e geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un bünyesindeki Ninja Theory tarafından geliştirilen Senua’s Saga: Hellblade II, bu yaz itibarıyla PlayStation 5 platformuna geliyor. İlk olarak 2024’te Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülen oyun, karanlık 9. yüzyıl İzlanda’sında geçen atmosferik yapısıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise Sony’nin oyun konsoluna adım atmaya hazırlanıyor.

“Konsola özel” devri kapanıyor

Hellblade II’nin PS5’e gelişi, Microsoft’un kendi oyunlarını rakip platformlara açtığı daha geniş kapsamlı stratejinin bir parçası. Şirket, bu yıl Forza Horizon 5, Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Mythology: Retold ve Indiana Jones and the Great Circle gibi yapımları da PS5’e taşımış durumda. Son olarak 15 Mayıs’ta Doom: The Dark Ages de PS5 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Ağustos ayında ise ilk Gears of War oyununun yenilenmiş versiyonunun PS5’e çıkması planlanıyor. Ayrıca Bethesda'nın klasik yapımlarından Oblivion'un remaster sürümü de geçtiğimiz haftalarda PS5 için yayınlandı.

İlginç bir şekilde, serinin ilk oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice 2017’de PS4’e özel olarak çıkmış, ardından 2018’de Xbox One’a gelmişti. Bu bağlamda, ikinci oyunun tekrar PlayStation platformuna dönmesi serinin geçmişine bir anlamda göz kırpıyor.

Hellblade II, Microsoft’un "Project Latitude" girişimi kapsamında yer alan önemli başlıklardan biri. Bu proje, Xbox ekosisteminin daha açık hale getirilmesi ve Microsoft’un güçlü yapımlarını farklı platformlara ulaştırma hedefiyle şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl çıkan bazı sızıntılar, Halo: Combat Evolved, Gears of War, ve Microsoft Flight Simulator gibi ikonik oyunların da PS5 ve Nintendo Switch 2 gibi platformlara geleceğini öne sürmüştü.

