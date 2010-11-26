Sony kendi elektronik kitap mağazasını açıyor

Tablet bilgisayarların hızlı yükselişi, Amazon Kindle gibi sadece elektronik kitap okumak için hazırlanan cihazların geleceği için büyük tehdit oluştursa da içeriğe olan talep artıyor. Tablet bilgisayarlar için hazırlanan elektronik kitap uygulamalarından sonra dünya devi elektronik üreticileri kendi elektronik kitap marketlerini hazırlamak için kolları sıvamış durumdalar.

Sony anavatanı Japonya ile başlayarak zamanla yaygınlaşması beklenen yeni bir elektronik kitap mağazası açıyor. Önümüzdeki ay içerisinde devreye alınması beklenen bu mağazanın çıkışı önemli çünkü firma aynı zamanda Reader serisi iki yeni elektronik kitap okuyucusunu pazara sürecek. 5-inç ve 6-inç boyutlarındaki yeni okuyucularla birlikte lanse edilecek yeni mağaza ilk etapta büyük bir çoğunluğu Japoncaya çevrilmiş 20 bin civarında elektronik kitap içerecek ve bu rakam yeni yılın aynı dönemine kadar 300 bini bulacak.

Sony'nin kıdemli başkan yardımcısı Fujio Noguchi'nin açıklamalarına bakılırsa, yeni cihazlar ve elektronik kitap mağazasıyla birlikte Sony anavatanı Japonya'da bu pazarın %50'sine ulaşacak ve dünyanın en büyük ikinci veya üçüncü elektronik kitap mağazasına sahip olacak.