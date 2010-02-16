Sony OLED televizyonu XEL-1'in Japonya satışını durduruyor

Yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için yaygınlaşması pek mümkün görünmeyen ancak yapılan araştırmalar ve ortaya konan öngörülere göre önümüzdeki yıllarda görüntüleme teknolojilerinde güçlü bir pozisyon elde etmesi beklenen OLED teknolojisinin en büyük destekçilerinden biri olan Sony, 11-inç büyüklüğündeki XEL-1 isimli OLED televizyonunun satışını Japonya'da yani kendi evinde durduruyor.

Gelen bilgilere göre Sony'nin bu kararı almasındaki en büyük nede LCD TV'lere ilginin artması ve rekabet koşullarının en azından şu an için OLED TV'nin aleyhine işlemesi sonucunda hedeflenen talep rakamlarına ulaşılamaması. Ekonomik krizle birlikte 2000$ seviyesindeki yüksek maliyetlerinden ötürü iyice gözden düşen XEL-1'in satışına Japonya'dan farklı olarak Amerika pazarında devam edilecek.

XEL-1'in Japonya satışını durdurma kararı olan Sony, açıklamasında OLED teknolojisi için yatırımlarına devam edeceğini ve satışları hem Amerika hem de Avrupa pazarında sürdüreceğini açıkladı.