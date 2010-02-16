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Sony OLED televizyonu XEL-1'in Japonya satışını durduruyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için yaygınlaşması pek mümkün görünmeyen ancak yapılan araştırmalar ve ortaya konan öngörülere göre önümüzdeki yıllarda görüntüleme teknolojilerinde güçlü bir pozisyon elde etmesi beklenen OLED teknolojisinin en büyük destekçilerinden biri olan Sony, 11-inç büyüklüğündeki XEL-1 isimli OLED televizyonunun satışını Japonya'da yani kendi evinde durduruyor.

Gelen bilgilere göre Sony'nin bu kararı almasındaki en büyük nede LCD TV'lere ilginin artması ve rekabet koşullarının en azından şu an için OLED TV'nin aleyhine işlemesi sonucunda hedeflenen talep rakamlarına ulaşılamaması. Ekonomik krizle birlikte 2000$ seviyesindeki yüksek maliyetlerinden ötürü iyice gözden düşen XEL-1'in satışına Japonya'dan farklı olarak Amerika pazarında devam edilecek.

XEL-1'in Japonya satışını durdurma kararı olan Sony, açıklamasında OLED teknolojisi için yatırımlarına devam edeceğini ve satışları hem Amerika hem de Avrupa pazarında sürdüreceğini açıkladı.


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DH Misafiri 9 yıl
xel-1 in satısı 2008 in 1. ayından beri satıyor ve japon devletinin aldıgı yeni uygulamalarla tv ler artık uygun olmayan görüntülere karşı yeni bir programla üretiliyor yani anlaşılan yeni oled tv ler gelicek ama sony bu yıl led tv lcd üzerinde çok duracak.
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Guest-D8E8B73FF 9 yıl
İzmir Best Buy da zaten satışta
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Batuist 9 yıl
şu oledi değil satın almak bir kereliğine inceleme fırsatım olsa keşke.. Gerçekten çok merak ettiğim bir teknoloji.. nasıl kendiliğinden parlıyor o organik ledler görmek istiyorum..
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omkkio 9 yıl
Walla ben inceleme şansı buldum. Tamam parasını haketmiyor olabilir ama çok şeyler vaadettiği bir gerçek. Renk derinliği ve kalitesi süper, kontrast oranı çok güçlü. Yani televizyondan beklediğiniz her türlü görüntü kalitesini sunuyor, tabi 11 inçlik ekranda:)
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TELESCOPE 9 yıl

omkkio

Walla ben inceleme şansı buldum. Tamam parasını haketmiyor olabilir ama çok şeyler vaadettiği bir gerçek. Renk derinliği ve kalitesi süper, kontrast oranı çok güçlü. Yani televizyondan beklediğiniz her türlü görüntü kalitesini sunuyor, tabi 11 inçlik ekranda:)



evet bunlar göz ardı edilebilirmi ,bahsettikleriniz sony farkıdır zaten
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