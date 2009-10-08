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Sony VAIO P serisinde Windows 7 ve yüksek hızlı Atom işlemci güncellemesi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony VAIO P serisinde Windows 7 ve yüksek hızlı Atom işlemci güncellemesi
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Japon elektronik devi Sony, VIAO P serisi netbook modellerinde bazı güncellemelere gidiyor. Sony İngiltere'den elde edilen bilgilere göre, 8-inç ekranlı ultra-taşınabilir formdaki mini-bilgisayar modellerinden oluşan seri kapsamında Windows 7 işletim sistemiyle birlikte daha hızlı işlemci güncellemesine gidiliyor.

Gün ışığına çıkan yeni detaylara göre Sony, 1.33GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği VAIO P (P31) modellerini 1.86GHz'de çalışan Atom Z540, P39 modelini ise 2GHz'de çalışan Atom Z550 işlemcisiyle güncelliyor.

VAIO P serisinin karakteristik özelliklerini koruyan güncellenmiş netbook modelleri 8-inç ekranda 1600 x 768 piksel çözünürlüğünü desteklemeye devam ediyorlar. 2GB bellekle donatılan yeni netbook modellerinde P31 varyasyonları 80GB kapasiteli sabit diske, P39 versiyonu ise 128GB kapasiteli SSD'ye sürücüye sahip.

Avrupa pazarı için hazırlanan üst seviye modellerinde WiFi ile birlikte HSPA tabanlı 3G modeme de yer verilen VAIO P serisinin güncellenmiş modelleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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husNUKE 10 yıl
sony 13.1" notebook kullanıyorum, 1600x900 çözünürlükte, görüntü o kadar net ve canlı ki görmeden anlayamazsınız. Evde 24" 1920x1200 lcd kullanıyorum. Notebooktan evdeki makinaya geçince bazen alışamıyorum, çözünürlük ayarlarına falan bakıyorum. 24" çok kalitesiz geliyor. Ekran çözünürlüğü bu cihazın abartı gelebilir ama kullanınca ne kadar iyi birşey olduğunu anlıyorsunuz.
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atilgan26 10 yıl
pixel aralıkları muazzam dar olmalı. Full çözünürlükte görüntü harika görünüyordur. 40" full hd LCD ekrana 3m uzaktan bakmakla bakmakla bu makinaya 50 cm uzaktan bakmak arasında pek fark yoktur.
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