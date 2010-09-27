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Sony VAIO serisi dizüstü bilgisayarlarında yeni işlemci ve ekran kartı seçenekleri sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı ile birlikte ürün gamında bazı güncellemelere giderek, sunduğu notebook ve panel bilgisayar çözümlerine yeni donanımlar ekledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre VAIO EB serisi 15.5-inç, VAIO EA serisi 14-inç ve VAIO EC serisi 17-inç modellere, Core i5-460M, Core i5-580M ve Pentium olmak üzere üç yeni işlemci seçeneği eklendi. EA ve EB modelleri işlemci güncellemesine ek olarak ATi Mobility Radeon HD 5650 1GB ekran kartı seçeneğine kavuşurken, EB ve EC modellerinde ise Full HD ekran seçeneği, özellikler listesine eklenen yenilikler arasında yer alıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz serilere ek olarak Sony, VAIO F serisi dizüstü bilgisayar modellerine 1GB bellekli GeForce GT 425'i yeni ekran kartı seçeneği olarak ilave ederken, dikkat çekici bir güncelleme olarak USB 3.0 desteğini eklediğini de belirtti. Masaüstü kullanım için hazırlanan panel bilgisayar VAIO L'de ise Blu-ray yazıcı ile birlikte 2TB disk, dört çekirdekli işlemci ve tv alıcısı gibi yenilikler, seçenek listesinde yerini alan yeni özelliklerden sadece bazıları.


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Chaghatai 9 yıl
sonynin tüm laptopları vaio adı altında değil mi zaten?? vaio serisi ne demek ya??-.-
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Uwais 9 yıl
acer ın GT 425M ekran kartlı modelleri gelmiş.diger markalar da 1-2 haftaya kalmaz gelir.
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Batuist 9 yıl
notebook piyasasının apple'ı. tıpkı apple gibi düşük donanımı yüksek fiyattan satıyor.. Ama kaliteyse kalite var adamlarda.. ona lafımız yok..
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Hepsisony 9 yıl
En geç 2-3 hafta içerisinde türkiyede olur büyük bir ihtimalle
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-Hokkabaz- 9 yıl
Bu güncellemeler Türkiye'ye ne zaman yansır.Bu konuda bilgisi olan var mı ?
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