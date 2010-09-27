Sony VAIO serisi dizüstü bilgisayarlarında yeni işlemci ve ekran kartı seçenekleri sunuyor

Japon elektronik devi Sony, okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı ile birlikte ürün gamında bazı güncellemelere giderek, sunduğu notebook ve panel bilgisayar çözümlerine yeni donanımlar ekledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre VAIO EB serisi 15.5-inç, VAIO EA serisi 14-inç ve VAIO EC serisi 17-inç modellere, Core i5-460M, Core i5-580M ve Pentium olmak üzere üç yeni işlemci seçeneği eklendi. EA ve EB modelleri işlemci güncellemesine ek olarak ATi Mobility Radeon HD 5650 1GB ekran kartı seçeneğine kavuşurken, EB ve EC modellerinde ise Full HD ekran seçeneği, özellikler listesine eklenen yenilikler arasında yer alıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz serilere ek olarak Sony, VAIO F serisi dizüstü bilgisayar modellerine 1GB bellekli GeForce GT 425'i yeni ekran kartı seçeneği olarak ilave ederken, dikkat çekici bir güncelleme olarak USB 3.0 desteğini eklediğini de belirtti. Masaüstü kullanım için hazırlanan panel bilgisayar VAIO L'de ise Blu-ray yazıcı ile birlikte 2TB disk, dört çekirdekli işlemci ve tv alıcısı gibi yenilikler, seçenek listesinde yerini alan yeni özelliklerden sadece bazıları.