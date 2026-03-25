    Sony ve Honda, Afeela elektrikli araç projesini iptal etti

    Sony Honda Mobility, uzun süredir geliştirilen Afeela 1 ve Afeela 2 modellerinin geliştirme ve piyasaya sürülme planlarının iptal edildiğini duyurdu.            

    Japonya’nın köklü iki devinin kurduğu otomotiv girişimi Sony Honda Mobility, elektrikli araç projesine son verdi. Şirket yaptığı açıklamada, uzun süredir geliştirilen Afeela 1 ve Afeela 2 modellerinin geliştirme ve piyasaya sürülme planlarının iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca iş stratejilerini yeniden değerlendireceklerini ve gelecek planlarını en kısa sürede açıklayacaklarını belirtti. 

    Honda elektrikli araç planlarını geri çekiyor

    2026 yılı Honda için pek iyi geçmiyor. Geçtiğimiz haftalardan şirket, elektrikli araç yatırımlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde 15,7 milyar dolara varan zarar açıklamış ve ABD'de piyasaya sürmeyi planladığı üç yeni elektrikli modelini iptal etmişti.

    ABD’nin yeniden fosil yakıtlara yönelmesi, elektrikli araç vergi teşviklerinin kaldırılması ve uygulanan tarifeler, şirketin işlerini ciddi şekilde zorladı. Üstelik Formula 1 kapsamında Aston Martin F1 Team ile yürütülen motor projesinin beklentilerin altında kalması da ayrı bir prestij kaybı yarattı.

    Sony’nin otomotiv dünyasına adımı 6 yıl önce Vision-S konseptiyle başlamış, bu model daha sonra Afeela ismini almıştı. Ancak fuarlarda dikkat çeken bu araç, sektörün hızlı ilerleyişine ayak uydurmakta zorlandı. Ocak ayında yapılan değerlendirmelerde Afeela 1’in biraz demode, duygudan yoksun ve rakiplerine kıyasla pahalı olduğu eleştirileri öne çıktı. Ayrıca “tekerlekli akıllı cihaz” fikri artık sektörde pek de yeni sayılmıyor.

    Buna ek olarak Afeela 1’in sedan olması da önemli bir dezavantaj olarak görülüyor. Çünkü günümüzde tüketiciler sedanlardan ziyade SUV tarzı yüksek araçlara yönelmiş durumda. İlginç olan ise şirketin açıklamasında SUV benzeri Afeela 2 modelinin adının hiç anılmaması. Bu da modelin şirket için baştan beri ikinci planda kaldığı izlenimini güçlendiriyor.

