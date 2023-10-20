Yamaha, çift motorlu elektrikli bisiklet geliştirdi

Dünyanın en büyük ikinci motor üreticisi Japon şirket Yamaha, yeni geliştirdiği çift motorlu elektrikli bisikleti tanıttı.
Y-01W AWD adı verilen çift motorlu elektrikli bisiklet, hem önden hem arkadan çekişli bir elektrikli bisiklet olarak üretildi.
Bisikletin sloganı ise “All Wheel Drive” sebebi de her iki tekerlekten de çekiş sistemi olması.
İki farklı motor sebebiyle büyük kapasiteli birden fazla batarya ile donatılan, bundan dolayı da çok heybetli görünen bisiklet, dağ bisikleti gibi olmasa da her türlü arazi eğlencesinin altından kalkabilecek bir konumda.
Yamaha, Y-01W AWD bisiklet modelinin henüz ileride üretime alınıp alınmayacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.