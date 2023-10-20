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    Anlık Bildirim

    Yamaha, çift motorlu elektrikli bisiklet geliştirdi

    Dünyanın en büyük ikinci motor üreticisi Japon şirket Yamaha, yeni geliştirdiği hem önden hem de arkadan çekişli çift motorlu elektrikli bisikleti görücüye çıkardı.

    Yamaha, çift motorlu elektrikli bisiklet geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük ikinci motor üreticisi Japon şirket Yamaha, yeni geliştirdiği çift motorlu elektrikli bisikleti tanıttı.

    Y-01W AWD adı verilen çift motorlu elektrikli bisiklet, hem önden hem arkadan çekişli bir elektrikli bisiklet olarak üretildi.

    Bisikletin sloganı ise “All Wheel Drive” sebebi de her iki tekerlekten de çekiş sistemi olması.

    İki farklı motor sebebiyle büyük kapasiteli birden fazla batarya ile donatılan, bundan dolayı da çok heybetli görünen bisiklet, dağ bisikleti gibi olmasa da her türlü arazi eğlencesinin altından kalkabilecek bir konumda.

    Yamaha, Y-01W AWD bisiklet modelinin henüz ileride üretime alınıp alınmayacağı bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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