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Dünyanın en büyük ikinci motor üreticisi Japon şirket Yamaha, yeni geliştirdiği çift motorlu elektrikli bisikleti tanıttı.

Y-01W AWD adı verilen çift motorlu elektrikli bisiklet, hem önden hem arkadan çekişli bir elektrikli bisiklet olarak üretildi.

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Bisikletin sloganı ise “All Wheel Drive” sebebi de her iki tekerlekten de çekiş sistemi olması.

İki farklı motor sebebiyle büyük kapasiteli birden fazla batarya ile donatılan, bundan dolayı da çok heybetli görünen bisiklet, dağ bisikleti gibi olmasa da her türlü arazi eğlencesinin altından kalkabilecek bir konumda.

Yamaha, Y-01W AWD bisiklet modelinin henüz ileride üretime alınıp alınmayacağı bilinmiyor.

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Yamaha, çift motorlu elektrikli bisiklet geliştirdi