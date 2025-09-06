Yeni elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Geleceğe ilk adım!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW, ikinci nesil iX3’ün dünya prömiyeriyle birlikte Neue Klasse dönemine resmen adım attı. Yeni iX3 marka için yalnızca yeni bir elektrikli SUV değil, aynı zamanda gelecek vizyonunun da habercisi. Otomobil, yepyeni bir tasarım dili, tamamen elektrikliler için geliştirilmiş bir platform ve süper beyin olarak adlandırılan dört yüksek kapasiteli bilgisayarla geliyor.

İlk satışa sunulacak versiyon iX3 50 xDrive, 2026’nın ortalarında bayilere ulaşacak. Çift motorlu sisteminden 463 beygir (345 kW) güç üreten araç, yaklaşık 805 km menzil sunuyor. Başlangıç fiyatı ise yaklaşık 60.000 dolar seviyesinde olacak.

Yeni tasarım dönemi

Yeni iX3'ün üretin versiyonu, 2024’te tanıtılan Vision Neue Klasse X konseptine oldukça sadık kalıyor. BMW’nin bundan sonra tüm modellerinde uygulayacağı yeni tasarım yaklaşımını taşıyor.

Önde dikey böbrek ızgaralar ve çift far düzeni, klasik 2002 Serisi’nden esinlenilerek günümüze uyarlanmış. Yanlarındaki parlak siyah detaylar ve sportif hava girişleri, SUV’larda alıştığımız plastik kaplamaların yerini alıyor. Arka bölümde ise dikey çizgilerle bezenmiş yatay stop lambaları yer alıyor. Aerodinamik iyileştirmeler sayesinde aracın sürtünme katsayısının 0.29’dan 0.24’e düşürüldüğü belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Opsiyonel M Sport paketi ile daha agresif tampon tasarımı, 20-22 inç jant seçenekleri ve mavi kaliperler sunulurken; M Sport Professional paketi tercih edildiğinde aydınlatmalı böbrek ızgara, siyah dış detaylar ve kırmızı kaliperler geliyor.

Yeni BMW iX3, 4.783 mm uzunluk, 1.895 mm genişlik, 1.636 mm yükseklik ve 2.898 mm dingil mesafesiyle, önceki nesle kıyasla 49 mm daha uzun ve 34 mm daha fazla dingil açıklığına sahip.

İç mekan

Kabinde en dikkat çeken özellik, Panoramik iDrive ekranı. Ön camın alt kısmında bir uçtan diğerine uzanan bu geniş ekran, 17.9 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve opsiyonel 3D head-up display ile birlikte çalışıyor. Hepsi yeni BMW Operating System X tarafından yönetiliyor.

Tam Boyutta Gör Klimanın ekran üzerinden kontrol edilmesine rağmen, silecekler, sinyaller, aynalar, vites, el freni ve ses seviyesi gibi temel işlevler için fiziksel düğmeler korunmuş. Direksiyon üzerindeki butonlar ve sesli asistan da sürücünün dikkatini yola vermesini kolaylaştırıyor.

Opsiyonlar arasında Harman Kardon ses sistemi, panoramik cam tavan, üç bölgeli klima gibi donanımlar var. Yeni BMW HypersonX ses dünyası ise sürüş deneyimine özel efektler katıyor.

Bagaj hacmi arka koltuklar dik konumdayken 861 litre, koltuklar yatırıldığında ise 1.841 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca 57 litrelik bir ön bagaj ve kabin içinde bolca saklama alanı bulunuyor.

Gelişmiş bilgisayar altyapısı

iX3’te dört yüksek performanslı bilgisayar yer alıyor. Bunlar aracın dijital sinir sisteminin parçaları. Heart of Joy adlı ünite motor, fren, enerji geri kazanımı ve direksiyonu koordine ediyor. Başka bir ünite ise otonom sürüş ve park sistemlerinden sorumlu.

Standart olarak Active Driving Assistant Plus geliyor. İsteğe bağlı Highway Assistant sayesinde sürücü uzun süre direksiyonu bırakabiliyor. BMW’nin “Symbiotic Drive” sistemi ise sürücü girdileri ile otonom sistemin uyum içinde çalışmasını sağlıyor. Araç tamamen yazılım tabanlı olduğundan ömrü boyunca sürekli uzaktan yazılım güncellemeleri alacak.

Performans ve batarya

Tam Boyutta Gör iX3, BMW’nin yeni Neue Klasse platformunu kullanan ilk seri üretim araç. 800 voltluk mimari üzerine kurulu bu yapı, altıncı nesil eDrive teknolojisiyle birlikte geliyor. İlk etapta satışa sunulacak iX3 50 xDrive, çift motorlu dört çeker yapısıyla 463 beygir ve 645 Nm tork üretiyor. Maksimum 210 km/s hıza sahip olan model, 0'dan 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşabiliyor.

108 kWh net batarya kapasitesine sahip olan otomobil, WLTP ölçümlerine göre 805 km menzil sunuyor. 400 kW hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 10 dakikada 370 km menzil eklenebiliyor. %10’dan %80’e şarj süresinin ise sadece 21 dakika olduğu belirtiliyor. Otomobil ayrıca çift yönlü şarj özelliğine de barındırıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

BMW, iX3 50 xDrive’ın 2026 yazında, yaklaşık 60.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağını açıkladı. Aracın üretimi Debrecen (Macaristan) fabrikasında 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak.

Neue Klasse yalnızca bir modelle sınırlı değil. BMW, 2027’ye kadar yaklaşık 40 yeni modelin bu teknolojiyi kullanacağını söylüyor. Bir sonraki tanıtım, 3 Serisi’nin elektrikli karşılığı olacak dört kapılı sedan olacak.

