Sony ve Honda’nın elektrikli otomobili Afeela satışa çıktı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Sony ve Honda’nın güçlerini birleştirerek geliştirdiği elektrikli araç Afeela, nihayet üretim sürecine yaklaşıyor. İlk olarak yalnızca Kaliforniya’da satışa sunulacak olan bu yenilikçi araç, ileri teknoloji ve lüksü bir araya getiriyor. CES 2025 kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Sony Honda Mobility CEO’su Yasuhide Mizuno, Afeela 1'in ön sipariş ve fiyat detaylarını paylaştı. Araç, iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak: Afeela 1 Origin ve Afeela 1 Signature.

Afeela 1 ön siparişe başladı

Yapılan açıklamaya göre Afeela 1 Origin, 89.900 dolar; Afeela 1 Signature ise 102.900 dolar fiyata sahip olacak. Bu fiyatlar, üç yıllık ücretsiz abonelikle sunulan çeşitli araç içi özellikleri de içeriyor. Bu özellikler arasında Level 2+ sürücü destek sistemi ve yapay zeka destekli kişisel asistan bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bugünden itibaren ön siparişe açılan Afeela, şu an için yalnızca Kaliforniya’da satışa sunulacak. Kaliforniya’da yaşayan alıcılar, 200 dolarlık iade edilebilir bir depozito ödeyerek sıraya girebiliyor. Ancak aracın diğer eyaletlerde veya dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı henüz belirsiz.

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Afeela 1, 91 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 482 kilometre menzile sahip olup Tesla’nın Supercharger ağını destekleyecek. Araç, "Core Black" adı verilen tek bir renk seçeneğiyle sunulacak. Daha pahalı Signature modeli 2026’da, Origin modeli ise 2027’de teslim edilmeye başlanacak. Aracın prototipi, Tesla ve Lucid Air tasarımlarını anımsatan kısa çıkıntılar ve uzun bir dingil mesafesiyle dikkat çekiyor. Afeela, tamamen dokunmatik ekranlarla kaplı bir ön panel, 40 sensör ve kamera ile donatılmış yarı otonom sürüş desteği, dört tekerlekten çekiş (önde 180 kW arkada 180 kW motor) ve artırılmış gerçeklik entegrasyonu gibi özellikler sunuyor.

Sony, Afeela’nın sadece bir araç değil, aynı zamanda bir dijital deneyim merkezi olmasını hedefliyor. "Sanal dünyalar" ve sürüş sırasında artırılmış gerçeklik gibi özelliklerin ipuçları, bu hedefi doğrular nitelikte. Bu arada CES’te CEO Mizuno, aracı sahneye telefonundan verdiği “Gel buraya, Afeela” sesli komutuyla çağırdı.

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Sony ve Honda’nın elektrikli otomobili Afeela satışa çıktı: İşte