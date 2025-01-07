Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony ve Honda’nın elektrikli otomobili Afeela satışa çıktı: İşte fiyatı

    Sony ve Honda'nın ortak girişiminin ilk aracı yollara çıkmak için artık gün sayıyor. CES’te düzenlenen etkinlikte Afeela 1’in fiyatı açıklanırken araç aynı zamanda ön siparişe açıldı.
    Sony ve Honda’nın elektrikli otomobili Afeela satışa çıktı: İşte Tam Boyutta Gör
    Sony ve Honda’nın güçlerini birleştirerek geliştirdiği elektrikli araç Afeela, nihayet üretim sürecine yaklaşıyor. İlk olarak yalnızca Kaliforniya’da satışa sunulacak olan bu yenilikçi araç, ileri teknoloji ve lüksü bir araya getiriyor. CES 2025 kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Sony Honda Mobility CEO’su Yasuhide Mizuno, Afeela 1'in ön sipariş ve fiyat detaylarını paylaştı. Araç, iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak: Afeela 1 Origin ve Afeela 1 Signature.

    Afeela 1 ön siparişe başladı

    Yapılan açıklamaya göre Afeela 1 Origin, 89.900 dolar; Afeela 1 Signature ise 102.900 dolar fiyata sahip olacak. Bu fiyatlar, üç yıllık ücretsiz abonelikle sunulan çeşitli araç içi özellikleri de içeriyor. Bu özellikler arasında Level 2+ sürücü destek sistemi ve yapay zeka destekli kişisel asistan bulunuyor.

    Sony ve Honda’nın elektrikli otomobili Afeela satışa çıktı: İşte Tam Boyutta Gör
    Bugünden itibaren ön siparişe açılan Afeela, şu an için yalnızca Kaliforniya’da satışa sunulacak. Kaliforniya’da yaşayan alıcılar, 200 dolarlık iade edilebilir bir depozito ödeyerek sıraya girebiliyor. Ancak aracın diğer eyaletlerde veya dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı henüz belirsiz.

    Afeela 1, 91 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 482 kilometre menzile sahip olup Tesla’nın Supercharger ağını destekleyecek. Araç, "Core Black" adı verilen tek bir renk seçeneğiyle sunulacak. Daha pahalı Signature modeli 2026’da, Origin modeli ise 2027’de teslim edilmeye başlanacak. Aracın prototipi, Tesla ve Lucid Air tasarımlarını anımsatan kısa çıkıntılar ve uzun bir dingil mesafesiyle dikkat çekiyor. Afeela, tamamen dokunmatik ekranlarla kaplı bir ön panel, 40 sensör ve kamera ile donatılmış yarı otonom sürüş desteği, dört tekerlekten çekiş (önde 180 kW arkada 180 kW motor) ve artırılmış gerçeklik entegrasyonu gibi özellikler sunuyor.

    Sony, Afeela’nın sadece bir araç değil, aynı zamanda bir dijital deneyim merkezi olmasını hedefliyor. "Sanal dünyalar" ve sürüş sırasında artırılmış gerçeklik gibi özelliklerin ipuçları, bu hedefi doğrular nitelikte. Bu arada CES’te CEO Mizuno, aracı sahneye telefonundan verdiği “Gel buraya, Afeela” sesli komutuyla çağırdı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2025/1/6/24336375/sony-honda-afeela-ev-preorder-price-ces https://shm-afeela.com/config/model/afeela1
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Profil resmi
    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abgas werkstatt 1.9 tdi türkiyede depo savaşları nerede hp victus alınır mı triger kayışı kopması belirtileri samsung tv ücretsiz iptv uygulaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO POVA 6 PRO 5G
    TECNO POVA 6 PRO 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız