Sony ve SanDisk, MemoryStick XC spesifikasyonu için çalışmalarını tamamlıyor

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Geliştirme çalışmalarına başlandığı ilk defa geçtiğimiz Ocak ayında açıklanan ve 2TB'a kadar depolama alanı sunabilen Memory Stick XC formatı için Sony ve SanDisk tarafından sürdürülen çalışmamaların artık sona yaklaştığı bildiriliyor. Memory Stick XC Duo, Memory Stick XC Micro, Memory Stick XC-HG Duo ve Memory Stick XC-HG Micro olmak üzere dört farklı varyasyona sahip olacak yeni standart kapsamında hazırlanacak yeni bellek kartlarının yüksek depolama kapasitesini ve performansı bir arada sunacağı ifade edilmekte.

20 x 31 x 1.6 mm boyutlarında olacağı belirtilen Memory Stick XC Duo ve XC-HG Duo modellerinin 2TB'a kadar farklı depolama kapasitelerine sahip olacakları ayrıca exFAT dosya sistemini destekleyecekleri açıklando. En düşük ve en yüksek veri transfer hızlarının sırasıyla 15/160Mbps (Memory Stick XC Duo) ve 40/480 Mbps (XC-HG Duo) olması beklenen Memory Stick XC tabanlı yeni nesil bellek kartlrının lanse edileceği tarih ve ticari ürünlerin kullanıma sunulacağı fiyat dilimi hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.