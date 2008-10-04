Sony'den dokunmatik kontrollü eKitap okuyucusu

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Teknoloji dünyasının saygın isimlerinden Sony, geliştirdiği yeni eKitap okuyucusunu duyurdu. Firmanın PRS-700 kod adlı yeni modelini segmentindeki rakip çözümlerden ayıran önemli bir farklılık bulunuyor. Zira Sony PRS-700, e-ink ekranı dokunmatik kontrol ile birliştiren ilk cihazlardan biri durumunda. Dijital teknoloji ile doğal alışkanlıkları bir araya getirmeyi hedefleyen Sony'nin yeni okuyucusu sahip olduğu 6" büyüklüğünde dokunmatik kontrollü ekranı ile kullanıcılara destek verilen formattaki elektronik kitap sayfalarını dokunmatik olarak değiştirme fırsatı sunuyor.

Ayrıca kullanıcılar işaretçi görevi gören kalem vasıtası ile kelimeleri seçebiliyor, arayabiliyor ve ekran klavyesi ile notlar alabiliyorlar. Ayrıca LED teknolojisinin kullanıldığı okuyucu ile kullanıcıların farklı ışık ortamlarında metinleri daha net ve kolay şekilde okuyabilmesi hedeflenmiş. 7500 sayfalık pil ömrü sunan PRS-700 herhangi bir hafıza kartına gereksinim duymadan 350 tipik elektronik kitabı depolayabiliyor. PFD ve Word gibi evrensel dosya formatlarını destekleyebilen eKitap okuyucusu ayrıca BBeB ve EPUB gibi özel dosya formatlarına da destek veriyor.

Sony PRES-700'ün Kasım ayı içerisinde 400$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.

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