Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den dokunmatik kontrollü eKitap okuyucusu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony'den dokunmatik kontrollü eKitap okuyucusu
Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasının saygın isimlerinden Sony, geliştirdiği yeni eKitap okuyucusunu duyurdu. Firmanın PRS-700 kod adlı yeni modelini segmentindeki rakip çözümlerden ayıran önemli bir farklılık bulunuyor. Zira Sony PRS-700, e-ink ekranı dokunmatik kontrol ile birliştiren ilk cihazlardan biri durumunda. Dijital teknoloji ile doğal alışkanlıkları bir araya getirmeyi hedefleyen Sony'nin yeni okuyucusu sahip olduğu 6" büyüklüğünde dokunmatik kontrollü ekranı ile kullanıcılara destek verilen formattaki elektronik kitap sayfalarını dokunmatik olarak değiştirme fırsatı sunuyor.

Ayrıca kullanıcılar işaretçi görevi gören kalem vasıtası ile kelimeleri seçebiliyor, arayabiliyor ve ekran klavyesi ile notlar alabiliyorlar. Ayrıca LED teknolojisinin kullanıldığı okuyucu ile kullanıcıların farklı ışık ortamlarında metinleri daha net ve kolay şekilde okuyabilmesi hedeflenmiş. 7500 sayfalık pil ömrü sunan PRS-700 herhangi bir hafıza kartına gereksinim duymadan 350 tipik elektronik kitabı depolayabiliyor. PFD ve Word gibi evrensel dosya formatlarını destekleyebilen eKitap okuyucusu ayrıca BBeB ve EPUB gibi özel dosya formatlarına da destek veriyor.

Sony PRES-700'ün Kasım ayı içerisinde 400$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.

Sony'den dokunmatik kontrollü eKitap okuyucusu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rdegerli 11 yıl
Bu bilgilendirme icin tesk ederim.Böyle bir cihaz kullanan arkadaslar varsa aramızda cihazın kullanılırlıgı ile ilgili ve cihaz ile ilgili detay paylasablrse sevinrim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Sapphire HD4670 Crossfire video inceleme 11 yıl Leadtek 9500GT DDR3 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim