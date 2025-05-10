Sony WH-1000XM6 kulaklıklar: Yeni QN3 işlemciyle 15 Mayıs'ta geliyor

İşte yeni QN3 işlemci ve gelişmiş taşınabilirlik özellikleriyle Sony WH-1000XM6:
Sony WH-1000XM6, serinin önceki modellerine kıyasla birçok önemli yükseltme ile geliyor. Güvenilir kaynaklardan sızan bilgilere göre kulaklıklar, Sony'nin yeni geliştirdiği QN3 işlemcisiyle donatılacak. Bu yeni işlemcinin, kullanıcılara olağanüstü ses kalitesi ve daha gelişmiş gürültü önleme teknolojisi sunması bekleniyor. Sony'nin gürültü önleme teknolojisi zaten sektörde öncü konumda, ancak QN3 işlemcisi ile birlikte bu özelliğin yeni bir seviyeye taşınacağı tahmin ediliyor.
Walkman Blog tarafından yakın zamanda paylaşılan görseller, WH-1000XM6'nın tasarımında dikkat çekici güncellemeler yapıldığını gösteriyor. Özellikle kulaklığın güncellenmiş menteşe mekanizması kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu yenilenmiş menteşe sistemi, kulaklığın daha kolay katlanmasını sağlayarak taşıma kolaylığını artırıyor. Seyahat edenler ve günlük kullanıcılar için pratiklik sunan bu özellik, kulaklığın çantada daha az yer kaplamasına ve daha güvenli taşınmasına olanak tanıyor.
Son olarak Sony WH-1000XM6'nın fiyatlandırması konusunda ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki modellerin fiyatlandırması göz önüne alındığında 400 dolar civarında bir etiketle piyasaya sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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