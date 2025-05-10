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    Sony WH-1000XM6 kulaklıklar: Yeni QN3 işlemciyle 15 Mayıs'ta geliyor

    Sony'nin beklenen amiral gemisi kulaklığı WH-1000XM6, QN3 işlemcisi ve gelişmiş gürültü engelleme teknolojisiyle 15 Mayıs'ta tanıtılacak. İşte kulaklığın beklenen özellikleri:

    Sony WH-1000XM6 kulaklık: Yeni QN3 işlemciyle 15 Mayıs'ta geliyor
    Sony'nin merakla beklenen amiral gemisi gürültü önleyici kulaklıkları WH-1000XM6, resmi olarak önümüzdeki hafta teknoloji tutkunlarıyla buluşacak. Sony'nin popüler kulaklık serisinin en yeni üyesi, 15 Mayıs'ta UTC saatiyle 16:00'da tanıtılacak. Bu lansman, markanın Mayıs ayında gerçekleştireceği Xperia 1 VII akıllı telefon tanıtımından sadece iki gün sonraya denk geliyor ve Sony için oldukça yoğun bir ay olacağının işaretlerini veriyor.

     

    İşte yeni QN3 işlemci ve gelişmiş taşınabilirlik özellikleriyle Sony WH-1000XM6:

    Sony WH-1000XM6, serinin önceki modellerine kıyasla birçok önemli yükseltme ile geliyor. Güvenilir kaynaklardan sızan bilgilere göre kulaklıklar, Sony'nin yeni geliştirdiği QN3 işlemcisiyle donatılacak. Bu yeni işlemcinin, kullanıcılara olağanüstü ses kalitesi ve daha gelişmiş gürültü önleme teknolojisi sunması bekleniyor. Sony'nin gürültü önleme teknolojisi zaten sektörde öncü konumda, ancak QN3 işlemcisi ile birlikte bu özelliğin yeni bir seviyeye taşınacağı tahmin ediliyor.

    Walkman Blog tarafından yakın zamanda paylaşılan görseller, WH-1000XM6'nın tasarımında dikkat çekici güncellemeler yapıldığını gösteriyor. Özellikle kulaklığın güncellenmiş menteşe mekanizması kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu yenilenmiş menteşe sistemi, kulaklığın daha kolay katlanmasını sağlayarak taşıma kolaylığını artırıyor. Seyahat edenler ve günlük kullanıcılar için pratiklik sunan bu özellik, kulaklığın çantada daha az yer kaplamasına ve daha güvenli taşınmasına olanak tanıyor.

    Sony WH-1000XM6 kulaklık: Yeni QN3 işlemciyle 15 Mayıs'ta geliyor
    Sony'nin kulaklık serisindeki yenilikleri takip edenler arasında, WH-1000XM6'nın su geçirmezlik özelliğine sahip olabileceği yönünde dedikodular da dolaşıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu özelliğin eklenmesi kulaklığın dayanıklılığını önemli ölçüde artırabilir ve kullanım senaryolarını genişletebilir.

    Son olarak Sony WH-1000XM6'nın fiyatlandırması konusunda ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki modellerin fiyatlandırması göz önüne alındığında 400 dolar civarında bir etiketle piyasaya sunulması bekleniyor.

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