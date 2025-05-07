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    Anlık Bildirim

    Sony, Xperia 1 VII'nin lansman tarihini resmi olarak açıkladı

    Sony, bugün yaptığı duyuruyla yeni amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre, Xperia 1 VII 13 Mayıs'ta Japonya saatiyle 11:00'da tanıtılacak.

    Sony, Xperia 1 VII'nin lansman tarihini resmi olarak açıkladı Tam Boyutta Gör
    Dün ortaya çıkan bir söylentide, Sony'nin Xperia 1 VII modelini 15 Mayıs'ta tanıtacağı iddia ediliyordu. Sony, bugün yaptığı duyuruyla yeni amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre, Xperia 1 VII 13 Mayıs'ta Japonya saatiyle 11:00'da tanıtılacak. Lansman Sony'nin YouTube kanalında yayınlanacak.

    Sony Xperia 1 VII neler sunacak?

    Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılara göre, Xperia 1 VII selefiyle oldukça  benzer bir tasarıma sahip olacak ancak boyunun biraz daha uzun olması bekleniyor. İşlemci tarafında, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması beklenen cihazın 12 GB RAM ile geleceği bildiriliyor.

    Şimdilik bilgiler bununla sınırlı. Haftaya gerçekleştirilecek lansmanla çok daha fazlasına sahip olma imkanına kavuşacağız. Telefonun ilk olarak Japonya'da satışa sunulacağı, küresel pazarlara ise Temmuz ayında geleceğinin iddia edildiğini de belirtelim. 

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