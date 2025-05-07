Sony, Xperia 1 VII'nin lansman tarihini resmi olarak açıkladı

Sony Xperia 1 VII neler sunacak?
Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılara göre, Xperia 1 VII selefiyle oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak ancak boyunun biraz daha uzun olması bekleniyor. İşlemci tarafında, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması beklenen cihazın 12 GB RAM ile geleceği bildiriliyor.
Şimdilik bilgiler bununla sınırlı. Haftaya gerçekleştirilecek lansmanla çok daha fazlasına sahip olma imkanına kavuşacağız. Telefonun ilk olarak Japonya'da satışa sunulacağı, küresel pazarlara ise Temmuz ayında geleceğinin iddia edildiğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: