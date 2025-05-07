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Tam Boyutta Gör Dün ortaya çıkan bir söylentide, Sony'nin Xperia 1 VII modelini 15 Mayıs'ta tanıtacağı iddia ediliyordu. Sony, bugün yaptığı duyuruyla yeni amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre, Xperia 1 VII 13 Mayıs'ta Japonya saatiyle 11:00'da tanıtılacak. Lansman Sony'nin YouTube kanalında yayınlanacak.

Sony Xperia 1 VII neler sunacak?

Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılara göre, Xperia 1 VII selefiyle oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak ancak boyunun biraz daha uzun olması bekleniyor. İşlemci tarafında, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması beklenen cihazın 12 GB RAM ile geleceği bildiriliyor.

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Şimdilik bilgiler bununla sınırlı. Haftaya gerçekleştirilecek lansmanla çok daha fazlasına sahip olma imkanına kavuşacağız. Telefonun ilk olarak Japonya'da satışa sunulacağı, küresel pazarlara ise Temmuz ayında geleceğinin iddia edildiğini de belirtelim.

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Sony, Xperia 1 VII'nin lansman tarihini resmi olarak açıkladı