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    Sony Xperia 1 VII özellikleri sızdırılan görsellerle gün yüzüne çıktı

    Sony yeni akıllı telefonu Xperia 1 VII'yi üstün ses özellikleri, geliştirilmiş kamera sistemi ve uzun pil ömrüyle 13 Mayıs'ta piyasaya sürecek. İşte detaylar:  

    Sony Xperia 1 VII özellikleri gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin 13 Mayıs'ta piyasaya sürmeyi planladığı amiral gemisi modeli Xperia 1 VII'nin tanıtımına sayılı günler kala sızdırılan pazarlama materyalleri, cihazın tüm özelliklerini gözler önüne serdi. Siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek olan yeni Xperia, Sony'nin ses ve görüntü konusundaki uzmanlığını bir kez daha akıllı telefon pazarına taşıyor.

    İşte Sony Xperia 1 VII'nin beklenen özellikleri:

    Sony Xperia 1 VII, ses kalitesi konusunda yeni standartlar belirleyecek gibi görünüyor. Hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunan cihaz, Sony'nin DSEE Ultimate yapay zeka teknolojisiyle sıkıştırılmış müzik dosyalarını orijinaline yakın kalitede yeniden oluşturabiliyor. Müzik tutkunlarının özellikle ilgisini çekecek şekilde LDAC kodek desteğiyle kablosuz ses akışında daha yüksek bit hızlarına ulaşan telefon, Sony'nin efsanevi Walkman serisinin bileşenlerinden ilham alınarak tasarlanmış ses sistemine sahip. Ön yüzde yer alan stereo hoparlörler de önceki nesle göre önemli bir gelişme göstererek düşük ve orta frekans aralığında %10 daha fazla ses basıncı üretiyor.

    Sony Xperia 1 VII özellikleri gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Fotoğraf ve video yetenekleri konusunda da iddialı olan Sony Xperia 1 VII, profesyonel kamera deneyimini cep telefonuna taşımaya devam ediyor. Yeni eklenecek 120 mm'lik makro modu, yakın çekim fotoğrafçılığı sevenler için heyecan verici bir özellik olarak öne çıkıyor. Sony'nin tam boyutlu sensörler kullanması, özellikle düşük ışık koşullarında çok daha iyi sonuçlar vaat ediyor. Ultra geniş kamera sensörünün önceki modele göre 2,1 kat daha büyük olması da geniş açı çekimlerinde kalite artışına işaret ediyor. Video çekiminde konuyu otomatik olarak takip eden ve aynı anda hem geniş hem de yakın çekimler yapabilen Otomatik Çerçeveleme özelliği, içerik üreticiler için büyük kolaylık sağlayacak.

    Ekran konusunda da Sony'nin BRAVIA teknolojisi ile donatılan 6,5 inçlik 4K OLED panel, parlaklık ve renk konusunda çift sensör kullanarak izleme deneyimini geliştiriyor. Özellikle güneş ışığı altında daha iyi görünürlük sağlayan Sunlight Vision teknolojisi, ekranın farklı bölgelerindeki kontrast seviyelerini otomatik olarak ayarlayarak dış mekanlarda da sorunsuz kullanım sunuyor. Sony'nin uzun pil ömrüne verdiği önem, Xperia 1 VII'de de kendini gösteriyor. 5000mAh kapasiteli batarya, Sony'nin gelişmiş pil tasarrufu özellikleriyle birlikte iki güne kadar dayanabiliyor.

    Sony Xperia 1 VII özellikleri gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Tasarım açısından Sony, keskin hatlara sahip düz çerçeve, metal kamera çıkıntısı ve cam arka yüzey ile premium hissiyatı korurken, telefona özgü dokulu tutma yeri ergonomiyi artırıyor. Ayrıca Sony, kullanıcılarına dört Android sürüm güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik yaması sözü vererek, uzun vadeli kullanım konusunda da güven veriyor.
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