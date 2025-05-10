Sony Xperia 1 VII özellikleri sızdırılan görsellerle gün yüzüne çıktı

Sony Xperia 1 VII, ses kalitesi konusunda yeni standartlar belirleyecek gibi görünüyor. Hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunan cihaz, Sony'nin DSEE Ultimate yapay zeka teknolojisiyle sıkıştırılmış müzik dosyalarını orijinaline yakın kalitede yeniden oluşturabiliyor. Müzik tutkunlarının özellikle ilgisini çekecek şekilde LDAC kodek desteğiyle kablosuz ses akışında daha yüksek bit hızlarına ulaşan telefon, Sony'nin efsanevi Walkman serisinin bileşenlerinden ilham alınarak tasarlanmış ses sistemine sahip. Ön yüzde yer alan stereo hoparlörler de önceki nesle göre önemli bir gelişme göstererek düşük ve orta frekans aralığında %10 daha fazla ses basıncı üretiyor.
Ekran konusunda da Sony'nin BRAVIA teknolojisi ile donatılan 6,5 inçlik 4K OLED panel, parlaklık ve renk konusunda çift sensör kullanarak izleme deneyimini geliştiriyor. Özellikle güneş ışığı altında daha iyi görünürlük sağlayan Sunlight Vision teknolojisi, ekranın farklı bölgelerindeki kontrast seviyelerini otomatik olarak ayarlayarak dış mekanlarda da sorunsuz kullanım sunuyor. Sony'nin uzun pil ömrüne verdiği önem, Xperia 1 VII'de de kendini gösteriyor. 5000mAh kapasiteli batarya, Sony'nin gelişmiş pil tasarrufu özellikleriyle birlikte iki güne kadar dayanabiliyor.
Arabamız yerli ve milli