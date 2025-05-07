Sony’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xperia 1 VII, küresel çapta piyasaya çıkmadan önce ilk olarak Japonya'da tanıtılacak. Şirketin amiral gemisi modeli olması beklenen cihaz, son nesil Qualcomm yonga seti ve gelişmiş kamera teknolojisiyle dikkat çekiyor. Ancak, küresel pazardaki kullanıcıların biraz daha sabırlı olması gerekecek gibi görünüyor.

Xperia 1 VII’nin 15 Mayıs 2025 tarihinde Japonya’da tanıtılması bekleniyor. Bu tarih, geçtiğimiz yılın aynı gününde piyasaya çıkan Xperia 1 VI ile benzerlik gösteriyor ve Sony’nin lansman çizelgesine sadık kalabileceğini gösteriyor. Ancak uluslararası pazardaki çıkışın bu lansmandan haftalar sonra gerçekleşmesi muhtemel. Avrupa gibi önemli pazarlarda cihazın Temmuz ayında kullanıcılarla buluşacağı konuşulurken, ABD'deki satışa dair net bir bilgi henüz paylaşılmış değil.

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Sony’nin yeni nesil akıllı telefonuyla birlikte bir başka ürünü daha tanıtma ihtimali bulunuyor. WH-1000XM6 isimli kulaklık modeli, daha önce FCC ve IMDA veri tabanlarında görülmüştü. Bu da, şirketin hem mobil hem de ses teknolojilerinde yeni bir döneme girebileceğine işaret ediyor. Kulaklıkla ilgili teknik detaylar hâlâ gizemini korurken, Xperia 1 VII ile birlikte aynı etkinlikte tanıtılması sürpriz olmayacak.

Öte yandan Xperia 1 VII, GeekBench veritabanında da kendini gösterdi. Snapdragon 8 Elite işlemci ve 12 GB RAM ile test edilen cihaz, performans tarafında iddialı bir model olacağını şimdiden kanıtladı. Sony'nin yeni amiral gemisinin küresel lansmanı yaklaştıkça, daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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Sony Xperia 1 VII’nin global çıkış tarihi yavaş yavaş netleşiyor