Sony'den tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth fare; VGP-BMS10

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Japon elektronik devi Sony ürün gamına yeni bir fare ekliyor. Firmanın VGP-BMS10 kod adını taşıyan ve tasarımıyla öne çıkan Alüminyum yapılı yeni faresi, Bluetooth 2.0 teknolojisini destekliyor ve kablosuz olarak kullanılabiliyor. Çözünürlük seviyesi 800 DPI olarak belirlenen 90 gram ağırlığındaki fare, iki adet AAA pil ile çalışıyor. Özel tasarımı ile kullanılmadığı zamanlarda butonların ve kaydırma tekerleğinin korunabilmesine de olanak tanıyan farenin Ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.

Sony Bluetooth destekli yeni faresinin fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapmadı.

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