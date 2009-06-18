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Sony'den tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth fare; VGP-BMS10

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth fare; VGP-BMS10
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Japon elektronik devi Sony ürün gamına yeni bir fare ekliyor. Firmanın VGP-BMS10 kod adını taşıyan ve tasarımıyla öne çıkan Alüminyum yapılı yeni faresi, Bluetooth 2.0 teknolojisini destekliyor ve kablosuz olarak kullanılabiliyor. Çözünürlük seviyesi 800 DPI olarak belirlenen 90 gram ağırlığındaki fare, iki adet AAA pil ile çalışıyor. Özel tasarımı ile kullanılmadığı zamanlarda butonların ve kaydırma tekerleğinin korunabilmesine de olanak tanıyan farenin Ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.

Sony Bluetooth destekli yeni faresinin fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapmadı.

Sony'den tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth fare; VGP-BMS10
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baycalh 10 yıl
Ben de Logitech'in bluetooth faresini kullanıyorum. Bluetooth olmasının en iyi yanı ise diğer kablosuz farelerden farklı olarak herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan laptopa direk bağlanması.
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nomadmaster 10 yıl

Orjinalden alıntı: baycalh

Ben de Logitech'in bluetooth faresini kullanıyorum. Bluetooth olmasının en iyi yanı ise diğer kablosuz farelerden farklı olarak herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan laptopa direk bağlanması.



bende kullanıyorum mükemmele yakın bir alet pili de normal bir kullanımda yanında gelen duracell pillerle 3 ay gidiyor ki bence pil konusu gerçekten önemli. sony bu tanıtımda buna da vurgu yapsaydı keşke. yapmadığına göre en fazla 1 ay gider muhtemelen. alüminyum güzel duruyor ama bir elleyip karar vermek lazım o kapak eli rahatsız ediyor mu acep?
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theboy32 10 yıl
Kapak fonksiyonu bence gayet güzel
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Duncan Idaho 10 yıl
Gereksiz bir ürün. Hiç bir amacı yok. Tahminen de dünyanın parasıdır. Ayrıca shruikan'a katılıyorum.
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resler 10 yıl
Eski sabun kalıbı görünümlü farelere benziyor. tabi kablosuz.
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TELESCOPE 10 yıl
görünüm olarak göze hoş gelmiyor bence, buda ürünün fonksiyonları dışındaki satış şansını etkilermi ?
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husNUKE 10 yıl
biraz garip gorunuyor, vaio notebooklar ile şık durabilir ama
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shruikan 10 yıl
Sony tasarımcılarının ergonomi denen bir kavramdan haberi yok sanırım
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