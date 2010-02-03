Sony'den VAIO E serisi rengarenk dizüstü bilgisayar

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Sony dizüstü bilgisayar seçeneklerine rengarenk bir model daha ekliyor. Vaio E serisi altında hazırlanan 15.5-inç büyüklüğündeki yeni model, farklı renk seçenekleri sayesinde özellikle gençler arasında ilgi çekecek gibi görünüyor. Hindistancevizi Beyazı, Tunç Siyahı, Lav Siyahı ve Japongülü Pembesi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulacak dizüstü bilgisayar, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerle donatılabiliyor.

8GB'a kadar bellek desteği sunan ve 500GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle alınabileceği belirtilen sistem, optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile donatılabilecek. Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5470 ile güçlendirilen ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında MotionEye kamera, ExpressCard 34 slotu, bellek kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ile işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium / Professional gibi seçenekler yer alıyor.

Sony VAIO E, Mart ayında 800$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıma sunulacak.

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