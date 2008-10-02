Sony'nin PlayStation 4'teki önceliği maliyetler olacak, Cell ile devam edilebilir

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PlayStation 4 ile ilgili olarak Cevat Yerli'nin açıklamalarından bu yana spekülasyonların arttığı söyleyebilmek mümkün. Her ne kadar PlayStation 3'ün EOL sürecine girmesine 7-8 senelik bir süre daha varsada PlayStation 4'ün en azından yapılan açıklamalar çerçevesinde 2011-2012 yıllarında gelmesi beklenebilir.

Peki mevcut bilgiler ışığında Sony, PS4 ile nasıl bir yol izleyecek? PS3'teki gibi bir önceki jenerasyona göre radikal değişim devam mı edecek yoksa firma farklı değerlendirmeleri dikkate alıp PS4'te daha mütevazı mı davranarak ?

Teknik alt yapısı itibariyle pazarın en güçlü oyun konsolu olduğu sık sık dile getirilen PS3, lanse edildiği günlerde üretici firması Sony'e sıkıntılı anlar yaşatmıştı. Zira Blu-ray gibi ekipmanlarla rakipleri karşısında yüksek kalan fiyatı özellkle Japonya gibi konsol satışlarının oldukça önemli olduğu pazarlarda Nintendo Wii'nin önünün açmış, Xbox360 da PS4 lansmanını takiben belli bir süre satış temposunu korumayı başarmıştı. Devam eden süreçte alternatif versiyonların kullanıma sunulması ve fiyat indirimleri Sony'nin PS3 ile durumunu güçlendirse de gelen haberlere göre, firma PS4'te benzer bir sıkıntı yaşamak istemiyor.

Peki Sony ne yapacak? Gelen bilgilere göre firma PlaysStation 4'te maliyetleri azaltıcı önlemleri göz önünde bulunduracak. Bu noktada son çıkan spekülasyona göre firma PS3'te yer verdiği Cell işlemcisini PS4'te kullanacak fakat ciddi farklılıklar da olacak.

Hatırlanacağı üzere PS3 lanse edildiğinde 90nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve yüksek güç tüketimine sahip olan Cell BE (8+1 çekirdek) işlemcisi kullanılmış, bir süre öncede işlemci 65nm üretim sürecine dahil edilerek zar boyutu 175 mm2'ye çekilmişti. Önümüzdeki yıl içerisinde 45nm üretim teknolojisiyle üretilecek işlemcinin zar boyutu 115mm2'ye çekilecek ve daha ucuz, daha serin PS3 modellerinin de önü açılacak.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciye göre %42, 90nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciye göreyse %66 daha az güç tüketeceği tahmin edilen nanometrik anlamda gelişmiş Cell işlemcisinin ayrıca 4GHz olabileceği tahmin edilen çalışma frekansıyla 3.2GHz'lik modelden %25 daha hızlı olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca yeniden tasarlanarak 32nm üretim teknolojisiyle üretilecek 32nm Cell BE işlemcisinin de PS4'te kullanılabileceği konuşuluyor.. 32nm üretim teknolojisiyle operasyon maliyetlerini ciddi şekilde azaltmayı hedefleyen Sony'nin, PS4'te yer vermeyi planladığı speküle edilen 32nm Cell BE işlemcisi 24 veya 32 çekirdekli bir yapıya da sahip olabilir.

Sony işlemcinin yanı sıra diğer komponentler için de maliyet azaltıcı çözümler üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre firma hızlı fakat ciddi şekilde pahalı olan Rambus'un XDR bellekleri yerine DDR3 veya henüz işaret olmasa da DDR4'e geçiş yapabilir. Tabii yeni konsolda nasıl bir grafik çözümünün kullanılabileceği de henüz netleşmiş değil. PS3'te Nvidia ile çalışan firma PS4'te bu birlikteliği sürdürebileceği gibi Intel'in Larrabee projesini de gündemine alabilir.

Intel'in yeni nesil gpu tasarım anlayışıyla konsollara girmek istediği biliniyor. Tabii PS4'te maliyetleri ciddi şekilde göz önüne alacağı belirtilen Sony'nin Larrabee projesine kayması halinde nasıl bir maliyet kazanımı elde edeceği, PS4 projesinin nasıl şekilleneceği ve belkiden en önemli nokta olarak Intel'in rakibi Nvidia'yı saha dışına itmek için Sony'e ne gibi opsiyonlar sunacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.