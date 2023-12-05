PlayStation kullanıcıları şaşkın: Hesaplar kalıcı olarak askıya alındı!

Tam Boyutta Gör Pek çok PlayStation Network kullanıcısı, hesaplarının beklenmedik bir şekilde kalıcı olarak askıya alındığını raporlamaya başladı.

Sony, bir kullanıcıya gönderdiği mesajda hesabın PlayStation Network Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle hesabın kalıcı olarak askıya alındığını söyledi. Sosyal medya platformlarında da birkaç saat içinde düzinelerce kullanıcıdan aynı şikayet geldi.

Sony’nin PlayStation destek sayfasında önemli bildirimler bölümünde sorunla ilgili herhangi bir açıklama bulunmazken, şirket PlayStation veya Ask PlayStation sosyal medya hesaplarında bu soruna ilişkin herhangi bir paylaşımda da bulunmadı. Sorunun ne derece yaygın olduğu bilinmiyor.

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