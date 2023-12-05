PlayStation kullanıcıları şaşkın: Hesaplar kalıcı olarak askıya alındı!

Sony, bir kullanıcıya gönderdiği mesajda hesabın PlayStation Network Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle hesabın kalıcı olarak askıya alındığını söyledi. Sosyal medya platformlarında da birkaç saat içinde düzinelerce kullanıcıdan aynı şikayet geldi.
Sony’nin PlayStation destek sayfasında önemli bildirimler bölümünde sorunla ilgili herhangi bir açıklama bulunmazken, şirket PlayStation veya Ask PlayStation sosyal medya hesaplarında bu soruna ilişkin herhangi bir paylaşımda da bulunmadı. Sorunun ne derece yaygın olduğu bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.