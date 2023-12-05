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    Anlık Bildirim

    PlayStation kullanıcıları şaşkın: Hesaplar kalıcı olarak askıya alındı!

    Bazı PlayStation kullanıcıları, hesaplarına ve PS4 & PS5 oyunlarına erişimde sorun yaşıyor. Üstelik herhangi bir neden belirtilmeden hesaplar kalıcı olarak askıya alındı.

    PlayStation hesapları kalıcı olarak askıya alındı banlandı Tam Boyutta Gör
    Pek çok PlayStation Network kullanıcısı, hesaplarının beklenmedik bir şekilde kalıcı olarak askıya alındığını raporlamaya başladı.

    Sony, bir kullanıcıya gönderdiği mesajda hesabın PlayStation Network Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle hesabın kalıcı olarak askıya alındığını söyledi. Sosyal medya platformlarında da birkaç saat içinde düzinelerce kullanıcıdan aynı şikayet geldi.

    Sony’nin PlayStation destek sayfasında önemli bildirimler bölümünde sorunla ilgili herhangi bir açıklama bulunmazken, şirket PlayStation veya Ask PlayStation sosyal medya hesaplarında bu soruna ilişkin herhangi bir paylaşımda da bulunmadı. Sorunun ne derece yaygın olduğu bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 19 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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