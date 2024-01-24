Sony, 2023'ün en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı: İşte en popüler PS5 & PS4 oyunları

Tam Boyutta Gör Sony, 2023 yılı boyunca en çok indirilen oyunların listesini açıkladı. Liste, bölgeler, platformlar ve hatta PSVR ve PSVR2 için ayrı listeye göre birkaç farklı kategoriye ayrıldı.

En çok indirilen PS5 oyunları listesinin başında ABD/Kanada'da Hogwarts Legacy yer alırken, Avrupa’da EA Sports FC 24 yer alıyor. İkinci sırada Hogwarts Legacy’i görüyoruz. ABD listesinin çoğunluğunu Madden NFL 24, NBA 2K24 ve MLB The Show 23 gibi spor oyunları oluşturuyor. Listedeki diğer popüler oyunlar arasında Call of Duty: Modern Warfare 3, Star Wars Jedi: Survivor ve 2023 yılının en iyi oyunu seçilen Baldur’s Gate 3 var.

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En çok indirilen PS5 oyunları - ABD/Kanada Avrupa 1. Hogwarts Legacy EA SPORTS FC 24 2. Call of Duty: Modern Warfare III Hogwarts Legacy 3. Marvel’s Spider-Man 2 Call of Duty: Modern Warfare III 4. Madden NFL 24 Grand Theft Auto V 5. NBA 2K24 Marvel’s Spider-Man 2 6. STAR WARS Jedi: Survivor FIFA 23 7. Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3 8. Diablo IV Diablo IV 9. EA SPORTS FC 24 STAR WARS Jedi: Survivor 10. Mortal Kombat 1 Assassin’s Creed Mirage 11. MLB The Show 23 Call of Duty: Modern Warfare II 12. FINAL FANTASY XVI Cyberpunk 2077 13. Resident Evil 4 F1 23 14. Dead Island 2 Resident Evil 4 15. WWE 2K23 FINAL FANTASY XVI 16. Assassin’s Creed Mirage NBA 2K24 17. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K23 18. Dead Space Dead Island 2 19. Street Fighter 6 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 20. Grand Theft Auto V Need For Speed Unbound

En çok indirilen PS4 oyunları tarafında ABD/Kanada listesinin başında Call of Duty: Modern Warfare 3 yer alırken, Avrupa’da dijital indirmelerde EA Sports FC 24 hakim görünüyor. PS4 listesinde The Forest, Diablo 4, Red Dead Redemption ve devamı ve hatta Minecraft gibi oyunlar da dahil olmak üzere farklı türde daha fazla oyun yer alıyor.

En çok indirilen PS4 oyunları - ABD/Kanada Avrupa 1. Call of Duty: Modern Warfare III EA SPORTS FC 24 2. Hogwarts Legacy Minecraft 3. MLB The Show 23 Red Dead Redemption 2 4. Madden NFL 24 Grand Theft Auto V 5. NBA 2K24 FIFA 23 6. EA SPORTS FC 24 The Forest 7. Diablo IV The Last of Us Part II 8. Red Dead Redemption Hogwarts Legacy 9. Red Dead Redemption 2 A Way Out 10. WWE 2K23 Gang Beasts 11. Resident Evil 4 UFC 4 12. Minecraft NBA 2K23 13. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Need for Speed Heat 14. Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare III 15. Persona 4 Golden The Last of Us Remastered 16. Dead Island 2 Call of Duty: Modern Warfare II 17. NHL 24 theHunter: Call of the Wild 18. Totally Accurate Battle Simulator The Crew 2 19. Wobbly Life STAR WARS Battlefront II 20. Batman: Arkham Knight TEKKEN 7

En çok indirilen PS VR2 oyunları listesine baktığımızda, Pavlov, her iki bölgede de indirme listelerinde hakimiyet kurarken, onu ABD/Kanada'da Beat Sabre, Avrupa'da Kayak VR: Mirage takip ediyor. Diğer oyunlar arasında The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, Job Simulator, Pistol Whip ve Moss: Book 2 yer alıyor. En çok indirilen PSVR oyunları listesinde başta Beat Sabre ve Job Simulator yer alıyor, ardından Superhot VR ve Astro Bot Rescue Mission ve Arizona Sunshine dahil başka oyunlar geliyor.

En iyi PSVR 2 oyunları - ABD/Kanada Avrupa 1. Pavlov Pavlov 2. Beat Saber Kayak VR: Mirage 3. Kayak VR: Mirage Beat Saber 4. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge The Dark Pictures: Switchback VR 5. Horizon Call of the Mountain The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution 6. Job Simulator Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge 7. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Job Simulator 8. The Dark Pictures: Switchback VR Horizon Call of the Mountain 9. Swordsman VR Moss: Book II 10. Pistol Whip Swordsman VR

Hem PS4 hem de PS5’te ücretsiz oynanabilen oyunlar kategorisinde ABD ve Avrupa’da üç oyun hakim oldu: Fortnite, Roblox ve Call of Duty: Warzone. Listede Overwatch 2, Destiny 2, The Sims 4, Fall Guys ve Apex Legends gibi oyunlar yer alıyor.

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