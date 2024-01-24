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    Sony, 2023'ün en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı: İşte en popüler PS5 & PS4 oyunları

    Sony, 2023'ün en popüler PlayStation oyunları listesini paylaştı. İşte Amerika ve Avrupa'da 2023'ün en çok indirilen PSVR, PSVR 2, PS4 ve PS5 oyunları:          
    sony 2023 en çok indirilen playstation oyunları ps5 & ps4 Tam Boyutta Gör
    Sony, 2023 yılı boyunca en çok indirilen oyunların listesini açıkladı. Liste, bölgeler, platformlar ve hatta PSVR ve PSVR2 için ayrı listeye göre birkaç farklı kategoriye ayrıldı.

    En çok indirilen PS5 oyunları listesinin başında ABD/Kanada'da Hogwarts Legacy yer alırken, Avrupa’da EA Sports FC 24 yer alıyor. İkinci sırada Hogwarts Legacy’i görüyoruz. ABD listesinin çoğunluğunu Madden NFL 24, NBA 2K24 ve MLB The Show 23 gibi spor oyunları oluşturuyor. Listedeki diğer popüler oyunlar arasında Call of Duty: Modern Warfare 3, Star Wars Jedi: Survivor ve 2023 yılının en iyi oyunu seçilen Baldur’s Gate 3 var.

    En çok indirilen PS5 oyunları
    - ABD/Kanada Avrupa
    1. Hogwarts Legacy EA SPORTS FC 24
    2. Call of Duty: Modern Warfare III Hogwarts Legacy
    3. Marvel’s Spider-Man 2 Call of Duty: Modern Warfare III
    4. Madden NFL 24 Grand Theft Auto V
    5. NBA 2K24 Marvel’s Spider-Man 2
    6. STAR WARS Jedi: Survivor FIFA 23
    7. Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3
    8. Diablo IV Diablo IV
    9. EA SPORTS FC 24 STAR WARS Jedi: Survivor
    10. Mortal Kombat 1 Assassin’s Creed Mirage
    11. MLB The Show 23 Call of Duty: Modern Warfare II
    12. FINAL FANTASY XVI Cyberpunk 2077
    13. Resident Evil 4 F1 23
    14. Dead Island 2 Resident Evil 4
    15. WWE 2K23 FINAL FANTASY XVI
    16. Assassin’s Creed Mirage NBA 2K24
    17. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K23
    18. Dead Space  Dead Island 2
    19. Street Fighter 6 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    20. Grand Theft Auto V Need For Speed Unbound

    En çok indirilen PS4 oyunları tarafında ABD/Kanada listesinin başında Call of Duty: Modern Warfare 3 yer alırken, Avrupa’da dijital indirmelerde EA Sports FC 24 hakim görünüyor. PS4 listesinde The Forest, Diablo 4, Red Dead Redemption ve devamı ve hatta Minecraft gibi oyunlar da dahil olmak üzere farklı türde daha fazla oyun yer alıyor.

    En çok indirilen PS4 oyunları
    - ABD/Kanada Avrupa
    1. Call of Duty: Modern Warfare III EA SPORTS FC 24
    2. Hogwarts Legacy Minecraft
    3. MLB The Show 23 Red Dead Redemption 2
    4. Madden NFL 24 Grand Theft Auto V
    5. NBA 2K24 FIFA 23
    6. EA SPORTS FC 24 The Forest
    7. Diablo IV The Last of Us Part II
    8. Red Dead Redemption Hogwarts Legacy
    9. Red Dead Redemption 2 A Way Out
    10. WWE 2K23 Gang Beasts
    11. Resident Evil 4 UFC 4
    12. Minecraft NBA 2K23
    13. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Need for Speed Heat
    14. Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare III
    15. Persona 4 Golden The Last of Us Remastered
    16. Dead Island 2 Call of Duty: Modern Warfare II
    17. NHL 24 theHunter: Call of the Wild
    18. Totally Accurate Battle Simulator The Crew 2
    19. Wobbly Life STAR WARS Battlefront II
    20. Batman: Arkham Knight TEKKEN 7

    En çok indirilen PS VR2 oyunları listesine baktığımızda, Pavlov, her iki bölgede de indirme listelerinde hakimiyet kurarken, onu ABD/Kanada'da Beat Sabre, Avrupa'da Kayak VR: Mirage takip ediyor. Diğer oyunlar arasında The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, Job Simulator, Pistol Whip ve Moss: Book 2 yer alıyor. En çok indirilen PSVR oyunları listesinde başta Beat Sabre ve Job Simulator yer alıyor, ardından Superhot VR ve Astro Bot Rescue Mission ve Arizona Sunshine dahil başka oyunlar geliyor.

    En iyi PSVR 2 oyunları
    - ABD/Kanada Avrupa
    1. Pavlov Pavlov
    2. Beat Saber Kayak VR: Mirage
    3. Kayak VR: Mirage Beat Saber
    4. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge The Dark Pictures: Switchback VR
    5. Horizon Call of the Mountain The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
    6. Job Simulator Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
    7. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Job Simulator
    8. The Dark Pictures: Switchback VR Horizon Call of the Mountain
    9. Swordsman VR Moss: Book II
    10. Pistol Whip Swordsman VR

    Hem PS4 hem de PS5’te ücretsiz oynanabilen oyunlar kategorisinde ABD ve Avrupa’da üç oyun hakim oldu: Fortnite, Roblox ve Call of Duty: Warzone. Listede Overwatch 2, Destiny 2, The Sims 4, Fall Guys ve Apex Legends gibi oyunlar yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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