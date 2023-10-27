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İsrailli teknoloji şirketi Wix’in İrlanda’nın başkenti Dublin’deki ofisinde çalışan Courtney Carey, sosyal medyada İsrail için “terörist devlet” şeklinde paylaşım yapınca kovuldu.

Wix’in başkanı Nir Zohar, firmanın "asla kimsenin siyasi görüşlerini sınırlamaya çalışmayan ve liberal bir şirket" olduğunu şeklinde bir açıklama yaptı.

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Ancak, aynı çalışanın yakın zamanda "benzer türden kışkırtıcı" bir paylaşım yaptıktan sonra uyarıldığını ve firmanın daha sonra Carey ile "yollarını ayırmaya" karar verdiğini söyledi. İşten çıkarılmanın son paylaşımla alakalı olmadığı belirtildi.

Konuyla alakalı açıklama yapan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, kovulma olayının siyasi görüşleriyle ilgili olması durumunda Carey’nin yasal ve hukuki yollara başvurması için teşvikte bulunacağını açıkladı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheál Martin konuyla alakalı “bu durumun kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Martin, “Burada bir demokraside yaşıyoruz, konuşma özgürlüğü, fikir özgürlüğü ile tartışmaya tahammül ediyoruz ve insanların bu konularda farklı görüşleri var.” şeklinde konuştu.

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Sosyal medyada İsrail’e “terörist devlet” dediği için kovuldu