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    Sosyal medyada İsrail’e “terörist devlet” dediği için kovuldu

    İsrailli teknoloji şirketi Wix’in İrlanda’nın başkenti Dublin’deki ofisinde çalışan Courtney Carey, sosyal medyada İsrail için “terörist devlet” şeklinde paylaşım yapınca kovuldu.

    Sosyal medyada İsrail’e “terörist devlet” dediği için kovuldu Tam Boyutta Gör

    İsrailli teknoloji şirketi Wix’in İrlanda’nın başkenti Dublin’deki ofisinde çalışan Courtney Carey, sosyal medyada İsrail için “terörist devlet” şeklinde paylaşım yapınca kovuldu.

    Wix’in başkanı Nir Zohar, firmanın "asla kimsenin siyasi görüşlerini sınırlamaya çalışmayan ve liberal bir şirket" olduğunu şeklinde bir açıklama yaptı.

    Ancak, aynı çalışanın yakın zamanda "benzer türden kışkırtıcı" bir paylaşım yaptıktan sonra uyarıldığını ve firmanın daha sonra Carey ile "yollarını ayırmaya" karar verdiğini söyledi. İşten çıkarılmanın son paylaşımla alakalı olmadığı belirtildi.

    Konuyla alakalı açıklama yapan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, kovulma olayının siyasi görüşleriyle ilgili olması durumunda Carey’nin yasal ve hukuki yollara başvurması için teşvikte bulunacağını açıkladı.

    İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheál Martin konuyla alakalı “bu durumun kabul edilemez” olduğunu söyledi.

    Martin, “Burada bir demokraside yaşıyoruz, konuşma özgürlüğü, fikir özgürlüğü ile tartışmaya tahammül ediyoruz ve insanların bu konularda farklı görüşleri var.” şeklinde konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1224 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    irlanda, israil ve
    4 etiket daha terörist devlet Wix Teknoloji Haberleri Internet
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