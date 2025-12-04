İsrail’in yüksek güçlü lazer silahı "Demir Işın" devreye giriyor: İşte tarih

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İsrail, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı lazer tabanlı hava savunma sistemi Demir Işın (Iron Beam) için kritik bir eşiği geride bıraktı. Başarılı operasyonel testlerden geçen dünyanın ilk 100 kilovatlık (kW) askeri lazer sistemi, yıl sonuna kadar İsrail ordusunun emrine sunulacak.

Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen Demir Işın özellikle topçu mermileri, roketler, havan mühimmatı ve insansız hava araçları (İHA) gibi tehditleri yok etmek için tasarlandı. Hedefi saniyeler içinde imha edebilen bu hava savunma sistemi, günümüzün pahalı hava savunma çözümlerine kıyasla çok daha ekonomik bir alternatif sunuyor.

İsrail hava savumasına beşinci katman

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Demir Işın, Eylül ayında başlayan ve birkaç hafta süren operasyonel testlerde roketleri, havan mermilerini, insansız hava araçlarını (İHA) ve diğer hava tehditlerini gerçek savaş koşullarını taklit eden senaryolarda başarıyla vurdu. Yetkililer, sistemin "yüksek hassasiyet ve güvenilirlik" sergilediğini vurguluyor.

Demir Işın, İsrail'in çok katmanlı hava savunma mimarisindeki beşinci savunma katmanı olacak. Bu mimari halihazırda Demir Kubbe (Iron Dome), Davud Sapanı (David's Sling), Arrow-2 ve Arrow-3 sistemlerini içeriyor. Ancak bu sistemler roket ve balistik füzeleri %90-95 gibi yüksek bir başarı oranıyla önlese de, düşük irtifada yavaş seyreden İHA'lara karşı zorlanıyordu. Özellikle drone'lar ve İHA'lar karşısındaki etkinliklerinin bazı durumlarda %50'ye kadar düştüğü belirtiliyor.

Demir Işın tam da bu boşluğu doldurmak için geliştirildi. Yani geleneksel radar güdümlü füzelerin zorlandığı küçük, yavaş ve alçaktan uçan hedefler için tasarlandı. 100 kW gücündeki sistem, kendi radarı, elektro-optik sensörleri, takip kameraları ve gelişmiş atış kontrol yazılımıyla hedefleri tespit edip saniyeler içinde yok edebiliyor.

Atış maliyeti sadece birkaç sent

Geçmiş çatışmalarda İsrail'in füze savunma sistemleri İran yapımı Shahed kamikaze drone'larını önlemede zorluklar yaşamıştı. Karbon fiber gövdeye sahip ve elektrik motorlu Shahed-136'nın radarda tespit edilmesi zor. Yetkililer, Demir Işın'ın daha düşük güçlü bir versiyonunun 2024'ün ekim ayında yaşanan çatışmalarda denendiğini ve yaklaşık 40 drone'u etkisiz hale getirdiğini doğruluyor.

Askeri analistlere göre Demir Işın sisteminin en önemli avantajı atış maliyetinin düşük olması. Geleneksel önleyici füzelerin maliyeti —örneğin bir Demir Kubbe füzesi— 10.000 ila 100.000 dolar arasında değişirken, Demir Işın'ın tam güçte bir lazer atışı yapması için gereken elektrik enerjisi sadece birkaç sent tutuyor.

