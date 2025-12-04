Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İsrail’in yüksek güçlü lazer silahı "Demir Işın" devreye giriyor: İşte tarih

    İsrail, dünyanın ilk 100 kW gücündeki askeri lazer sistemini resmen envanterine ekliyor. Demir Işın adı verilen sistem, roketleri ve İHA'ları klasik yöntemlere göre çok daha ucuza imha edebiliyor.

    İsrail’in yüksek güçlü lazer silahı Demir Işın devreye giriyor Tam Boyutta Gör
    İsrail, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı lazer tabanlı hava savunma sistemi Demir Işın (Iron Beam) için kritik bir eşiği geride bıraktı. Başarılı operasyonel testlerden geçen dünyanın ilk 100 kilovatlık (kW) askeri lazer sistemi, yıl sonuna kadar İsrail ordusunun emrine sunulacak.

    Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen Demir Işın özellikle topçu mermileri, roketler, havan mühimmatı ve insansız hava araçları (İHA) gibi tehditleri yok etmek için tasarlandı. Hedefi saniyeler içinde imha edebilen bu hava savunma sistemi, günümüzün pahalı hava savunma çözümlerine kıyasla çok daha ekonomik bir alternatif sunuyor.

    İsrail’in yüksek güçlü lazer silahı Demir Işın devreye giriyor Tam Boyutta Gör

    İsrail hava savumasına beşinci katman

    İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Demir Işın, Eylül ayında başlayan ve birkaç hafta süren operasyonel testlerde roketleri, havan mermilerini, insansız hava araçlarını (İHA) ve diğer hava tehditlerini gerçek savaş koşullarını taklit eden senaryolarda başarıyla vurdu. Yetkililer, sistemin "yüksek hassasiyet ve güvenilirlik" sergilediğini vurguluyor.

    Demir Işın, İsrail'in çok katmanlı hava savunma mimarisindeki beşinci savunma katmanı olacak. Bu mimari halihazırda Demir Kubbe (Iron Dome), Davud Sapanı (David's Sling), Arrow-2 ve Arrow-3 sistemlerini içeriyor. Ancak bu sistemler roket ve balistik füzeleri %90-95 gibi yüksek bir başarı oranıyla önlese de, düşük irtifada yavaş seyreden İHA'lara karşı zorlanıyordu. Özellikle drone'lar ve İHA'lar karşısındaki etkinliklerinin bazı durumlarda %50'ye kadar düştüğü belirtiliyor.

    Demir Işın tam da bu boşluğu doldurmak için geliştirildi. Yani geleneksel radar güdümlü füzelerin zorlandığı küçük, yavaş ve alçaktan uçan hedefler için tasarlandı. 100 kW gücündeki sistem, kendi radarı, elektro-optik sensörleri, takip kameraları ve gelişmiş atış kontrol yazılımıyla hedefleri tespit edip saniyeler içinde yok edebiliyor.

    İsrail’in yüksek güçlü lazer silahı Demir Işın devreye giriyor Tam Boyutta Gör

    Atış maliyeti sadece birkaç sent

    Geçmiş çatışmalarda İsrail'in füze savunma sistemleri İran yapımı Shahed kamikaze drone'larını önlemede zorluklar yaşamıştı. Karbon fiber gövdeye sahip ve elektrik motorlu Shahed-136'nın radarda tespit edilmesi zor. Yetkililer, Demir Işın'ın daha düşük güçlü bir versiyonunun 2024'ün ekim ayında yaşanan çatışmalarda denendiğini ve yaklaşık 40 drone'u etkisiz hale getirdiğini doğruluyor.

    Askeri analistlere göre Demir Işın sisteminin en önemli avantajı atış maliyetinin düşük olması. Geleneksel önleyici füzelerin maliyeti —örneğin bir Demir Kubbe füzesi— 10.000 ila 100.000 dolar arasında değişirken, Demir Işın'ın tam güçte bir lazer atışı yapması için gereken elektrik enerjisi sadece birkaç sent tutuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mb trafik cezası ne demek keko ne demek meteksan savunma maaş iphone 13 şarjı kaç saat gidiyor dil bölümü okuyanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum