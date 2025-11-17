Samsung telefonlarda ön yüklü İsrailli AppCloud tartışma yaratıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, Hindistan’da uzun süredir Galaxy M, F ve A serisi akıllı telefonlarını, kullanıcıların çoğu tarafından pek bilinmeyen bir uygulama olan AppCloud ile birlikte satıyor. Öte yandan bu uygulama adına rağmen esasında bir bulut depolama hizmeti değil. AppCloud, cihaz kurulumu sırasında üçüncü taraf uygulama önerileri sunan bir uygulama yükleyici işlevi görüyor.

Yeni Galaxy cihazlarında AppCloud, kullanıcıların belirli uygulamaları yükleyip yüklemeyeceklerine karar vermeden cihaz kurulumunu tamamlamalarına izin vermiyor. “Sonra” seçeneğiyle yüklemeyi ertelemek mümkün olsa da uygulama, kullanıcı seçim yapana kadar sürekli bildirim gönderiyor ve tamamen devre dışı bırakılmadığı sürece bu bildirimler devam ediyor.

AppCloud pek de masum değil

Hindistan’daki kullanıcılar uzun süre AppCloud’u yalnızca gereksiz bloatware olarak görse de bu yılın başında kar amacı gütmeyen kuruluş SMEX’in bulguları, uygulamanın göründüğü kadar masum olmadığını ortaya koydu.

2022’den itibaren Samsung, AppCloud’u A ve M serisi telefonlarında Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) bölgelerinde de ön yüklü olarak sunmaya başladı. Bu adım, uygulamanın İsrail kökenli ironSource şirketiyle olan bağlantısı nedeniyle gizlilik endişelerini gündeme getirdi. ironSource, şu anda ABD merkezli Unity tarafından sahiplenilmiş durumda.

AppCloud devre dışı bırakılabilse de root erişimi olmadan tamamen kaldırılamıyor. Uygulamanın gizlilik politikası çevrimiçi olarak kolayca bulunamadığından, kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği ve kullanıcı onayının ne ölçüde alındığı konusunda soru işaretleri oluşuyor.

ironSource, geçmişte InstallCore programıyla kullanıcı izni olmadan yazılım yüklemek ve güvenlik uyarılarını atlamakla eleştirilmiş, bu nedenle birçok anti-malware aracı tarafından kara listeye alınmış bir geçmişe sahip.

WANA ülkelerinde Samsung telefonlarında İsrail kökenli bir teknoloji bileşeninin bulunması, yasal ve politik sorunları da beraberinde getiriyor. Bölgedeki bazı ülkeler, İsrail şirketlerinin faaliyet göstermesini yasaklıyor ve İsrail-Filistin çatışması göz önünde bulundurulduğunda bu tür uygulamaların ön yüklü gelmesi tartışmaları alevlendiriyor.

ironSource’un Avrupa, Rusya, Güneydoğu Asya ve ABD’deki telekom operatörlerinde kullanılan Aura teknolojisi, AppCloud’a benzer şekilde cihaz deneyimlerini optimize ediyor. Ancak, AppCloud'un kendisi ironSource'un web sitesinde hiçbir yerde listelenmiyor ve bu da asıl endişe kaynağı olarak görünüyor.

Günümüzde AppCloud’un şüpheli işlemler yaptığına dair somut bir kanıt bulunmasa da ulaşılabilir gizlilik politikası eksikliği ve ironSource’un geçmiş itibarı kullanıcı endişelerini artırıyor. Tüketici hakları savunucuları ve gizlilik odaklı kullanıcılar, Samsung’un kurulum sırasında net bir “devre dışı bırakma” seçeneği sunmasını, gizlilik politikasını erişilebilir hale getirmesini ve hassas bölgelerde ön yüklemeyi durdurmasını talep ediyor.

Samsung Members forumlarında bazı Türk kullanıcıları da cihazlarında AppCloud'un yer aldığını bildirmiş durumda. Ancak Samsung’un Türkiye sitesi veya destek dokümanlarında AppCloud’a özel bir bilgi yer almamakta.

