Soyea yeni mobil internet cihazını tanıttı: Z5

Çin merkezli elektronik firması Soyea, yeni nesil mobil internet cihazı (MID-Mobile Intermet Device) Z5'i duyurdu. Bilgisayarlardaki internet deneyimini heryerden yaşatmayı hedefleyen Z5 5 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekrana sahip. Merkezi işlemci olarak Intel'in 1.2GHz'lik Atom işlemcisinin tercih edildiği Z5'de, 1GB'lık bellek bulunuyor. 8GB'lık katı hal depolama sürücüsünde Windows XP ve Linux işletim sistemleriyle gelen cihaz, Wi-Fi ve China Telecom uyumlu 3G kablosuz bağlantı kabiliyetleriyle kullanıcın her yerden çevrimiçi olmasını sağlıyor. MicroSD girişi sayesinde depolama alanı arttırabilen Z5'de dahili stereo hoparlör ve internet kamerasının yanında mini USB ve VGA girişleri de bulunuyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk alternatifiyle raflardaki yerini alan Z5'in Çin'deki satış fiyatı ise 880 dolar olarak belirlenmiş.

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