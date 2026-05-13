SpaceX, Starship için küresel “uzay limanı” ağı kurmayı planlıyor

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda şirketin farklı bölgelerde yeni nesil uzay limanları kurmayı değerlendirdiğini belirtirken SpaceX de yayımladığı açıklamada Starship operasyonlarının mevcut tesislerle sınırlı kalamayacağını vurguladı. Şirkete göre hedeflenen yoğun fırlatma temposu, dünyanın farklı noktalarında çok sayıda operasyon merkezini zorunlu hale getirecek.
Yılda binlerce uçuş hedefleniyor
SpaceX’in geliştirdiği Starship sistemi, geleneksel tek kullanımlık roketlerden farklı olarak tamamen yeniden kullanılabilir bir yapı üzerine inşa ediliyor. Şirket, sistemin minimum bakım ve hızlı yeniden hazırlık süreçleriyle tekrar uçuşa geçebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın uzay taşımacılığı maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmesi hedefleniyor.
SpaceX, yaptığı açıklamada “Starship'i sık sık fırlatmayı ve yılda binlerce uçuş gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir sır değil” ifadelerini kullandı. Şirket, bu seviyede operasyon kapasitesine ulaşabilmek için “birçok farklı lokasyondan” fırlatma yapılmasının gerekli olduğunu da belirtti.
Starship, tam yeniden kullanılabilir yapısıyla birlikte 100 metrik tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Sistem, Elon Musk’ın Mars kolonisi hedeflerinin merkezinde yer alırken aynı zamanda büyük ölçekli uydu konuşlandırmaları ve yüksek hızlı küresel taşımacılık projelerinde de kritik rol üstlenecek.
Uzay limanları havaalanı gibi çalışabilir
Şirket şu anda Starship test uçuşlarını Teksas’taki Starbase tesisinden gerçekleştiriyor. Bunun yanında Florida’da da yeni altyapı çalışmaları sürüyor.
SpaceX ayrıca Starship’in 12’nci test uçuşunun en erken 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Bu görevde roketin yeni nesil versiyonu ilk kez kullanılacak. Test kapsamında geliştirilen Super Heavy güçlendiricisi ile yeni nesil Raptor motorları da görev yapacak. Şirket, yapılacak yükseltmelerin tam ve hızlı yeniden kullanılabilirlik hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.
SpaceX'in aynı zamanda haziran ayında halka arz gerçekleştirmesi bekleniyor. 1,75 trilyon dolar değerleme üzerinden 75 milyar dolara kadar kaynak toplanması bekleniyor. Bunun dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyor.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.