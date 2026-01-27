Giriş
    Starship V3 için yeni tarih: Elon Musk’tan ilk uçuşa dair kritik açıklama

    Elon Musk, Starship V3 ve Raptor V3 motorlarının ilk uçuşunun yaklaşık altı hafta içinde yapılabileceğini açıkladı. Flight 12 göreviyle yeni nesil Starship, mart ayında ilk kez test edilecek.

    Yeni Starship V3’ün fırlatma tarihi Musk tarafından açıklandı Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in Starship Version 3 (V3) roketi için beklenen ilk uçuşa dair takvim netleşmeye başladı. Şirketin CEO’su Elon Musk, yaptığı son açıklamada bir sonraki Starship fırlatmasının yaklaşık altı hafta içinde gerçekleşmesini beklediklerini duyurdu. Bu açıklama, Starship V3 ve yeni nesil Raptor V3 motorlarının ilk uçuşunun mart ayı gibi yapılabileceğine işaret ediyor.

    Starship V3 sahneye çıkıyor

    Starship V3, önceki versiyonlara kıyasla daha büyük ve daha güçlü bir yapı sunuyor. Bu yeni versiyonun en önemli rolü, SpaceX’in yeni nesil Starlink uydularını uzaya taşımak olacak. Daha yüksek veri hızları sunacak bu uydular, önceki modellere göre daha ağır ve daha büyük oldukları için Starship V3’ün artırılmış taşıma kapasitesine ihtiyaç duyuyor.

    Starship V3’ün en önemli yeniliği ise esasında kullandığı Raptor V3 motorları. Yeni motorların, ilk nesil Raptor 1’e kıyasla neredeyse iki kat itki üreteceği belirtiliyor. Buna ek olarak Raptor V3’ün daha düşük maliyetli, çok daha hafif ve üretim açısından daha verimli bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor.

    Yeni Starship V3’ün fırlatma tarihi Musk tarafından açıklandı Tam Boyutta Gör
    V3 aynı zamanda Dünya yörüngesinde diğer Starship araçlarıyla kenetlenmek üzere tasarlanan ilk sürüm olma özelliğini taşıyor. Bu kabiliyet, SpaceX’in Ay ve Mars görevleri için kritik öneme sahip. Özellikle yörüngede yakıt transferi gibi karmaşık operasyonlar bu teknoloji olmadan mümkün görülmüyor.

    Bununla birlikte Starship programı yalnızca SpaceX için değil, NASA’nın Ay’a dönüş planları açısından da merkezi bir rol oynuyor. NASA, insanlığı yeniden Ay yüzeyine indirmeyi ve bu orada kalıcı hale gelmeyi hedefliyor. Dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü roketi olarak tanımlanan Starship, hedefin kilit noktası konumun da.

    Test patlaması planları altüst etti

    SpaceX, Starship V3’ü 2025’in sonlarına doğru uçuşa hazır hale getirmeyi planlıyordu. Ancak Kasım ayında yapılan testler sırasında yaşanan patlama, bu takvimi ciddi şekilde etkiledi. Test esnasında güçlendirici aşama infilak etti ve çelik roket gövdesinin bir bölümü tamamen parçalandı. Şirket, olayın “gaz sistemi basınç testi” sırasında meydana geldiğini açıkladı ancak arızanın kesin nedenine dair henüz detaylı bir teknik rapor paylaşılmadı.

    Yeni Starship V3’ün fırlatma tarihi Musk tarafından açıklandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan şirket, V3’e geçiş öncesinde Starship V2 ile karışık bir performans sergiledi. Bu versiyonla yörüngeye ulaşmayı başaran şirket, yeni nesil Starlink uydularının test amaçlı maketlerini uzaya bırakmayı ve geri dönen birden fazla güçlendirici aşamayı fırlatma alanında yakalamayı başardı.

    Buna karşın V2 sürecinde çok sayıda patlama ve teknik aksaklık da yaşandı. Bu sorunların bir kısmı, SpaceX’in bilinçli olarak sınırları zorlayan ve deneme-yanılmaya dayalı geliştirme yaklaşımından kaynaklandı.

    Rekabet kızışıyor

    Son on yılda küresel fırlatma pazarında açık ara lider konumuna gelen SpaceX, bu üstünlüğünü korumak için Starship’e büyük ölçüde bel bağlıyor. Ancak rekabet giderek artıyor. Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, New Glenn adı verilen ilk ağır sınıf roketini Ocak 2025’te ve ardından Kasım ayında iki kez fırlattı.

    İkinci uçuşta şirket, NASA için ilk ticari yükünü uzaya taşırken aynı zamanda güçlendirici aşamanın başarılı inişini de gerçekleştirdi. Blue Origin, Şubat ayının sonlarında üçüncü New Glenn fırlatmasını yapmayı planlıyor ve sonrasında kendi Ay iniş aracını Ay’a göndermeyi hedefliyor. Her ne kadar New Glenn, Starship’ten daha küçük olsa da Blue Origin, daha büyük ve Starship ile doğrudan rekabet edecek yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını geçtiğimiz yılın sonlarında duyurdu.

