SpaceX, Starship’i bu ay yeniden fırlatacak: İlk kez havada yakalanacak

Kritik an geldi çattı
SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada 14. Starship testinin yeniden kullanılabilir roket sistemi için önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Hatırlanacağı Temmuz ayında gerçekleştirilen 13. test uçuşunda Starship'in üst kademesi Hint Okyanusu'na kontrollü iniş kabiliyetini önceki denemelere kıyasla daha başarılı şekilde göstermişti.
Musk daha önce Starship'in üst kademesini bu yıl içinde karada kurtarmayı denemek istediklerini açıklamış, bunun 13. uçuşun performansına bağlı olarak 14. görevde gerçekleşebileceğini ifade etmişti.
Dev mekanik kollar Starship'i yakalamaya çalışacak
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Eğer bu testte mekanik kollar üst kademeyi yakalayabilirse Super Heavy güçlendiricisi önceki beş testte olduğu gibi Meksika Körfezi'ne iniş yapacak. Uzun vadeli hedef ise iki kademenin de kule tarafından yakalanması. Buna göre önce Super Heavy iniş yapacak ve kenara alınacak, ardından Dünya etrafındaki yaklaşık 90 dakikalık tam turunu tamamlayan Starship üst kademesi aynı mekanik kollar tarafından karşılanacak.
Musk, gerekli düzenleyici izinlerin alınması halinde ilk üst kademe yakalama denemesinin bu ayın sonunda planlanan 14. uçuşta gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca Starship fırlatma sıklığının hızla artmasını beklediğini söyledi. Musk'ın öngörüsüne göre SpaceX bir yıl içinde günde en az bir Starship uçuşu, hatta bunun da üzerinde bir tempo yakalayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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