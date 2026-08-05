SpaceX, Starship’i bu ay yeniden fırlatacak: İlk kez havada yakalanacak

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Tam Boyutta Gör SpaceX, Starship'in 14. test uçuşunu bu ayın sonuna doğru gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, bu görev kapsamında hem yeni nesil V3 Starlink uydularını ilk kez yörüngeye göndermeyi hem de Starship'in üst kademesini ilk kez fırlatma kulesindeki mekanik kollarla karada yakalamayı planlıyor. Ancak uçuş takvimi ve iniş denemesi, düzenleyici kurumlardan alınacak onaya bağlı olacak.

Kritik an geldi çattı

SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada 14. Starship testinin yeniden kullanılabilir roket sistemi için önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Hatırlanacağı Temmuz ayında gerçekleştirilen 13. test uçuşunda Starship'in üst kademesi Hint Okyanusu'na kontrollü iniş kabiliyetini önceki denemelere kıyasla daha başarılı şekilde göstermişti.

Musk daha önce Starship'in üst kademesini bu yıl içinde karada kurtarmayı denemek istediklerini açıklamış, bunun 13. uçuşun performansına bağlı olarak 14. görevde gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

Tam Boyutta Gör Bu arada şirket, 13. testte okyanusa inen üst kademeyi incelemek amacıyla sudan çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Uydu görüntüleri, bu kurtarma operasyonunun devam ettiğini gösteriyor. Hatırlanacağı üzere bu üst kademe suya batmamış ve patlamamıştı.

Dev mekanik kollar Starship'i yakalamaya çalışacak

Tam Boyutta Gör SpaceX'in planına göre Starship'in üst kademesi, fırlatmanın yapıldığı Teksas'taki kuleye geri dönecek ve kulenin üzerindeki dev mekanik kollar tarafından havada yakalanmaya çalışılacak. Şirket daha önce aynı sistemi kullanarak Super Heavy güçlendiricisini üç kez başarıyla yakaladı. Son başarılı yakalama ise Mart 2025'te gerçekleşmişti.

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Eğer bu testte mekanik kollar üst kademeyi yakalayabilirse Super Heavy güçlendiricisi önceki beş testte olduğu gibi Meksika Körfezi'ne iniş yapacak. Uzun vadeli hedef ise iki kademenin de kule tarafından yakalanması. Buna göre önce Super Heavy iniş yapacak ve kenara alınacak, ardından Dünya etrafındaki yaklaşık 90 dakikalık tam turunu tamamlayan Starship üst kademesi aynı mekanik kollar tarafından karşılanacak.

Musk, gerekli düzenleyici izinlerin alınması halinde ilk üst kademe yakalama denemesinin bu ayın sonunda planlanan 14. uçuşta gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca Starship fırlatma sıklığının hızla artmasını beklediğini söyledi. Musk'ın öngörüsüne göre SpaceX bir yıl içinde günde en az bir Starship uçuşu, hatta bunun da üzerinde bir tempo yakalayabilir.

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