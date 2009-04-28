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Sparkle, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,8b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini tanıttı
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Son dönemde sık sık karşılaştığımız yüksek bellek kapasiteli Nvidia ekran kartları kervanına Sparkle da dahil oldu ve firma 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 260 tabanlı yeni modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip. Bellek kapasitesinin yanı sıra kullanılan soğutucusuyla da Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan kart, SLI ve Triple SLI desteği de sunuyor.

Sparkle'ın grafik işlem brimi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 2214MHz'de görev yapan çift slot tasarıma sahip yeni ekran kartının, özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın standart soğutuculu referans tasarım modeline kıyasla daha serin çalıştığı belirtiliyor. PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor. Çift DVI konnektörüne sahip olan yeni modelin fiyati ise henüz açıklanmadı.


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yerroner 10 yıl
"Asıl demek istedigim üretici firmalardan nazaran Nvidianın daha farklı modeller üretmeleri.DDR 5 e geçmeleri
Shader hızına daha çok önem vermeleri gerekir.Atinin 4 serisinde rekabete soktukları kartlar keskinlik yumuşatma ve yüksek çözünürlükte eziliyor genel olarak.Pazar paylarını kaybediyolar hala icraat yok.
GTX 260 a eskidi artık diyenler bile var ayrıca.. "
Shader hızı derken? Nvidia'nın shader hızı otomatik olarak gpu hızının 2,5 katında çalışır, ortalama olarak 1250-1750 MHZ gibi bir hız söz konusudur. Yani ATI'nin shaderlarından 2 - 2,5 kat daha hızlıdır. Buna karşılık daha az sayıda shader birimine sahiptir.
AA ve AF açıkken ATI kartların güç kaybetmeye başladığı (4xxx serisi dahil) Nvidia'nın arayı açtığı bilinen başka bir gerçek. Kısaca Nvidia dengeli ve güçlü kartlar yapmakta, ATI orta çözünürlüklerde hızlı, yüksek çözünürlükte hafif zayıflayan kartlar yapmakta hala uzman, uzmanlıkları bunun üzerine kurulu.
GTX 260'a eskidi demek de ayıptı günahtır :). 22"te (1680x1050) 8800 GTS ile 60 fps alamadığım oyun çok azken (herşey ful, aa'yı sonuna kadar zorlamayı severim), GTX 260'a geçmek bana çoğu oyunda performans bile kazandırmayacak (v-sync açmak artık farz, 60 fps limit).
Sonuç olarak dediklerinin hepsi tam tersi dostum.
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sfrr 10 yıl
Yenilik olarak fazla bir sey goremedim...
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ahmetkep 10 yıl
Atinin yeni modelleri heyecan yaratıyo açıkçası.mesela şu 100 dolarlık 4770 .ddr5 koymuşlar.640 paralel işlem koymuşlar.insanları performans meragına sokuyolar mantıklı f/p ürünleri çıkarıyolar.ama nvidia en fazla ram oynatıyo yada 100 mhz saat hızı oc li modeller çıkarıyo.her markanın kendine has soğutucuları var.diğer herşey aynı.arada alt modellere GS , GSO gibi isimlendirmelerle ürün çeşitliliği sunuyo ama çok fazlada tutulmuyo.mesela bu GTX260 çokta lüzum değil gibi bir izlenim bıraktı.Zaten şimdiki oyunlar 1,8 gb rami görmesi imkansızki.yarısını bile göremez.bu modele 1,8 gb ram bence boş bir gelişme.daha farklı alternetifler sunulmalı.sparkle calibre serisi bile çıkarmıyo artık.Halbuki iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.Sparkle nin bu soğutucu tasarımı çok sıradan geliyo.
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max975 10 yıl
böyle modeller iş yapar.
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M`Shinoda 10 yıl
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elimde bu psu'dan var, acaba stoklara girdiğinde alsam bu modeli her hangi 1 problem yaşarmıyım ? sistem nick altımdaki menüde mevcuttur.
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RevidaL 10 yıl
Oo bu haber süper işte
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
GTX 275 satışları düşük'müş müş müş....275' e yoğunlaşacağı yere
Sen GTX 260'ın binbir türlüsünü çıkartmaya devam edersen daha çok düşer

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