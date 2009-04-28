Sparkle, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini tanıttı

Son dönemde sık sık karşılaştığımız yüksek bellek kapasiteli Nvidia ekran kartları kervanına Sparkle da dahil oldu ve firma 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 260 tabanlı yeni modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip. Bellek kapasitesinin yanı sıra kullanılan soğutucusuyla da Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan kart, SLI ve Triple SLI desteği de sunuyor.
Sparkle'ın grafik işlem brimi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 2214MHz'de görev yapan çift slot tasarıma sahip yeni ekran kartının, özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın standart soğutuculu referans tasarım modeline kıyasla daha serin çalıştığı belirtiliyor. PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor. Çift DVI konnektörüne sahip olan yeni modelin fiyati ise henüz açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Shader hızına daha çok önem vermeleri gerekir.Atinin 4 serisinde rekabete soktukları kartlar keskinlik yumuşatma ve yüksek çözünürlükte eziliyor genel olarak.Pazar paylarını kaybediyolar hala icraat yok.
GTX 260 a eskidi artık diyenler bile var ayrıca.. "
Shader hızı derken? Nvidia'nın shader hızı otomatik olarak gpu hızının 2,5 katında çalışır, ortalama olarak 1250-1750 MHZ gibi bir hız söz konusudur. Yani ATI'nin shaderlarından 2 - 2,5 kat daha hızlıdır. Buna karşılık daha az sayıda shader birimine sahiptir.
AA ve AF açıkken ATI kartların güç kaybetmeye başladığı (4xxx serisi dahil) Nvidia'nın arayı açtığı bilinen başka bir gerçek. Kısaca Nvidia dengeli ve güçlü kartlar yapmakta, ATI orta çözünürlüklerde hızlı, yüksek çözünürlükte hafif zayıflayan kartlar yapmakta hala uzman, uzmanlıkları bunun üzerine kurulu.
GTX 260'a eskidi demek de ayıptı günahtır :). 22"te (1680x1050) 8800 GTS ile 60 fps alamadığım oyun çok azken (herşey ful, aa'yı sonuna kadar zorlamayı severim), GTX 260'a geçmek bana çoğu oyunda performans bile kazandırmayacak (v-sync açmak artık farz, 60 fps limit).
Sonuç olarak dediklerinin hepsi tam tersi dostum.
elimde bu psu'dan var, acaba stoklara girdiğinde alsam bu modeli her hangi 1 problem yaşarmıyım ? sistem nick altımdaki menüde mevcuttur.
Sen GTX 260'ın binbir türlüsünü çıkartmaya devam edersen daha çok düşer