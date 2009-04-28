Sparkle, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modelini tanıttı

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Son dönemde sık sık karşılaştığımız yüksek bellek kapasiteli Nvidia ekran kartları kervanına Sparkle da dahil oldu ve firma 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 260 tabanlı yeni modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip. Bellek kapasitesinin yanı sıra kullanılan soğutucusuyla da Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan kart, SLI ve Triple SLI desteği de sunuyor.

Sparkle'ın grafik işlem brimi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 2214MHz'de görev yapan çift slot tasarıma sahip yeni ekran kartının, özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın standart soğutuculu referans tasarım modeline kıyasla daha serin çalıştığı belirtiliyor. PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor. Çift DVI konnektörüne sahip olan yeni modelin fiyati ise henüz açıklanmadı.