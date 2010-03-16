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Sparkle düşük profilli ve pasif soğutmalı GeForce 210, GT 220 ve GT 240 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle düşük profilli ve pasif soğutmalı GeForce 210, GT 220 ve GT 240 modellerini duyurdu
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Yüksek performanslı ekran kartları için GeForce 400 serisini bekleyen Sparkle, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli ve pasif soğutmalı yeni modellerini duyurduç 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GPU'ların kullanıldığı GeForce 210, GeForce GT 220 ve GeForce GT 240 modellerin tamamı, PureVideo HD teknolojisini bünyesinde barındırıyor ve bu sayede GPU tabanlı video hızlandırma yapabiliyorlar. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan kartlar arasında modeline göre önemli farklılıklar da bulunmuyor değil.

S tipi Alüminyum soğutucunun kullanıldığı GeForce 210 modeli, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB DDR2 bellek kapasitesine ve 16x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 589MHz'de, paralel işlemcileri 1402MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan ekran kartı, yeni modeller arasında en ekonomik çözüm olacak. GeForce GT 220 ve GeForce GT 240 modelleri ise sırasıyla 48x ve 96x paralel işlem birimine sahipler. İki adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucunun kullanıldığı ekran kartları, 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahipler.

Çalışma frekansları GeForce GT 220 için 625MHz GPU, 1360MHz paralel işlemci ve 1400MHz bellek, GeForce GT 240 içinse 550MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 1400MHz bellek olarak belirlenen yeni ekran kartları CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyorlar. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni modellerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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aydogdu1453 9 yıl
Nvidia yakında yine isim güncellemesine gidecek gibi. :)
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yenerbalcı 9 yıl
Sparkle ekran kartı kesinlile alınmaz çünkü bu kartların garantisi yok Bozulunca at çöpe
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sabotaj1023 9 yıl
şimdi ben anlamıyorum gpu 620 mhz çalışacak diyor benim ati hd3650 den ne farkı varki.
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sendomi 9 yıl
yine mi bu kartlar sanırım donanım haberde alsa alsa 2 kişi almıştır,zaten bilinçli müşterinin alacağı ürün değil
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CoreXXX 9 yıl
ferminin alt modelleri olmuca için mecburen bu modellere dayanıolar:)
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Trecc11 9 yıl
piyasa boş kalmasın
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F.@.T.İ.H 9 yıl
fermi den türetilmis gt440 gt420 gt410 olsa daha iyi olurdu..
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