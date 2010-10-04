Sparkle'dan özel tasarımlı yeni ekran kartı: Calibre X460G

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Sparkle, Calibre serisi altında hazırladığı GeForce GTX 460 tabanlı X460G modelini duyurdu. Calibre serisinin diğer pek çok üyesi gibi özelleştirilmiş soğutucusu ile dikkat çeken DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Calibre X460G, 790MHz GPU, 1580MHz paralel işlemci ve 3900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.. 336x paralel işlem birimi, 1GB GDDR5 bellek ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip özel tasarımlı ekran kartını, iki adet 92mm çapında iki adet fan dört adet Bakır ısı borusuna sahip Arctic Cooling Twin Turbo soğutucusu serinletiyor.

SLI, 3DVision, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunan ekran kartı görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI çıkışlarını kullanıyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Sparkle Calibre X460G için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiya bilgisi bulunmuyor.