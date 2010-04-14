Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spring Design'dan çift ekranlı, Android işletim sistemli e-okuyucu: Alex e-Reader

Spring Design, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken e-kitap okuyucusu Alex'i satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
2
Zamazingo
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Spring Design'dan çift ekranlı, Android işletim sistemli e-okuyucu: Alex e-Reader
Tam Boyutta Gör

Spring Design, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken e-kitap okuyucusu Alex'i satışa sunuyor. Alex'i diğer e-kitap koyuculardan farklı kılan şeyin sahip olduğu çift ekran ve kullandığı işletim sistemi ifade ediliyor zira Spring Design Alex eReader adı verilen cihazda 2 adet ekran bulunuyor. 1. ekran cihazın üst tarafında konumlandırılan 6 inç boyutunda ve 600x800 çözünürlük sunan E-Ink EPD yapıda olan ekranda e-kitaplar görüntülenebiliyor. 2. ekran ise Alex'in en dikkat çekici özelliğini barındıran yer olarak tanımlanıyor zira 3.5 inç boyutunda 320x480 çözünürlük sunan dokunmatik ekran da Alex'in diğer e-okuyuculardan farklı olmasını sağlayan bir özellik yatıyor.

Spring Design'dan çift ekranlı, Android işletim sistemli e-okuyucu: Alex e-Reader
Tam Boyutta Gör

Spring Design firmasının ürettiği e-okuyucu Alex, Android 1.5 işletim sistemine sahip. Alex'in dokunmatik yapıya sahip ekranında Android işletim sistemini kullanılıyor. Alex'in sahip olduğu 628Mhz işlem hızına sahip Marvell Monahan PX30x işlemci ve 256 MB sistem belleği, kullanıcılara multitasking imkanı yaşatıyor.Kullanıcılar e-kitaplarını okurken bir yandan müzik dinleyebileceği veya WiFi bağlantısı ile web sayfalarında gezinti yapabileceği ifade edildi. 2 GB dahili hafızaya sahip olan Alex'e MicroSD girişi ile 32 GB'ye kadar fazladan depolama alanına sahip olabiliyor. Spring Design'ın e-okuyucusu Alex, EPUB, PDF, HTML gibi TXT formatları destekliyor. Alex e-okuyucu sahip olduğu renkli LCD ekranda, internete bağlanmanın dışında, video izleme, fotoğraf görüntüleme gibi kullanım alanları da sunuyor. Spring Design Alex e-okuyucuda bulunan dahili hoparlör ve kulaklık girişi de bulunuyor.

 

Spring Design'dan çift ekranlı, Android işletim sistemli e-okuyucu: Alex e-Reader
Tam Boyutta Gör
Spring Design'dan çift ekranlı, Android işletim sistemli e-okuyucu: Alex e-Reader
Tam Boyutta Gör

Spring Design firması Alex e-okuyucu için yaz ayları içinde Android 2.0 güncellesi yapmayı planlıyor ayrıca satışa sunulan modelde sadece WiFi bağlantı yöntemi kullanılırken ileriki zamanlarda 3G'li modelinde üretilmesi bekleniyor.

Spring Design'dan çift ekranlı, Android işletim sistemli e-okuyucu: Alex e-Reader
Tam Boyutta Gör

Spring Desing'ın ürettiği Android işletim sistemli, çift ekranlı e-okuyucu Alex eReader, 399$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 9 yıl
E-Kitap okuyucuları ve E-Ink ABD'de deli gibi tutmuş durumda. Ülkemizde nedendir kimse böyle bir cihaz üretip, tüm kitapları satışa çıkarmaz diyordum ki. idefix'e bakim dedim çıkartıyorlarmış :D
idefix.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
çok kullanışlı gözüküyor yalnız boy/en oranı biraz garip geliyor ilk bakışta. fiyat ise epey pahalı sayılır..bakalım iş yapacak mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim