Spring Design'dan çift ekranlı, Android işletim sistemli e-okuyucu: Alex e-Reader

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Spring Design, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken e-kitap okuyucusu Alex'i satışa sunuyor. Alex'i diğer e-kitap koyuculardan farklı kılan şeyin sahip olduğu çift ekran ve kullandığı işletim sistemi ifade ediliyor zira Spring Design Alex eReader adı verilen cihazda 2 adet ekran bulunuyor. 1. ekran cihazın üst tarafında konumlandırılan 6 inç boyutunda ve 600x800 çözünürlük sunan E-Ink EPD yapıda olan ekranda e-kitaplar görüntülenebiliyor. 2. ekran ise Alex'in en dikkat çekici özelliğini barındıran yer olarak tanımlanıyor zira 3.5 inç boyutunda 320x480 çözünürlük sunan dokunmatik ekran da Alex'in diğer e-okuyuculardan farklı olmasını sağlayan bir özellik yatıyor.

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Spring Design firmasının ürettiği e-okuyucu Alex, Android 1.5 işletim sistemine sahip. Alex'in dokunmatik yapıya sahip ekranında Android işletim sistemini kullanılıyor. Alex'in sahip olduğu 628Mhz işlem hızına sahip Marvell Monahan PX30x işlemci ve 256 MB sistem belleği, kullanıcılara multitasking imkanı yaşatıyor.Kullanıcılar e-kitaplarını okurken bir yandan müzik dinleyebileceği veya WiFi bağlantısı ile web sayfalarında gezinti yapabileceği ifade edildi. 2 GB dahili hafızaya sahip olan Alex'e MicroSD girişi ile 32 GB'ye kadar fazladan depolama alanına sahip olabiliyor. Spring Design'ın e-okuyucusu Alex, EPUB, PDF, HTML gibi TXT formatları destekliyor. Alex e-okuyucu sahip olduğu renkli LCD ekranda, internete bağlanmanın dışında, video izleme, fotoğraf görüntüleme gibi kullanım alanları da sunuyor. Spring Design Alex e-okuyucuda bulunan dahili hoparlör ve kulaklık girişi de bulunuyor.

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Spring Design firması Alex e-okuyucu için yaz ayları içinde Android 2.0 güncellesi yapmayı planlıyor ayrıca satışa sunulan modelde sadece WiFi bağlantı yöntemi kullanılırken ileriki zamanlarda 3G'li modelinde üretilmesi bekleniyor.

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Spring Desing'ın ürettiği Android işletim sistemli, çift ekranlı e-okuyucu Alex eReader, 399$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu