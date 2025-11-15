AB’den Çinli e-ticaret devlerine fren: 150 euro altına vergi geliyor

150 euro muafiyeti kalkıyor
Bu platformlar, Avrupa pazarına küçük paketlerle yoğun ürün akışı sağlayarak son yıllarda büyük bir ticari hacim oluşturmuş durumda. Komisyon’a göre yalnızca 2024 yılında AB’ye giren küçük paket sayısı 4,6 milyara ulaştı. Bu trafiğin yüzde 91’inin ise Çin kaynaklı olduğu belirtildi.
Bir AB diplomatı, bu düzenlemenin yıllardır suistimal edilen boşlukları kapatacağını belirtti. Komisyon, bu muafiyetin aslında 2028’de kaldırılmasını planlıyordu ancak Avrupa sanayisi ve perakende sektöründen gelen yoğun baskı takvimi öne çekmiş durumda.
AB'li yerel şirketlerin muafiyetin kaldırılmasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Hatta bazı AB ülkeleri kendi inisiyatifleriyle ulusal ücretler getirmeye başlamış durumda.