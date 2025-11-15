Giriş
    AB’den Çinli e-ticaret devlerine fren: 150 euro altına vergi geliyor

    AB, 150 euro altındaki paketlere uygulanan muafiyeti kaldırmaya hazırlanıyor. Karar, ucuz Çin ürünlerinin Avrupa pazarındaki yoğun akışını sınırlamayı ve rekabeti dengelemeyi hedefliyor.

    AB’nin 150 euro kararı Çinli e-ticaret devlerini zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği ekonomi bakanları, AB dışından gelen 150 euro altındaki paketlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetini kaldırma konusunda önemli bir uzlaşıya vardı. Brüksel’de gerçekleşen toplantıda alınan karar, özellikle Shein ve Temu gibi Çin merkezli e-ticaret devlerini doğrudan etkileyecek.

    150 euro muafiyeti kalkıyor

    Bu platformlar, Avrupa pazarına küçük paketlerle yoğun ürün akışı sağlayarak son yıllarda büyük bir ticari hacim oluşturmuş durumda. Komisyon’a göre yalnızca 2024 yılında AB’ye giren küçük paket sayısı 4,6 milyara ulaştı. Bu trafiğin yüzde 91’inin ise Çin kaynaklı olduğu belirtildi.

    AB’nin 150 euro kararı Çinli e-ticaret devlerini zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Karar, uzun süredir gündemde olan kapsamlı gümrük reformunun bir parçası. Üye ülkeler aralık ayında yeniden toplanarak muafiyetin kaldırılmasını hızla devreye alacak geçici bir uygulama sistemi üzerinde uzlaşmayı hedefliyor. Buna göre AB, 2026 yılı itibarıyla tüm ürünlere fiyatı fark etmeksizin gümrük vergisi uygulanmasına hazır olmayı planlıyor.

    Bir AB diplomatı, bu düzenlemenin yıllardır suistimal edilen boşlukları kapatacağını belirtti. Komisyon, bu muafiyetin aslında 2028’de kaldırılmasını planlıyordu ancak Avrupa sanayisi ve perakende sektöründen gelen yoğun baskı takvimi öne çekmiş durumda.

    AB’li yerel şirketlerin muafiyetin kaldırılmasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Hatta bazı AB ülkeleri kendi inisiyatifleriyle ulusal ücretler getirmeye başlamış durumda.

