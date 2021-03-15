SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak?

Tam Boyutta Gör ABD’nin 1966 yılında ürettiği keşif uçağı Lockheed SR-71 Blackbird, bugüne kadarki en hızlı jet uçağı olarak bilinir. Soğuk savaş döneminde keşif ve casusluk faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve 1998 yılında emekliye ayrılana kadar 32 adet üretilen uçağın en önemli özelliklerinden biri ise araca güç veren J58 motorudur.

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ABD’li Pratt & Whitney tarafından üretilen ve Blackbird’de iki adet bulunan J58 motoru, uçağa Mach 3 hıza (3.540 km/s) çıkmasını sağlıyordu. J58’i eşsiz kılan özellik ise motorun turbojet’ten turbo-ramjet hale (Normal Turbojet motorlarındaki hiçbir sıkıştırma parçasına sahip değildir. Motora giren hava sıkıştırılmadan direk yakıtla buluşturulup yakılır.) uçak havadayken geçebilmesiydi. Bu da uçağa ciddi performans sağlıyordu. Bu sayede her bir 58 afterburner modunda 32 bin pound’luk itki sağlıyordu. Tüm bunların 1950’li yıllarda başarılmış olması ise ayrı bir takdir konusu.

SR-72 ve Mayhem

J58’in başarısının farkında olan Pentagon, yeni nesil platformlar için Pratt & Whitney’nin kapısını yeniden çalmaya karar vermiş. Şirketin bu kapsamda 2017 üzerinde çalıştığı motora Metacomet adı verilmiş. Hangi platformlarda kullanılacağı henüz belli olmayan verimlilik odaklı motor, J58’in başarısını devam ettirmek için yeni teknolojiler ve gelişmiş soğutma sistemleri iyileştirmelerle hipersonik hızlara çıkmayı hedefliyor.

Motorun nerede kullanılacağı sorusu ise en çok merak edilen konu. Konunun uzmanları, Metacomet motorların ABD’nin yeni nesil insansız yüksek hızlı stratejik keşif uçağında kullanılabileceğini düşünmekte. Lockheed Martin tarafından 2013 yılında SR-72 olarak adlandırılan ve 2017 yılında ise test aracı sürümünün görüldüğü iddia edilen uçak, bu motor için kuvvetli bir aday.

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Metacomet’in ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın Mayhem platformu için de kullanılabileceği belirtiliyor. Çoklu faydalı yük taşıyabilecek hipersonik Mayhem platformunun saldırı görevi haricinde istihbarat, keşif ve gözetleme görevlerini de yerine getirebileceği belirtiliyor.

https://www.popularmechanics.com/military/research/a35786347/pentagon-hypersonic-engine-pratt-whitney-j58-sr-71-blackbird/

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