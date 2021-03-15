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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak?

    Dünyanın en hızlı jet uçağı SR-71'e hayat veren J58 motorunun halefi Metacomet, ABD Silahlı Kuvetleri önderliğinde bir süredir geliştiriliyor. Motorun hangi platformda kullanılacağı ise belli değil.
    15 Mart 2021, 01:30 (1 gün)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak?
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    ABD’nin 1966 yılında ürettiği keşif uçağı Lockheed SR-71 Blackbird, bugüne kadarki en hızlı jet uçağı olarak bilinir. Soğuk savaş döneminde keşif ve casusluk faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve 1998 yılında emekliye ayrılana kadar 32 adet üretilen uçağın en önemli özelliklerinden biri ise araca güç veren J58 motorudur.

    Ayrıca Bkz. "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz”"

    ABD’li Pratt & Whitney tarafından üretilen ve Blackbird’de iki adet bulunan J58 motoru, uçağa Mach 3 hıza (3.540 km/s) çıkmasını sağlıyordu. J58’i eşsiz kılan özellik ise motorun turbojet’ten turbo-ramjet hale (Normal Turbojet motorlarındaki hiçbir sıkıştırma parçasına sahip değildir. Motora giren hava sıkıştırılmadan direk yakıtla buluşturulup yakılır.) uçak havadayken geçebilmesiydi. Bu da uçağa ciddi performans sağlıyordu. Bu sayede her bir 58 afterburner modunda 32 bin pound’luk itki sağlıyordu. Tüm bunların 1950’li yıllarda başarılmış olması ise ayrı bir takdir konusu.

    SR-72 ve Mayhem

    J58’in başarısının farkında olan Pentagon, yeni nesil platformlar için Pratt & Whitney’nin kapısını yeniden çalmaya karar vermiş. Şirketin bu kapsamda 2017 üzerinde çalıştığı motora Metacomet adı verilmiş. Hangi platformlarda kullanılacağı henüz belli olmayan verimlilik odaklı motor, J58’in başarısını devam ettirmek için yeni teknolojiler ve gelişmiş soğutma sistemleri iyileştirmelerle hipersonik hızlara çıkmayı hedefliyor.

    SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak?
    Motorun nerede kullanılacağı sorusu ise en çok merak edilen konu. Konunun uzmanları, Metacomet motorların ABD’nin yeni nesil insansız yüksek hızlı stratejik keşif uçağında kullanılabileceğini düşünmekte. Lockheed Martin tarafından 2013 yılında SR-72 olarak adlandırılan ve 2017 yılında ise test aracı sürümünün görüldüğü iddia edilen uçak, bu motor için kuvvetli bir aday.

    SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak?
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    Metacomet’in ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın Mayhem platformu için de kullanılabileceği belirtiliyor. Çoklu faydalı yük taşıyabilecek hipersonik Mayhem platformunun saldırı görevi haricinde istihbarat, keşif ve gözetleme görevlerini de yerine getirebileceği belirtiliyor.



    https://www.popularmechanics.com/military/research/a35786347/pentagon-hypersonic-engine-pratt-whitney-j58-sr-71-blackbird/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    İstiklalFMK 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen darkaura
    Maliyetler... SR-71 tehlikeli ve maliyeti yüksek bir uçak. Belgeselde de görmüşsünüzdür pilotları astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler ile uçuyordu. Uçak maksimum hızına ulaştığına gövdesi çok ciddi basınca maruz kalıyordu. Isı yüzünden oldukça fazla genleşiyor. Bu nedenler ile uçağı üretmesi ve işletmesi oldukça maliyetli. SR-71'in görevi istihbarat idi. Ancak 90'lı yıllara gelindiğinde uydular ve gelişmiş İHA'lar ile SR-71'in istihbarat kapasitesine ihtiyaç kalmadı. Daha risksiz ve maliyetsiz şekilde istihbarat toplanmaya devam etti. Normal savaş uçaklarının Mach 3 gibi süpersonik hızlarda uçması ise mümkün değil. O hızlarda uçaktaki burun radarının çalışması, mühimmatın bırakılması, elektroniklerin verimli çalışması, iletişim hassasiyeti gibi bir çok sorun var. Yine en büyük problem tabii ki maliyet. Mevcut gelişmiş uçaklar Mach 1,2 gibi ses üstü hızlarda bile çok büyük gövde maliyetleri getiriyor. Bu yüzden günümüzde en maliyet etkin çözümler modern turbofanlar. İleride yine ses üstü hızlarda Mach 3 olmasa da Mach 1,5 gibi hızlarda turbofan motorlar kullanılması değişken bypass oranlı motorlar ile mümkün olacak. Ayrıca Ramjet motorun üretilmesinde ve geliştirilmesinde de yüksek maliyetler söz konusu. Soğuk savaş dönemindeki gibi savunma alanına GSYH'nin %20-30'ları harcanmıyor.
    Maliyetler... SR-71 tehlikeli ve maliyeti yüksek bir uçak. Belgeselde de görmüşsünüzdür pilotları astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler ile uçuyordu. Uçak ma...
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    darkaura 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    60larda turbo jetden ramjete gecis yapabilen bir motor uretiyorlar ve bunu sonra baska hic bir platformda kullanmiyorlar. cok ilginc gercekten. sr71in pilotuyla bir roportaji izlemistim, yakit tasarufu yapmak istedigimizde daha hizli gidiyorduk diyor. icinde hareket parca barindirmamasi ramjeti sadece hizli degil daha verimlide kiliyor. tek sorun ramjet ve scramjetlerin sadece yuksek hizlarda calismasi. 60larda bu problemi hibrit bir motor yaparak basariyla cozdukden sonra neden uzerine gidip dahada gelistirmemisler. en cok merak ettigim konulardan bir tanesi.
    60larda turbo jetden ramjete gecis yapabilen bir motor uretiyorlar ve bunu sonra baska hic bir platformda kullanmiyorlar. cok ilginc gercekten. sr71in pilotuyla...
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    alfa-x 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    çocukluktan beri hasta olduğum uçak uçakların kralı bence roket hızında seyrüsefer

    Görev süresince rusların bütün resimlerini çekmiş , silahsız sadece fotoğraf :))

    Bundan sonra F14-Tomcat ,f-18 ,f22 ,Mig 29 (zamanının çok ötesinde uçaktır) ,Su-35 ,Su-57, B1B, B2 favorilerimdendir efsane uçaklar
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu Uçak Sadece Motoruyla Değil Her Açıdan Teknoloji Harikasıydı.......
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    A AKTeknisyen (Hamza yok) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok kaf patltacak bir konu değil aslında..Şu anda hakkında açık kaynak bilgisi olmayan SR-72 serviste zaten.En büyük aday o..Daha sonra ise U-2'lerin halefi yada yeni ağır bombardıman uçağı B-21 adaydır bana kalırsa.
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    yc#1 (Yavuz Can) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) AKTeknisyen
    B-21'de artyakıcısız turbofan kullanırlar. Hızdan ziyade menzil daha önemli.
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    darkaura 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    60larda turbo jetden ramjete gecis yapabilen bir motor uretiyorlar ve bunu sonra baska hic bir platformda kullanmiyorlar. cok ilginc gercekten. sr71in pilotuyla bir roportaji izlemistim, yakit tasarufu yapmak istedigimizde daha hizli gidiyorduk diyor. icinde hareket parca barindirmamasi ramjeti sadece hizli degil daha verimlide kiliyor. tek sorun ramjet ve scramjetlerin sadece yuksek hizlarda calismasi. 60larda bu problemi hibrit bir motor yaparak basariyla cozdukden sonra neden uzerine gidip dahada gelistirmemisler. en cok merak ettigim konulardan bir tanesi.
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    uykucu66117 23 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) darkaura
    mekanik fln nasıl alıyorsunuz ya benim hiç kafam basmiyor 😂
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    İstiklalFMK 23 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Maliyetler... SR-71 tehlikeli ve maliyeti yüksek bir uçak. Belgeselde de görmüşsünüzdür pilotları astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler ile uçuyordu. Uçak maksimum hızına ulaştığına gövdesi çok ciddi basınca maruz kalıyordu. Isı yüzünden oldukça fazla genleşiyor. Bu nedenler ile uçağı üretmesi ve işletmesi oldukça maliyetli. SR-71'in görevi istihbarat idi. Ancak 90'lı yıllara gelindiğinde uydular ve gelişmiş İHA'lar ile SR-71'in istihbarat kapasitesine ihtiyaç kalmadı. Daha risksiz ve maliyetsiz şekilde istihbarat toplanmaya devam etti. Normal savaş uçaklarının Mach 3 gibi süpersonik hızlarda uçması ise mümkün değil. O hızlarda uçaktaki burun radarının çalışması, mühimmatın bırakılması, elektroniklerin verimli çalışması, iletişim hassasiyeti gibi bir çok sorun var. Yine en büyük problem tabii ki maliyet. Mevcut gelişmiş uçaklar Mach 1,2 gibi ses üstü hızlarda bile çok büyük gövde maliyetleri getiriyor. Bu yüzden günümüzde en maliyet etkin çözümler modern turbofanlar. İleride yine ses üstü hızlarda Mach 3 olmasa da Mach 1,5 gibi hızlarda turbofan motorlar kullanılması değişken bypass oranlı motorlar ile mümkün olacak. Ayrıca Ramjet motorun üretilmesinde ve geliştirilmesinde de yüksek maliyetler söz konusu. Soğuk savaş dönemindeki gibi savunma alanına GSYH'nin %20-30'ları harcanmıyor.
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