Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz”

Türkiye, Rus üretimi S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmıştı. F-35 programına yeniden dahil olmak adına yürüttüğü çalışmaları devam eden ülkemiz bir yandan da alternatif savaş uçağı arayışına girişmişti. Bu kapsamda yönünü Rusya’ya bir kez daha çeviren Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yle de ilgilendiğini duyurmuştu. Hatta ülkenin başkenti Moskova’da düzenlenen bir fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Su-57’yi yakından izlemişti.
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom Stadyumu çatısına dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor"İlginizi Çekebilir Rusya, Su-57 savaş uçağını insansız olarak uçurduğunu iddia etti
Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya, Su-35 ve Su-57 savaş uçakları konusunda Türkiye’ye teknik detaylar hakkında bilgilendirme yaptığını ve teklif gelmesi halinde satış görüşmelerine başlanabileceğini duyurdu. Bu konuda konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, "Ankara'nın Rus Su-35 ve Su-57 uçaklarını satın alma planları konusunda, Türk tarafına teknik şartnamelerin tam olarak bildirildiği unutulmamalı. Bu uçaklar için Türkiye'den bir talep gelirse biz müzakerelere hazırız." dedi.
Rusya merkezli açıklamaların ardından ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus Sputnik haber ajansına konuştu. Rusya’nın teklifini olumlu değerlendirebileceklerini beliren Varank şu sözleri söyledi:
“Ülkelerle iş birliklerimizi kendi ihtiyaçlarımız ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları temelinde değerlendiriyoruz. Şu anda bizim asgari olarak havacılık alanında neye ihtiyacımız olduğu, gelecekte bir ihtiyaç karşımıza çıkar mı şeklindeki değerlendirmeler, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile askerlerimizin ortaklaşa planlamaları ile oluyor. Kategorik olarak bizim, 'X ülkesinin uçağına karşıyız, Y ülkesinin uçağına karşıyız' dememiz mevzu bahis olamaz. Eğer mevcut ihtiyaçlarımıza dönük Rusya'da bir uçak varsa ve bizim bunu kendi sistemimize sokup çalıştırma manasında zorluk olmayacaksa biz tabii bu uçağı Rusya'dan ya da Avrupa'da başka bir ülkeden de alabiliriz."
Rusya’nın F-35 savaş uçağının karşısına konumlandırdığı Su-57’ler ile ilgili daha önce birçok haber yapılmıştı. Bunlardan en dikkat çekicilerinden birkaçı ise Su-57’nin insansız olarak uçurulduğu ve uçağın Rus SİHA’sı ile birlikte müşterek uçuş gerçekleştirdiğine yönelik olanlardı. 2021 yılının başlarında Rus yetkililer, üretilen ilk Su-57’nin ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan üsse teslim edildiği bilgisini paylaşmıştı.
Kaynakça https://www.haber7.com/dunya/haber/3076976-rusyanin-savas-ucagi-teklifine-bakan-varanktan-cevap https://tr.euronews.com/2021/03/12/rusya-dan-su-35-su-57-ac-klamas-turkiye-ye-teknik-bilgi-verdik-sat-s-gorusmesine-haz-r-z Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hele ''mısır'ın sıkıştığı için bizimle masaya oturduğu'' iddiasını kim pazarladıysa ona yılın pazarlamacı ödülünü vermek lazım :) Yahu adamlarla diyalog kanalı açmak için atmadığımız takla kalmadı,mısır'da iyi niyetli olarak açtı o kanalı.Hemen buradan mısır eziklenmeye çalışılmış.Yahu adamlar g.kıbrıs,yunanistan,israil ve fransayı almış yanlarına,abd'nin de duruma göre kime destek vereceği belli.İhtiyacı var mı şu an mısırın türkiye'nin dostluğuna? İyi niyetli olalım,geleceğe dönük geri dönülemez adımlar atmayalım demişler,malumlar da hemen mısırı bunun üzerinde eziklemişler.Eğer malumlar o kadar güçlü olsaydı yıllar önce mısır yönetiminin hakkından gelebilirlerdi.Ama biz ne dedik rabia da rabia :)
O nedenle reis ne dersen desin.Bugün ak dediğine yarın kara dese,bu gün kara dediğine de yarın ak da dese biz her zaman onun yanındayız diyin,bitsin bu iş :) O ne derse doğrudur,söyledikleri ve yaptıkları birbiriyle çelişse de :) bu kafada olan biriyle medenice fikir alışverişinde bulunamazsınız.Hele ki benim gibi mantıklı biri,imkansız :) Bu yüzden üstte diğer yazdıklarınıza cevap vermeye de konuyu uzatmaya da lüzum yok.
@alfa-x
Geçmişte destek verenler diyorsun bugün sen destek veriyorsun ,ne oldu sıra sizde mi ???? belediyelere , partilerine doldurup af çıkaracağım diyorsun ,sonra hala geçmişte güç verenler ...
diyorsun o zaman şimdi neden fetöyle berabersin bunu chp li vekiller söylüyor cemaatle işbirliği yaptık diyorlar ,, sende fetöye karşı çık neden samanyolu kapanmasın diye önünde yatıyosun bank asyaya ellemeyin diyosun.. her evden bir oy chp ye bir oy hdp ye diyip ankara istanbulda belediye kazanmadınız mı ???
Mısır ezik olmasa ülkesinin çıkarı gereği yunan anlaşması yapmazdı bir sürü yeri yunana peşkeş çekti ,şimdiki iç baskılar ve kötü ekonomileri nedeniyle geri dönmeye çalışıyorlar , hani libyaya girecekti girseydi ya yemedi ,fransa da aynı boş atışları yaptı hani girecekti libyaya , gemisini kör ettik istesek batırırdık bunu kendileri de ağlayarak natoya şikayet etti
Ama bunları görmek istemezsiniz , libya da ,suriyede ,ermenistanda ezdiklerimizi görmezsiniz
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