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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz”

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus Sputnik haber ajansına konuştu. Varank, "Eğer mevcut ihtiyaçlarımıza dönük Rusya'da bir uçak varsa bunu değerlendirebiliriz" dedi.
    13 Mart 2021, 23:59 (2 gün)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    8

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz”
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    Türkiye, Rus üretimi S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmıştı. F-35 programına yeniden dahil olmak adına yürüttüğü çalışmaları devam eden ülkemiz bir yandan da alternatif savaş uçağı arayışına girişmişti. Bu kapsamda yönünü Rusya’ya bir kez daha çeviren Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yle de ilgilendiğini duyurmuştu. Hatta ülkenin başkenti Moskova’da düzenlenen bir fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Su-57’yi yakından izlemişti.

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom Stadyumu çatısına dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Rusya, Su-57 savaş uçağını insansız olarak uçurduğunu iddia etti

    Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya, Su-35 ve Su-57 savaş uçakları konusunda Türkiye’ye teknik detaylar hakkında bilgilendirme yaptığını ve teklif gelmesi halinde satış görüşmelerine başlanabileceğini duyurdu. Bu konuda konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, "Ankara'nın Rus Su-35 ve Su-57 uçaklarını satın alma planları konusunda, Türk tarafına teknik şartnamelerin tam olarak bildirildiği unutulmamalı. Bu uçaklar için Türkiye'den bir talep gelirse biz müzakerelere hazırız." dedi.

    Rusya merkezli açıklamaların ardından ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus Sputnik haber ajansına konuştu. Rusya’nın teklifini olumlu değerlendirebileceklerini beliren Varank şu sözleri söyledi:

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz”
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     “Ülkelerle iş birliklerimizi kendi ihtiyaçlarımız ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları temelinde değerlendiriyoruz. Şu anda bizim asgari olarak havacılık alanında neye ihtiyacımız olduğu, gelecekte bir ihtiyaç karşımıza çıkar mı şeklindeki değerlendirmeler, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile askerlerimizin ortaklaşa planlamaları ile oluyor. Kategorik olarak bizim, 'X ülkesinin uçağına karşıyız, Y ülkesinin uçağına karşıyız' dememiz mevzu bahis olamaz. Eğer mevcut ihtiyaçlarımıza dönük Rusya'da bir uçak varsa ve bizim bunu kendi sistemimize sokup çalıştırma manasında zorluk olmayacaksa biz tabii bu uçağı Rusya'dan ya da Avrupa'da başka bir ülkeden de alabiliriz."

    Rusya’nın F-35 savaş uçağının karşısına konumlandırdığı Su-57’ler ile ilgili daha önce birçok haber yapılmıştı. Bunlardan en dikkat çekicilerinden birkaçı ise Su-57’nin insansız olarak uçurulduğu ve uçağın Rus SİHA’sı ile birlikte müşterek uçuş gerçekleştirdiğine yönelik olanlardı. 2021 yılının başlarında Rus yetkililer, üretilen ilk Su-57’nin ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan üsse teslim edildiği bilgisini paylaşmıştı.



    Kaynakça https://www.haber7.com/dunya/haber/3076976-rusyanin-savas-ucagi-teklifine-bakan-varanktan-cevap https://tr.euronews.com/2021/03/12/rusya-dan-su-35-su-57-ac-klamas-turkiye-ye-teknik-bilgi-verdik-sat-s-gorusmesine-haz-r-z
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Charaznable (Char Aznable) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Değerlendirmeyin kardeşim.Zaten F-35 projesinden sizin yüzünüzden çıkarıldık şimdi de bizde altyapısı bulunmayan Rus uçakları alarak hava kuvvetlerinin lojistiğin çökertmeye çalışmayın
    Değerlendirmeyin kardeşim.Zaten F-35 projesinden sizin yüzünüzden çıkarıldık şimdi de bizde altyapısı bulunmayan Rus uçakları alarak hava kuvvetlerinin lojistiğ...
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    trooe199 (Skinoski Sama) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce S400ler çalışıyor mu çalışmıyor mu ona baksaydık! Çalışmayan malı almanın da bir manası yok sonuçta.
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    Portraitclub 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bişeyin olması durumunda Amerika ve diğer NATO üyelerinin nasıl bir yaptırım uygulayacaklarını anlamak için kahin olmaya gerek yok.
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    B berkcombil (Berk Bey) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fetöcülere her türlü imkan sağlanıp,üstüne ''hocam dönün bitsin bu hasret diyip'',bununla da yetinmeyip kozmik odalara kadar sokanları,''şimdi fetöcüleri bir tek onlar temizliyor'' diyerek kahraman yapmak :) insanın öncelikle kendi söylediğine kendisinin inanması lazım ki başkalarını da inandırabilsin :)

    Hele ''mısır'ın sıkıştığı için bizimle masaya oturduğu'' iddiasını kim pazarladıysa ona yılın pazarlamacı ödülünü vermek lazım :) Yahu adamlarla diyalog kanalı açmak için atmadığımız takla kalmadı,mısır'da iyi niyetli olarak açtı o kanalı.Hemen buradan mısır eziklenmeye çalışılmış.Yahu adamlar g.kıbrıs,yunanistan,israil ve fransayı almış yanlarına,abd'nin de duruma göre kime destek vereceği belli.İhtiyacı var mı şu an mısırın türkiye'nin dostluğuna? İyi niyetli olalım,geleceğe dönük geri dönülemez adımlar atmayalım demişler,malumlar da hemen mısırı bunun üzerinde eziklemişler.Eğer malumlar o kadar güçlü olsaydı yıllar önce mısır yönetiminin hakkından gelebilirlerdi.Ama biz ne dedik rabia da rabia :)

    O nedenle reis ne dersen desin.Bugün ak dediğine yarın kara dese,bu gün kara dediğine de yarın ak da dese biz her zaman onun yanındayız diyin,bitsin bu iş :) O ne derse doğrudur,söyledikleri ve yaptıkları birbiriyle çelişse de :) bu kafada olan biriyle medenice fikir alışverişinde bulunamazsınız.Hele ki benim gibi mantıklı biri,imkansız :) Bu yüzden üstte diğer yazdıklarınıza cevap vermeye de konuyu uzatmaya da lüzum yok.




    @alfa-x
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alfa-x 4 sa. ( Mesaj Silindi ) berkcombil
    sabit fikirlisin , benim gibi mantıklı birinin seninle bilgi alışverişinde bulunması imkansız :))

    Geçmişte destek verenler diyorsun bugün sen destek veriyorsun ,ne oldu sıra sizde mi ???? belediyelere , partilerine doldurup af çıkaracağım diyorsun ,sonra hala geçmişte güç verenler ...

    diyorsun o zaman şimdi neden fetöyle berabersin bunu chp li vekiller söylüyor cemaatle işbirliği yaptık diyorlar ,, sende fetöye karşı çık neden samanyolu kapanmasın diye önünde yatıyosun bank asyaya ellemeyin diyosun.. her evden bir oy chp ye bir oy hdp ye diyip ankara istanbulda belediye kazanmadınız mı ???

    Mısır ezik olmasa ülkesinin çıkarı gereği yunan anlaşması yapmazdı bir sürü yeri yunana peşkeş çekti ,şimdiki iç baskılar ve kötü ekonomileri nedeniyle geri dönmeye çalışıyorlar , hani libyaya girecekti girseydi ya yemedi ,fransa da aynı boş atışları yaptı hani girecekti libyaya , gemisini kör ettik istesek batırırdık bunu kendileri de ağlayarak natoya şikayet etti

    Ama bunları görmek istemezsiniz , libya da ,suriyede ,ermenistanda ezdiklerimizi görmezsiniz
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    M muammer816 (muammer dosthan) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim mmu uçana kadar ara çözüm olarak su-35 mantıklı çözüm. ancak tabi teknik şartlar önemli. bizdeki füzeler bunlara takılabilecek mi,bunların bakımı nerede nasıl yapılacak vs vs sorular var. e tabi çeşitli ülkelerden yaptırımlar da bu işin en kılçık noktasıdır bana göre.döviz ve faizler uçuş yapar bu uçaklar bize gelmeden.
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    yec44 (yunus emre) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    demek ki akp 34 askerimizi sehit eden rus jetlerinden memnun kalmış.
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    34 Türk evladını öldüren uçaklardan mı alacaklar ? Rusya'nın askerlerimizi gözünü kırpmadan vurduğunu, cenazelerini bile almamıza izin vermediğini ne çabuk unuttunuz ?
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    C coolman06 (Erkan S.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçimden bir his Rusya'nın truva atı planı yaptığını, bizi kendine bağımlı diğer ülkelerle de aramızın kötü olmasını sağlayıp sonrasında sağlam bir tokat çakacağını söylüyor. Ruslar kindardır ve ve asla unutmazlar, düşürülen uçağın ve ve ölen pilotun intikamını almak için fırsat kolluyorlar hatta bu fırsatı yaratıyor olabilirler.
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    muratkaya (Murat KAYA) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'nin SU57 ve SU35 alma ihtimali %0,00000
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    El_domingo 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapılan konusma kim?nerede?nezaman? anlam taşır..beyanat rus haber kanalına veriilmiş..savunma anlasmaları karsılıklı güven ve uzun vadeli iş birliği demektir.bu beyanattan türkiye Su-35 ve Su-57 alıyordan ziyade rusyayla sıkıntı yok orta ve uzun vadede hertürlü işbirliine açığız mesajı rus tarafına verilmiş..amerikaya da eğer sen vermezsen rusya var denilmiş.yani sadece siyasi bir mesaj...
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah günün birinde Büyük TÜRK devletimiz, kendi uçağını ve savunma sistemlerini yapabilecek teknolojiye erişir de Amerikan, Rus ve avrupalı şerefsizlere bağımlılıktan kurtuluruz.. Bence f 35 su 35 57 hiçbiri önemli değil alsak elde etsek nolcak... Bu uçakları üreten şerefsizler yunan a da pkkypg ye bunlarla başedebilecek teknolojiyi verir ki veriyor da zaten... Rabbim inşallah Türk ün ordusuna da bu sistemleri ve teknolojiyi üretme imkanını nasip eder...
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onun bunun uçağını bırakıp kendi tfx uçağımıza odaklanmaliyiz
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Açız diye feryat eden zatı muhterem. Bana türkiyede 1 tane aç gösterirmisin. Açız torunuma süt alamıyirum diyerek viski masası kuranlarıda gördük. Cehape edebiyatı yaparak yalan siyaseti yaparak insanları yonlendirmeye çalışmayın. Sizin ne mal olduğunuzu halk biliyor. Ülkenin savaş uçağına ihtiyacı varsa kendi çıkarlarina en yakın ülkeden alır. Bunu açlıkla samanla nasıl izah edebiliyirsun anlamadım. Senin gözün aç galiba.
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