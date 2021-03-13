Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz”

Tam Boyutta Gör Türkiye, Rus üretimi S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmıştı. F-35 programına yeniden dahil olmak adına yürüttüğü çalışmaları devam eden ülkemiz bir yandan da alternatif savaş uçağı arayışına girişmişti. Bu kapsamda yönünü Rusya’ya bir kez daha çeviren Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yle de ilgilendiğini duyurmuştu. Hatta ülkenin başkenti Moskova’da düzenlenen bir fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Su-57’yi yakından izlemişti.

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Rusya, Su-57 savaş uçağını insansız olarak uçurduğunu iddia etti

Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya, Su-35 ve Su-57 savaş uçakları konusunda Türkiye’ye teknik detaylar hakkında bilgilendirme yaptığını ve teklif gelmesi halinde satış görüşmelerine başlanabileceğini duyurdu. Bu konuda konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, "Ankara'nın Rus Su-35 ve Su-57 uçaklarını satın alma planları konusunda, Türk tarafına teknik şartnamelerin tam olarak bildirildiği unutulmamalı. Bu uçaklar için Türkiye'den bir talep gelirse biz müzakerelere hazırız." dedi.

Rusya merkezli açıklamaların ardından ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus Sputnik haber ajansına konuştu. Rusya’nın teklifini olumlu değerlendirebileceklerini beliren Varank şu sözleri söyledi:

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“Ülkelerle iş birliklerimizi kendi ihtiyaçlarımız ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları temelinde değerlendiriyoruz. Şu anda bizim asgari olarak havacılık alanında neye ihtiyacımız olduğu, gelecekte bir ihtiyaç karşımıza çıkar mı şeklindeki değerlendirmeler, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile askerlerimizin ortaklaşa planlamaları ile oluyor. Kategorik olarak bizim, 'X ülkesinin uçağına karşıyız, Y ülkesinin uçağına karşıyız' dememiz mevzu bahis olamaz. Eğer mevcut ihtiyaçlarımıza dönük Rusya'da bir uçak varsa ve bizim bunu kendi sistemimize sokup çalıştırma manasında zorluk olmayacaksa biz tabii bu uçağı Rusya'dan ya da Avrupa'da başka bir ülkeden de alabiliriz."

Rusya’nın F-35 savaş uçağının karşısına konumlandırdığı Su-57’ler ile ilgili daha önce birçok haber yapılmıştı. Bunlardan en dikkat çekicilerinden birkaçı ise Su-57’nin insansız olarak uçurulduğu ve uçağın Rus SİHA’sı ile birlikte müşterek uçuş gerçekleştirdiğine yönelik olanlardı. 2021 yılının başlarında Rus yetkililer, üretilen ilk Su-57’nin ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan üsse teslim edildiği bilgisini paylaşmıştı.

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