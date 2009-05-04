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SSD dünyasından dikkat çekici gelişmeler

Sabit disklerin yerini alması beklenen SSD'ler için yeni gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. İşte öne çıkan iki yeni SSD depolama çözümü!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Henüz kesin bir tarih verilemese de pek çok analist ve araştırma kuruluşuna göre 2010 ile birlikte kullanım yaygınlığının hızla artacağı ve sonrasında sektörün depolama standardı olarak sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD yani katı hâlli disk teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Yarıiletken endüstrisinin zirvesindeki isimler yeni nesil üretim teknolojileriyle daha yüksek kapasiteli NAND flash bellek yongalarını daha ucuza üretmenin peşine düşerken, donanım üreticileri de yüksek kapasiteli ve aynı zamanda yüksek hızlı depolama çözümleri hazırlayarak başta kurumsal müşteriler ve profesyonel kullanıcılar olmak üzere oyuncular ve performans tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorlar.

SSD pazarındaki hareketliliğe bağlı olarak son dönemde dikkat çekici depolama çözümlerinin hazırlandığını biliyoruz. Son olarak geçtiğimiz günlerde haberini verdiğimiz RamSan gibi Terabyte'larca kapasiteli özel SSD çözümlerinin yanı sıra Fuion-io gibi firmalar da günümüzün en hızlı sabit disklerine kıyasla ultra-yüksek okuma ve yazma hızları sunan performans odaklı gelişmiş SSD'ler hazırlamakta. Haberimize konu olan ve SSD dünyasının son günlerde sıkça konuştuğu ürünlerden ilki RipNAS Statement. Son günlerin popüler donanım segmentlerinden birisi olan NAS yani ağ depolama sistemleri dünyasının en yeni temsilcilerinden birisi olan RipNAS Statement, türünün SSD tabanlı ilk çözümü.

SSD dünyasından dikkat çekici gelişmeler
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Peki RipNAS Statement isimli yeni ağ depolama sistemini farklı kılan nedir? Belirttiğimiz gibi bu cihaz temelde yeni bir ağ depolama sistemi ve hedefi bilgisayarlar arası içerik paylaşımının konvensinyonel metodlara kıyasla daha hızlı ve verimli gerçekleşmesini sağlayabilmek. Fakat RipNAS Statement aynı zamanda ses ve müzik CD'lerini otomatik olarak ripleyebiliyor yani koplayabiliyor. 10 x 43 x 38 cm boyutlarında olan ve Intel Atom platformunu temel alan sisteme, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. 2GB'lık sistem belleği ile donatılan RipNAS Statement'ın haberimize konu olan SSD'li (250GB) kapasiteli modeline ek olarak 1.5TB kapasite sunan HDD'li versiyonu da mevcut.

Gümüş renkli şık bir kasa tasarımına sahip olan RipNAS Statement aynı zamanda medya dosyalarını akışına da olanak tanıyabiliyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan RipNAS Statement için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. SSD dünyasının gündeminde bir diğer ürün ise DDRdrive. Bilindiği üzere özellikle bir süredir yüksek performans segmentindeki ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanan SSD'ler genellikle PCIe formunda oluyorlar. DDRdrive X1 de temel de PCIe arabirimini kullanan SSD tabanlı bir depolama çözümü ancak bu çözüm hedeflediği kesimin beklentileri doğrultusunda biraz daha farklı bir yapıda zira çözüm Hybrid yani melez bir tasarıma sahip.

SSD dünyasından dikkat çekici gelişmeler
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Özellikle IOPS bağımlı uygulamalarda yüksek performans sergilemek üzere tasarlanan DDRdrive X1'in melez olarak tanımlanmasının arkasındaki temel neden, 4GB DDR bellekle, 4GB NAND flash belleği bir araya getiriyor. Bu tasarımla DDR belleklerin hız, güvenilirlik ve kullanım ömrü gibi avantajları değerlendirilirken, 4GB'lık NAND flash ile depolama veya yedekleme için gerekli alan sağlanıyor. Söz konusu okuma ve yazma hızları olduğunda DDRdrive X1'in sansasyonel hızlara imza attığını söylemek zor. PCIe x1 arabiriminin limitlemesine de takılan depolama çözümü, 250MB/sn'lik okuma ve 155MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor ancak sistemin farkı IOPS değerlendirmesinde ortaya çıkıyor.

IOPS (Input/Output Operations Per Second) odaklı uygulamalarda zirveye oynayacak gibi görünen DDRdrive X1, rastgele okuma için 300.000, rastgele yazma içinse 200.000 IOPS değerine ulaşabiliyor. Basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse DDRdrive X1, IOPS değerleri açısından örneğin Fusion-io SSD'lerinden daha yüksek değerlere imza atabiliyor. RAID 0, 1 ve 5 desteği sunan ayrıca maksimum güç tüketiminin 9.91 Watt olduğu belirtilen DDRdrive X'ın 5 yıllık garanti ile geleceği belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.

SSD dünyasından dikkat çekici gelişmeler
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SSD dünyasından dikkat çekici gelişmeler
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pesim_ist 10 yıl
gücü içerden alsa daha mantıklı olur.. yeni nesil ekran kartları gibi..
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DARTH_BLACK 10 yıl
Bizim evlere 2013den önce girmez bunlar.Daha yapısal olarak çok değişecek ssd diskler dolayısı ile evlere normal uygun fiyatlarda girmesi benim düşüncem 2012-13 yıllarında anca olur.Biz sata diskleri bile 3-4 yıldan beri kullanıyoruz oysaki sata tipi diskler daha önce çıkmış ama fiyat olarak makul değildi.
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cihangir151 10 yıl
sanırım o ekstra güç girişinin sebebi sürekli enerjiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. yani yanlış anlamadıysam eger bu ürün üzerindeki veriyi kaybetmemek için sürekli enerjiye ihtiyaç duyuyor ve biz pc yi kapattıgımızda adaptörden güç alıyor. sacma diyebilirsiniz banada saçma geldi zaten fakat başka bir mantık yürütemedim
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SMTRSLN 10 yıl
sessizlik ,performans , kullanılabilirlik .....
güzel günler göreceğiz :D
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L.o.T.u.S 10 yıl

Orjinalden alıntı: SMTRSLN

sessizlik ,performans , kullanılabilirlik .....

güzel günler göreceğiz :D



Motorları maviliklere süreceğiz
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cemal arslan 10 yıl
elektrik kesilsede bir şey olmaz
flash disklerde pilmi var elektrik mi var ?
neticede aynı mantık
sadece yazarken okurken elkektriğe ihtiyacı var
ileride hdd kalkacak ssd ler gelecek ve bilgisayarlar süper hızlanacak...
bugüne kadar pcde en yavaş parça hd idi...mekanik olmasından dolayı....artık bu da tarih oluyor
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neXXen 10 yıl
Mantık cok basit, ramleri depolama aygıtı olarak tasarlamışlar, hdd gibi kolay kolay bozulmaz :))) Ramlerde de biliyorsunuz ömür boyu garanti var :D
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
128gb lık ssd ler 60-80$ aralığına düşmediği sürece babam mezarden gelse gene almam.

babam daha ölmedi ama olsun


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tan 10 yıl
sene 1986-87 , o zamanlar commadore 64 ler var daha sonra atari xl ler çıktı.
commadore dan daha güzeldi kullanımı aldım.64kb ram, kaset teyp depolama ve disket ayrı 5,25 disket tek taraflı yanılmıyorsam 128kb idi
daha sonra ona bir parça takarak (baya pahalı idi) hızladırıldı kapasitesi artı idi 256kb olabilir emin değilim.
sonraki yıl atari St ler çıktı idi disketi üzerinde 3.5 inç ve monokrom monitör ve grafik tabanlı işletim sistemi vardı Bunlar bize çok güzel gelmişti.
peşine commadore firması Amiga çıkarttı benzer.

O zamanlar PC satan bir yer vardı vitrinde yeşil monitörlü bir pc, fiyat sordum 5000 $ demişti.
8086 işlemci 14" yeşil monitör 640kb ram veeee 5 mb (megabyte) HDD (çok büyük kapasite idi.)
nerden nereye.
1989-1990 yılları idi (yanılabilirim) ilk CD yazıcının türkiyeye geldiğini dergi reklamında gördüm istanbul SKY bilgisayara zannediyorum yamaha idi telefon edip fiyat aldım telefondaki vatandaş 2x hızlı yazdığını övdü övdü fiyatıda çok uygun 10 000 $ demişti. unutmadığım fiyatlardı bunlar.
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Deniztns 10 yıl
Sene 91 Yer Zonguldak'ın şirin bir ilçesi ; Halk eğitimdeki Bilgisayar öğretmenime soruyorum:
-Hocam, bu 40 megabyte lık harddiskim ne zaman dolar?
Hoca: -Bu hdd sana ömür boyu yeter inan bana.
Ben: - Peki hocam
Yıllar geçiyor şans eseri İstanbul'da 2008 kışı karşılaşıyoruz hocamla
Bende pis bir sırıtma haliyle =)
Hocadan gelen ilk tepki: -Ben bir eşşeğim ! demek oluyor.. :D
Konu depolama olunca hız kapasite felan bahane aklıma hep bu anım gelir paylaşayım dedim. ^^
herkese kolay gelsin
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Rizeli55 10 yıl
HDD ler de sona doğru tam gaz gidiyoruz....
10 yıl sonra HDD tarihe gömülecek herhalde....
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karasew vasilli 10 yıl
bi masraf kapısı daha açılıyor gibi bize.. türkiye olarak acilen teknolojiye yatırım yapsak artık
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yekoo 10 yıl
yalnız forumda büyük bi tehlike max975 yazdıktan sonra konunun ona odaklanması sanırım :) bu yazıda olmamış ama her an olabilirde...
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tezman 10 yıl
yazılımı kopy ya kollanıyosan 100 gb da bır format atıyosun ama orjınal kullanırsan formatı unutuyosun :))
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frostburn 10 yıl
ben kasim 2009 da pc toplayacagim acaba o tarihte turkiye'ye gelme ihtimali var midir?
ya da toplayacagim sistem ( x58 anakart) bu solid state drive lari destekler mi?
cunku 4000 ytl lik uzun omurlu ve upgrade edilebilir bir sistem kuracagim ben.
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El_domingo 10 yıl
Hız ve tabiki fiyat açısından onboard SSD cozumlerinin çıkmaması yada anakart ureticelerinin bu tur bi planının olmaması hakkaten şaşırtıcı...
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