SSD dünyasından dikkat çekici gelişmeler

Henüz kesin bir tarih verilemese de pek çok analist ve araştırma kuruluşuna göre 2010 ile birlikte kullanım yaygınlığının hızla artacağı ve sonrasında sektörün depolama standardı olarak sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD yani katı hâlli disk teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Yarıiletken endüstrisinin zirvesindeki isimler yeni nesil üretim teknolojileriyle daha yüksek kapasiteli NAND flash bellek yongalarını daha ucuza üretmenin peşine düşerken, donanım üreticileri de yüksek kapasiteli ve aynı zamanda yüksek hızlı depolama çözümleri hazırlayarak başta kurumsal müşteriler ve profesyonel kullanıcılar olmak üzere oyuncular ve performans tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorlar.

SSD pazarındaki hareketliliğe bağlı olarak son dönemde dikkat çekici depolama çözümlerinin hazırlandığını biliyoruz. Son olarak geçtiğimiz günlerde haberini verdiğimiz RamSan gibi Terabyte'larca kapasiteli özel SSD çözümlerinin yanı sıra Fuion-io gibi firmalar da günümüzün en hızlı sabit disklerine kıyasla ultra-yüksek okuma ve yazma hızları sunan performans odaklı gelişmiş SSD'ler hazırlamakta. Haberimize konu olan ve SSD dünyasının son günlerde sıkça konuştuğu ürünlerden ilki RipNAS Statement. Son günlerin popüler donanım segmentlerinden birisi olan NAS yani ağ depolama sistemleri dünyasının en yeni temsilcilerinden birisi olan RipNAS Statement, türünün SSD tabanlı ilk çözümü.

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Peki RipNAS Statement isimli yeni ağ depolama sistemini farklı kılan nedir? Belirttiğimiz gibi bu cihaz temelde yeni bir ağ depolama sistemi ve hedefi bilgisayarlar arası içerik paylaşımının konvensinyonel metodlara kıyasla daha hızlı ve verimli gerçekleşmesini sağlayabilmek. Fakat RipNAS Statement aynı zamanda ses ve müzik CD'lerini otomatik olarak ripleyebiliyor yani koplayabiliyor. 10 x 43 x 38 cm boyutlarında olan ve Intel Atom platformunu temel alan sisteme, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. 2GB'lık sistem belleği ile donatılan RipNAS Statement'ın haberimize konu olan SSD'li (250GB) kapasiteli modeline ek olarak 1.5TB kapasite sunan HDD'li versiyonu da mevcut.

Gümüş renkli şık bir kasa tasarımına sahip olan RipNAS Statement aynı zamanda medya dosyalarını akışına da olanak tanıyabiliyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan RipNAS Statement için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. SSD dünyasının gündeminde bir diğer ürün ise DDRdrive. Bilindiği üzere özellikle bir süredir yüksek performans segmentindeki ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanan SSD'ler genellikle PCIe formunda oluyorlar. DDRdrive X1 de temel de PCIe arabirimini kullanan SSD tabanlı bir depolama çözümü ancak bu çözüm hedeflediği kesimin beklentileri doğrultusunda biraz daha farklı bir yapıda zira çözüm Hybrid yani melez bir tasarıma sahip.

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Özellikle IOPS bağımlı uygulamalarda yüksek performans sergilemek üzere tasarlanan DDRdrive X1'in melez olarak tanımlanmasının arkasındaki temel neden, 4GB DDR bellekle, 4GB NAND flash belleği bir araya getiriyor. Bu tasarımla DDR belleklerin hız, güvenilirlik ve kullanım ömrü gibi avantajları değerlendirilirken, 4GB'lık NAND flash ile depolama veya yedekleme için gerekli alan sağlanıyor. Söz konusu okuma ve yazma hızları olduğunda DDRdrive X1'in sansasyonel hızlara imza attığını söylemek zor. PCIe x1 arabiriminin limitlemesine de takılan depolama çözümü, 250MB/sn'lik okuma ve 155MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor ancak sistemin farkı IOPS değerlendirmesinde ortaya çıkıyor.

IOPS (Input/Output Operations Per Second) odaklı uygulamalarda zirveye oynayacak gibi görünen DDRdrive X1, rastgele okuma için 300.000, rastgele yazma içinse 200.000 IOPS değerine ulaşabiliyor. Basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse DDRdrive X1, IOPS değerleri açısından örneğin Fusion-io SSD'lerinden daha yüksek değerlere imza atabiliyor. RAID 0, 1 ve 5 desteği sunan ayrıca maksimum güç tüketiminin 9.91 Watt olduğu belirtilen DDRdrive X'ın 5 yıllık garanti ile geleceği belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.

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