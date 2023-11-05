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    SSD fiyatları artabilir! Samsung’tan her çeyrekte yüzde 20 zam kararı

    Dünya genelinde SSD fiyatları bir süredir düşüş eğiliminde ancak bu süreç bitiyor. Samsung, en azından önümüzdeki iki çeyrekte NAND flaş fiyatlarını yüzde 20 artırmayı planlıyor.
    Samsung’tan her çeyrekte yüzde 20 zam: SSD fiyatları artabilir Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre, dünyanın en büyük flash bellek üreticisi Samsung, NAND flash toptan satış fiyatını en azından önümüzdeki iki çeyrek boyunca çeyrek başına yüzde 20'ye kadar artırmak istiyor. Arz fazlalığı nedeniyle bir süredir dünya genelinde SSD fiyatları düşüş eğiliminde olsa da Samsung’un bu kararı fiyatların artmasına neden olabilir.

    SSD fiyatlarından düşüş sonlanıyor

    Bu yıl, DRAM ve NAND arzının fazla olması SSD fiyatlarının ocak ayından bu yana yüzde 30'un üzerinde düşmesine neden oldu. Nisan ayında Samsung, üretimin azaltılmasının fiyatların daha da düşmesini engelleyeceği umuduyla çip üretimini azaltmaya hazırlandığını doğruladı. Şirket üçüncü çeyrekte çip bolluğunu gidermek için daha da fazla üretim kesintisi yaptı.

    Samsung geçen ayki üç aylık kazanç raporunda, talebin istikrar kazanması ve müşterilerin yeni ürünler sunmasıyla çip pazarının toparlandığına dair işaretler gözlemlediğini söyledi. Bu nedenle, şirketin bellek işinin önümüzdeki aylarda yükselişe geçmesi bekleniyor. Bununla birlikte ekim ayında artan DRAM ve NAND sevkiyatları nedeniyle üreticilerin gelirlerini yükseltmeye başladığını da gördük. Bu da depolama ve bellek fiyatlarının yükselmek üzere olduğunu gösteriyor.

    Pazar araştırma şirketi Trendforce, Samsung'un bu çeyrekte NAND çiplerinin toptan satış fiyatlarını şimdiden yüzde 10 ila 20 oranında artırdığını ve bunun da yıl sonuna kadar tüketici SSD fiyatlarının yüzde 5 ila 13 oranında artmasına yol açabileceğini bildirdi. Trendforce, Samsung'un toptan satış fiyatını en az iki çeyrek daha her çeyrekte yüzde 20 oranında artırmaya devam edeceğini düşünüyor.

    Tüketici tarafında ise fiyatlar aynı oranda artmayacaktır ancak belirtilenlere göre önümüzdeki aylarda fiyatlar yüzde 15 civarında yükselebilir. Samsung, bu pazarın en büyük üreticisi olduğu için Micron ve Sk Hynix’in de benzer bir yol izlemesi bekleniyor. Yani fiyat artışı muhtemelen genel düzeyde olacak.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/100728-time-buy-ssd-samsung-plans-raise-nand-flash.html https://www.trendforce.com/news/2023/11/02/news-samsung-announces-20-quarterly-nand-price-increases/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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