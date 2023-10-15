DRAM ve SSD fiyatlarında yükseliş bekleniyor
Bildiğiniz gibi NAND ve DRAM pazarı, pandemi döneminin ardından satışlarda önemli bir düşüş ve arz fazlası yaşadı. Bunu takip eden dönemde, SSD fiyatları yüzde 30'un üzerinde bir düşüşe sürüklendi. Ancak sektör yavaş yavaş geri dönmeye başlıyor. Geçtiğimiz yaz aylarda negatif eğilim sona erdi ve pazarda kademeli bir toparlanma yaşanacağı belirtililiyordu. Bu tahminler artık gerçekleşmeye başladı.
Görünüşe göre üreticilerin envanter fazlalığı nedeniyle yaptığı kesintiler, fiyatlarda istiktar sağlamaya başladı. Bilmeyenler için Eylül ayında Samsung, üretimi yarıya indirme kararı aldı ve bunun dördücü çeyreğe kadar devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla daha belirgin bir toparlanma 2024'te başlayacak diyebiliriz.
Niketim TrendForce, yıl sonuna kadar karamsar tahminlere sahip. Bu noktada tüketici talepleri ve üretimde yaşanan değişimler, fiyatlarda daha belirgin farklara neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.