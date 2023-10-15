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    DRAM ve SSD fiyatlarında yükseliş bekleniyor

    Son dönemlerde DRAM ve SSD fiyatlarında yaşanan fiyat düşüşleri önümüzdeki aylarda sona erebilir. Trendforce, 2023'ün son çeyreği için DRAM pazar tahminlerini paylaştı.
    Kullanıcılar dikkat: DRAM ve SSD fiyatlarında yükseliş bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktğımız tedarik ve stok sıkıntılarının ardından yarı iletken pazarı eski günlerine dönmeye başladı. Bu bağlamda analiz ve araştırma şirketi TrendForce, DRAM ve SSD pazarına yönelik yeni bir rapor yayınladı. Buna göre fiyatlarda yüzde 10'a kadar yükseliş bekleniyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    DRAM ve SSD fiyatlarında yükseliş bekleniyor 

    Bildiğiniz gibi NAND ve DRAM pazarı, pandemi döneminin ardından satışlarda önemli bir düşüş ve arz fazlası yaşadı. Bunu takip eden dönemde, SSD fiyatları yüzde 30'un üzerinde bir düşüşe sürüklendi. Ancak sektör yavaş yavaş geri dönmeye başlıyor. Geçtiğimiz yaz aylarda negatif eğilim sona erdi ve pazarda kademeli bir toparlanma yaşanacağı belirtililiyordu. Bu tahminler artık gerçekleşmeye başladı.

    Kullanıcılar dikkat: DRAM ve SSD fiyatlarında yükseliş bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan son rakamlara göre, 4. Çeyrek DRAM fiyatlarında yüzde 10'e kadar yükseliş bekleniyor. Bu noktada DDR5 PC DRAM fiyatlarında yüzde 3-8, DDR4 belleklerde ise yüzde 5'e kadar fiyat artışı yaşanacak. Ayrıca tabloda, sunucu, GPU ve mobil belleklerde de benzer bir hareket bekleniyor. En büyük artış ise, mobil cihazlarda kullanılan LPDDR5X DRAM'lerde (yüzde 5-10) olacak.

    Görünüşe göre üreticilerin envanter fazlalığı nedeniyle yaptığı kesintiler, fiyatlarda istiktar sağlamaya başladı. Bilmeyenler için Eylül ayında Samsung, üretimi yarıya indirme kararı aldı ve bunun dördücü çeyreğe kadar devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla daha belirgin bir toparlanma 2024'te başlayacak diyebiliriz.

    Niketim TrendForce, yıl sonuna kadar karamsar tahminlere sahip. Bu noktada tüketici talepleri ve üretimde yaşanan değişimler, fiyatlarda daha belirgin farklara neden olabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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