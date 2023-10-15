Tam Boyutta Gör Geride bıraktğımız tedarik ve stok sıkıntılarının ardından yarı iletken pazarı eski günlerine dönmeye başladı. Bu bağlamda analiz ve araştırma şirketi TrendForce, DRAM ve SSD pazarına yönelik yeni bir rapor yayınladı. Buna göre fiyatlarda yüzde 10'a kadar yükseliş bekleniyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

DRAM ve SSD fiyatlarında yükseliş bekleniyor

Bildiğiniz gibi NAND ve DRAM pazarı, pandemi döneminin ardından satışlarda önemli bir düşüş ve arz fazlası yaşadı. Bunu takip eden dönemde, SSD fiyatları yüzde 30'un üzerinde bir düşüşe sürüklendi. Ancak sektör yavaş yavaş geri dönmeye başlıyor. Geçtiğimiz yaz aylarda negatif eğilim sona erdi ve pazarda kademeli bir toparlanma yaşanacağı belirtililiyordu. Bu tahminler artık gerçekleşmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan son rakamlara göre, 4. Çeyrek DRAM fiyatlarında yüzde 10'e kadar yükseliş bekleniyor. Bu noktada DDR5 PC DRAM fiyatlarında yüzde 3-8, DDR4 belleklerde ise yüzde 5'e kadar fiyat artışı yaşanacak. Ayrıca tabloda, sunucu, GPU ve mobil belleklerde de benzer bir hareket bekleniyor. En büyük artış ise, mobil cihazlarda kullanılan LPDDR5X DRAM'lerde (yüzde 5-10) olacak.

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Görünüşe göre üreticilerin envanter fazlalığı nedeniyle yaptığı kesintiler, fiyatlarda istiktar sağlamaya başladı. Bilmeyenler için Eylül ayında Samsung, üretimi yarıya indirme kararı aldı ve bunun dördücü çeyreğe kadar devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla daha belirgin bir toparlanma 2024'te başlayacak diyebiliriz.

Niketim TrendForce, yıl sonuna kadar karamsar tahminlere sahip. Bu noktada tüketici talepleri ve üretimde yaşanan değişimler, fiyatlarda daha belirgin farklara neden olabilir.

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Kullanıcılar dikkat: DRAM ve SSD fiyatlarında yükseliş bekleniyor