DRAM fiyatlarında makas açıldı: Üreticiler yön değiştiriyor

DDR4 fiyatlarında artış bekleniyor
TrendForce’un güncel verileri, DRAM pazarında özellikle eski nesil çözümlerde sert bir fiyat yükselişine işaret ediyor. Üreticilerin yeni nesil bellek teknolojilerine öncelik vermesi, DDR4, LPDDR4X ve GDDR6 gibi ürünlerde tedarik sıkıntılarını artırmış durumda. Rapora göre DRAM genelinde sözleşmeli fiyatların %10 ila %15 arasında artması bekleniyor. Ancak tüketici sınıfı DDR4 modülleri bu ortalamanın oldukça üzerinde.
Bu nedenle, DDR4 üretiminin tamamen durdurulması ertelenmiş durumda. Ancak geçiş sürecindeki bu belirsizlik, fiyatların %3 ila %8 arasında artmasına neden oluyor. Mobil tarafta ise LPDDR4X arzı giderek azalıyor. Samsung ve bazı üreticilerin üretim kapasitesini LPDDR5X’e kaydırması, mevcut platformların yeni nesil belleklere sınırlı uyum sağlamasıyla birleşince panik alımları tetiklenmiş durumda. Sonuç olarak LPDDR4X fiyatlarının %23 ila %28 oranında artması bekleniyor. LPDDR5X tarafında da %5 ila %10 arası fiyat yükselişi olacak.
GPU belleği tarafında ise özellikle GDDR6’da yaşanan sıkışıklık dikkat çekiyor. NVIDIA ve diğer üreticiler GDDR7’ye yönelirken, giriş ve orta segment GPU’lar hâlâ GDDR6'ya ihtiyaç duyuyor. Bu geçiş süreci, GDDR6 fiyatlarının önümüzdeki çeyrekte en sert artışlardan birini yaşamasına yol açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: