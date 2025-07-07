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    DRAM fiyatlarında makas açıldı: Üreticiler yön değiştiriyor

    DDR4, LPDDR4X ve GDDR6 bellek fiyatlarında ciddi artış gündemde. Üreticilerin önceliği artık DDR5 ve HBM olurken, eski nesil belleklerde arz krizi yaşanıyor. İşte detaylar...

    DRAM fiyatlarında makas açıldı: Üreticiler yön değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zeka uygulamalarıyla birlikte HBM ve DDR5 gibi yeni nesil belleklere yönelim hız kazandı. Bu da üreticilerin kaynaklarını daha kârlı ve ileri teknolojilere kaydırmasına neden oluyor. Son olarak Pazar araştırma şirketi TrendForce, kurumsal SSD pazarına ilişkin yeni bir rapor paylaştı.

    DDR4 fiyatlarında artış bekleniyor

    TrendForce’un güncel verileri, DRAM pazarında özellikle eski nesil çözümlerde sert bir fiyat yükselişine işaret ediyor. Üreticilerin yeni nesil bellek teknolojilerine öncelik vermesi, DDR4, LPDDR4X ve GDDR6 gibi ürünlerde tedarik sıkıntılarını artırmış durumda. Rapora göre DRAM genelinde sözleşmeli fiyatların %10 ila %15 arasında artması bekleniyor. Ancak tüketici sınıfı DDR4 modülleri bu ortalamanın oldukça üzerinde.

    DRAM fiyatlarında makas açıldı: Üreticiler yön değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    PC tarafında sınırlı sipariş hacmi nedeniyle DDR4 fiyatlarında %40 ila %45'lik bir artış öngörülüyor. Üreticilerin DDR4 üretimini sunucu segmentine yönlendirmesiyle birlikte PC tarafındaki arz daha da daralıyor. unucu tarafında DDR5'e geçiş sürüyor olsa da, birçok veri merkezi halen DDR4 temelli sistemleri kullanıyor. 

    Bu nedenle, DDR4 üretiminin tamamen durdurulması ertelenmiş durumda. Ancak geçiş sürecindeki bu belirsizlik, fiyatların %3 ila %8 arasında artmasına neden oluyor. Mobil tarafta ise LPDDR4X arzı giderek azalıyor. Samsung ve bazı üreticilerin üretim kapasitesini LPDDR5X’e kaydırması, mevcut platformların yeni nesil belleklere sınırlı uyum sağlamasıyla birleşince panik alımları tetiklenmiş durumda. Sonuç olarak LPDDR4X fiyatlarının %23 ila %28 oranında artması bekleniyor. LPDDR5X tarafında da %5 ila %10 arası fiyat yükselişi olacak.

     

    GPU belleği tarafında ise özellikle GDDR6’da yaşanan sıkışıklık dikkat çekiyor. NVIDIA ve diğer üreticiler GDDR7’ye yönelirken, giriş ve orta segment GPU’lar hâlâ GDDR6'ya ihtiyaç duyuyor. Bu geçiş süreci, GDDR6 fiyatlarının önümüzdeki çeyrekte en sert artışlardan birini yaşamasına yol açabilir.

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