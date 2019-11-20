Stanford Üniversitesi’nin yeni açtığı hastanede robotlar, eczacı olarak çalışıyor

Tam Boyutta Gör Günümüz teknolojilerinin en yoğun şekilde kullanılmasını beklediğimiz yerlerden olan hastaneler, bu tür gelişmelere ne yazık ki çok nadiren ev sahipliği yapıyor. Söz konusu eksikliğin farkında olan Stanford Üniversitesi, bu alandaki boşluğu doldurmak adına yeni bir hastane açmaya karar vermiş.

Geçtiğimiz Pazar günü Stanford Sağlık Hizmetleri hastane kampüsüne entegre olarak açılan tesisin inşasının 10 yıl sürdüğü ve 2.1 milyar dolara mal olduğu söyleniyor.

Çöp toplayan robotlar

Havalandırma ve ışıklandırma sistemlerini hasta yatağının yanındaki bir ekrandan kontrol edebildiğimiz hastanede, MyHealth isimli mobil uygulama sayesinde bina içinde yolumuz bulabiliyor ya da ilgili poliklinikte görev yapan doktorlara ulaşabiliyoruz. Oldukça teknolojik görünen bu gelişmeler, aslında hastanenin sunduklarının sadece küçük bir bölümünü teşkil ediyor.

Stanford’da bulunan hastanenin asıl öne çıkan noktası ise hizmetlerin otomasyon sistemine bağlanmış olması. Bu sayede, hastane eczanesinde görev yapan robotlar ilaçları seçip paketlerken diğer robotlar ise bunları gerekli noktalara teslim edebiliyor. İnsan tasarrufu sağlayan bu yöntem sayesinde personelin hastalara daha fazla zaman ayırması hedeflenmiş. Hastane içinde dolaşan 23 araçlık ekibe! ise hem temiz çarşaf dağıtma hem de çöpleri toplama görevi verilmiş. Tesis içinde bulunan sensörler vasıtasıyla gerçek zamanlı personel ve envanter kontrolü yapılabildiği de belirtilmiş.

Hemşire ve doktorların aynı anda uzaktan hasta takibi yapabildiği tesisin gelecek nesil teknolojilerle de uyumlu olduğu ifade ediliyor. Yetkililere göre “Güncellemeye” açık olan hastane, ihtiyaç halinde 5G teknolojisinin nimetlerinden faydalanabilecek şekilde geliştirilebilecek.

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Maliyetlerin Stanford gibi bir üniversite için bile tartışma konusu olduğu ve teknolojinin vaat edilen her şeyi yerine getiremeyeceği söyleyenler de yok değil. Hastanenin Bilişim Daire Başkanı (CIO) Eric Yablonka’ya göre ortaya konan ürün salt “teknoloji için teknoloji” aşkıyla yapılmış değil. Hastanedeki otomasyon sistemin personelin verimliliğini artıracağını ifade eden Yablonka, aynı zamanda tesisin hem Stanford hem de diğer hastaneler için bir deney ortamı olacağını belirtmiş.

https://www.engadget.com/2019/11/17/stanford-hospital-with-robots/