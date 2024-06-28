Nvidia, 50 trilyon dolarlık yapay zeka otomasyonuna hazırlanıyor

Yapay zeka otomasyonu geliyor
Üretken yapay zekanın hayatımıza girmesiyle iş akışları kolaylaştırılırken yaklaşmakta olan ikinci dalga ise yapay zeka otomasyonu olacak. Microsoft, Amazon veya diğer tüm büyük şirketler bir şekilde bu otomasyon yarışına girmiş durumda. Bu yarışta fark yaratacak olan şey ise bilgi işlem gücü kapasitesi olacak. Nvidia ise hem donanım tarafında hem de muhtemelen dünyanın en iyi yapay zeka hesaplama yığını olan CUDA ile işlem gücü tarafında hazırda bekliyor.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, firmanın bu alandaki güçlü konumundan faydalanarak 50 trilyon dolarlık yapay zeka tabanlı otomasyon pazarında öncü olmak istiyor. Huang’e göre sektör halihazırda otomasyona doğru ilerliyor ve işin ekonomi tarafında yapay zekanın geleceğini “yeşil” olarak görüyor.
Blackwell’e övgüler
Blackwell B100 ve B200’ün net fiyatları açıklanmadı ancak B100 için fiyat aralığının 30.000 ila 40.000 dolar olduğunu bizzat Huang söyledi. Elbette bu fiyatlar ayrıcalık isteyen firmalar için artacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.