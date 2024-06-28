Nvidia, 50 trilyon dolarlık yapay zeka otomasyonuna hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang şirketin yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, 50 trilyon dolar değerindeki ağır sanayinin, şirketin gelişmiş çipleri tarafından yönlendirilen bir sonraki yapay zeka oyun alanı olabileceğini söyledi. Huang, yapay zekanın teknoloji sektöründen sağlık hizmetlerine kadar çok çeşitli sektörlere nüfuz ettiğinin de altını çizdi.

Yapay zeka otomasyonu geliyor

Üretken yapay zekanın hayatımıza girmesiyle iş akışları kolaylaştırılırken yaklaşmakta olan ikinci dalga ise yapay zeka otomasyonu olacak. Microsoft, Amazon veya diğer tüm büyük şirketler bir şekilde bu otomasyon yarışına girmiş durumda. Bu yarışta fark yaratacak olan şey ise bilgi işlem gücü kapasitesi olacak. Nvidia ise hem donanım tarafında hem de muhtemelen dünyanın en iyi yapay zeka hesaplama yığını olan CUDA ile işlem gücü tarafında hazırda bekliyor.

Nvidia işlemci tarafında da iddialı 23 sa. önce eklendi

Nvidia CEO'su Jensen Huang, firmanın bu alandaki güçlü konumundan faydalanarak 50 trilyon dolarlık yapay zeka tabanlı otomasyon pazarında öncü olmak istiyor. Huang’e göre sektör halihazırda otomasyona doğru ilerliyor ve işin ekonomi tarafında yapay zekanın geleceğini “yeşil” olarak görüyor.

Blackwell’e övgüler

Tam Boyutta Gör Huang aynı zamanda geliştirilmesi için yaklaşık 10 milyar dolar harcanan Nvidia'nın yeni Blackwell mimarisi hakkında da konuştu. CEO, oldukça cüretkâr bir şekilde Blackwell’in tarihlerindeki ve tüm bilgisayar tarihindeki en başarılı ürün olacağını söyledi. Bu ifade oldukça iddialı olsa da istatistiğe baktığımızda bunun doğruluk payı azımsanmayacak seviyede. Blackwell çok büyük bir ihtimalle Nvidia için büyük bir zenginlik kaynağı olacak.

Blackwell B100 ve B200’ün net fiyatları açıklanmadı ancak B100 için fiyat aralığının 30.000 ila 40.000 dolar olduğunu bizzat Huang söyledi. Elbette bu fiyatlar ayrıcalık isteyen firmalar için artacaktır.

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Nvidia, 50 trilyon dolarlık yapay zeka otomasyonuna hazırlanıyor