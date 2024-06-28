Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, 50 trilyon dolarlık yapay zeka otomasyonuna hazırlanıyor

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, 50 trilyon dolarlık yapay zeka tabanlı otomasyon pazarından yararlanmak istediğini söyledi.
    Nvidia, 50 trilyon dolarlık yapay zeka otomasyonuna hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang şirketin yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, 50 trilyon dolar değerindeki ağır sanayinin, şirketin gelişmiş çipleri tarafından yönlendirilen bir sonraki yapay zeka oyun alanı olabileceğini söyledi. Huang, yapay zekanın teknoloji sektöründen sağlık hizmetlerine kadar çok çeşitli sektörlere nüfuz ettiğinin de altını çizdi.

    Yapay zeka otomasyonu geliyor

    Üretken yapay zekanın hayatımıza girmesiyle iş akışları kolaylaştırılırken yaklaşmakta olan ikinci dalga ise yapay zeka otomasyonu olacak. Microsoft, Amazon veya diğer tüm büyük şirketler bir şekilde bu otomasyon yarışına girmiş durumda. Bu yarışta fark yaratacak olan şey ise bilgi işlem gücü kapasitesi olacak. Nvidia ise hem donanım tarafında hem de muhtemelen dünyanın en iyi yapay zeka hesaplama yığını olan CUDA ile işlem gücü tarafında hazırda bekliyor.

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, firmanın bu alandaki güçlü konumundan faydalanarak 50 trilyon dolarlık yapay zeka tabanlı otomasyon pazarında öncü olmak istiyor. Huang’e göre sektör halihazırda otomasyona doğru ilerliyor ve işin ekonomi tarafında yapay zekanın geleceğini “yeşil” olarak görüyor.

    Blackwell’e övgüler

    Nvidia, 50 trilyon dolarlık yapay zeka otomasyonuna hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Huang aynı zamanda geliştirilmesi için yaklaşık 10 milyar dolar harcanan Nvidia'nın yeni Blackwell mimarisi hakkında da konuştu. CEO, oldukça cüretkâr bir şekilde Blackwell’in tarihlerindeki ve tüm bilgisayar tarihindeki en başarılı ürün olacağını söyledi. Bu ifade oldukça iddialı olsa da istatistiğe baktığımızda bunun doğruluk payı azımsanmayacak seviyede. Blackwell çok büyük bir ihtimalle Nvidia için büyük bir zenginlik kaynağı olacak.

    Blackwell B100 ve B200’ün net fiyatları açıklanmadı ancak B100 için fiyat aralığının 30.000 ila 40.000 dolar olduğunu bizzat Huang söyledi. Elbette bu fiyatlar ayrıcalık isteyen firmalar için artacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hat resetleme nedir turknet altyapı haritası eminönü gözlükçüler hanı 0.9 tce motor golf 7 1.2 tsi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Spark 20 PRO
    TECNO Spark 20 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız