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    Steam'de Escape from Tarkov dolandırıcılığı! Oyunu Steam'den satın almayın!

    Dün öğlen saatlerinde bir anda Steam'de gözüken popüler oyun Escape from Tarkov oyuncuları heyecanlandırdı ancak ne yazık ki dolandırıcılıktan ibaret olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Battlestate Games'in yaptığı Escape from Tarkov, en popüler ve sevilen oyunlardan biri ve bu oyun Steam üzerinden satılmıyor. Dün öğlen saatlerinde de bu oyun ansızın Steam'de gözükmeye başladı. Oyuncuların anlık heyecanlanmasıyla bir grup oyuncu ne yazık ki dolandırıcılığa uğradı çünkü Steam'de bulunan Escape from Tarkov bildiğimiz oyun değil.

    İsmini orijinal Escape from Tarkov'un geliştirici stüdyo ismiyle değiştiren dolandırıcı geliştirici, oyununun ismini de Escape from Tarkov olarak değiştirdi ve görselller, açıklama ve videolar gibi detayları kendi oyununa yükledi. Oyuncular da Escape from Tarkov'un gerçekten Steam'e geldiğini sandı. Dün akşam satlerinde durum fark edildi ve oyun hızlı bir şekilde Steam'den kaldırıldı.

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