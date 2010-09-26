SteelSeries yeni oyuncu klavyesi Shift'i satışa sunuyor

Danimarka merkezli komponent üreticisi SteelSeries, oyuncular için hazırladığı Shift isimli yeni klavyesini tanıttı. Yüksek kaliteli plastik kullanılarak hazırlanan çıkartılabilir tuş takımı sayesin gelişmiş özelleştirme seçeneklerine sahip olan Shift, diğer pek çok oyuncu klavyesi gibi bilgisayar bağlantısını USB 2.0 üzerinden kablo ile gerçekleştiriyor.

Altın kaplı ses çıkışına ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan klayve aynı zamanda üzerinde yer alan iki adet USB 2.0 portu ile USB çoklayıcı görevi de üstleniyor. Medya uygulamaları için hızlı erişim butonlarına ve makro kayıtları için yerleşik bellek kapasitesine sahip olan Shift, aynı anda 7 butona kadar anti-ghosting yeteneği de sunuyor.

SteelSeries tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Shift, 89.99$, değiştirilebilir yeni tuş setleri ise 24.99$ olarak belirlenen yurt dışı etiket fiyatlarına sahip.