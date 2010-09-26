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SteelSeries yeni oyuncu klavyesi Shift'i satışa sunuyor

8 yıl
15,9b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SteelSeries yeni oyuncu klavyesi Shift'i satışa sunuyor
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Danimarka merkezli komponent üreticisi SteelSeries, oyuncular için hazırladığı Shift isimli yeni klavyesini tanıttı. Yüksek kaliteli plastik kullanılarak hazırlanan çıkartılabilir tuş takımı sayesin gelişmiş özelleştirme seçeneklerine sahip olan Shift, diğer pek çok oyuncu klavyesi gibi bilgisayar bağlantısını USB 2.0 üzerinden kablo ile gerçekleştiriyor.

Altın kaplı ses çıkışına ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan klayve aynı zamanda üzerinde yer alan iki adet USB 2.0 portu ile USB çoklayıcı görevi de üstleniyor. Medya uygulamaları için hızlı erişim butonlarına ve makro kayıtları için yerleşik bellek kapasitesine sahip olan Shift, aynı anda 7 butona kadar anti-ghosting yeteneği de sunuyor.

SteelSeries tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Shift, 89.99$, değiştirilebilir yeni tuş setleri ise 24.99$ olarak belirlenen yurt dışı etiket fiyatlarına sahip.

SteelSeries yeni oyuncu klavyesi Shift'i satışa sunuyor
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vidoko 8 yıl
bu robota dönüşüyormu:))
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ahbob 8 yıl
Tus takiminin cikarilmasindaki espriyi anlamadim.Onun yerine bir isiklandirma koysalar daha kullanisli olurmus.
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laserion 8 yıl
Kaliteli ve tuş takımı aydınlatmalı bir marka tavsiyesi olan varmı Roccat hariç.
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pillibebek 8 yıl
Razer Lycosa Hem Aydınlatmalı hemde epeyi kaliteli ben kullanıyorum.
Bu arada resimlerde Enter tuşu küçük ama TR olan modellerde Enter Tuşunu büyük yapmışlar.

gameekstra.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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ilhami onay 8 yıl
Tuş takımının çıkarılabilmesi güzel olmuş.
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GooodJob 8 yıl
Cok hosuma gitmedi benim.. En azindan bir isiklandirma konulabilirdi.
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bora333 8 yıl
Cok kullanisli gorunmedi bana.
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