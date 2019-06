Steve Jobs son on yılın tepe yöneticisi olarak gösterildi

Tam Boyutta Gör

Steve Jobs'un Apple'ı, bugün banka hesaplarında 34 milyar dolar olan bir endüstri devine dönüştü.

İş dünyasının saygın yayın kuruluşlarından Fortune, son sayısında, Steve Jobs'u son on yılın tepe yöneticisi olarak ödüllendirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre için görevinden ayrılan ve daha sonra yeniden işinin başına dönen Steve Jobs'un iş dünyasında son on yıla damga vuran tepe yöneticisi olduğunu belirten Fortune'dan Adam Kashisnky, "son on yıl Jobs'a aitti" açıklamasında bulundu.

1997 yılında Apple'a yeniden dönen ve kurucusu olduğu firmayı adeta baştan yaratan Jobs, iPod ve iPhone gibi donanımların arkasında isim olarak biliniyor. 54 yaşındaki Jobs'un önderliğindeki Apple imparatorluğunun, bankalardaki 34 milyar doları ve pazardaki güçlü pozisyonuyla önümüzdeki yıllara damga vurması beklenirken, Steve Jobs'un neler yapacağını ise yakından takip edeceğiz.

Steve Jobs yine Fortune dergisi tarafından 2007 senesinde yılın en güçlü işadamı olarak seçilmişti.

