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Steve Jobs son on yılın tepe yöneticisi olarak gösterildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Steve Jobs son on yılın tepe yöneticisi olarak gösterildi
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Steve Jobs'un Apple'ı, bugün banka hesaplarında 34 milyar dolar olan bir endüstri devine dönüştü.

İş dünyasının saygın yayın kuruluşlarından Fortune, son sayısında, Steve Jobs'u son on yılın tepe yöneticisi olarak ödüllendirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre için görevinden ayrılan ve daha sonra yeniden işinin başına dönen Steve Jobs'un iş dünyasında son on yıla damga vuran tepe yöneticisi olduğunu belirten Fortune'dan Adam Kashisnky, "son on yıl Jobs'a aitti" açıklamasında bulundu.

1997 yılında Apple'a yeniden dönen ve kurucusu olduğu firmayı adeta baştan yaratan Jobs, iPod ve iPhone gibi donanımların arkasında isim olarak biliniyor. 54 yaşındaki Jobs'un önderliğindeki Apple imparatorluğunun, bankalardaki 34 milyar doları ve pazardaki güçlü pozisyonuyla önümüzdeki yıllara damga vurması beklenirken, Steve Jobs'un neler yapacağını ise yakından takip edeceğiz.

Steve Jobs yine Fortune dergisi tarafından 2007 senesinde yılın en güçlü işadamı olarak seçilmişti.

Steve Jobs son on yılın tepe yöneticisi olarak gösterildi
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Shady 10 yıl
CV'sinden;

"Sağlam bir temeli olan bir düzenleyici arıyorum. Duvarları yıkma, köprüler kurma ve ateşler yakma arzusu içindeyim. Harika bir deneyimim, büyük bir enerjim var ve şu "vizyon" denen şey'den de bir parça var ve en başından başlamaktan korkmuyorum."
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FoxHound 10 yıl
Steve Jobs ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen arkadaşlara 1999 yılı yapımı Pirates of The Silicon Valley (Silikon Vadisi Korsanları) filmini KESİNLİKLE izlemelerini tavsiye ederim. Steve Job'un hayat hikayesini öğrenebilir ve bu arada Bill Gates'i de daha yakından tanıyabilirsiniz...

Kendisi çok zeki ve ileri görüşlü biridir. Bunun en iyi kanıtı Xerox mühendisleri patronlarına ilk fareyi gösterdiklerinde "Xerox adı fare olan bir şeyi satmaz" tepkisini almışlardır. Ama Jobs Fare'nin telifini alıp ilk Macintosh'da bunu kullanmıştır. Bugün kullandığımız fare bu şekilde evlerimize girmiştir. Yaptığı en büyük hata ise Bill Gates'in o zaman çok küçük bir şirket olan Microsoft'una yazılım geliştirmesi için daha piyasaya çıkmadan 1 yıl önce 3 tane Macintosh prototipini vermesidir. Bill Gates de bu arada Windows'u geliştirip dünya pazarına satmaya başlamış ve milyon dolarları çok önceden kazanmaya başlamıştır. Dünyanın en zengin adamı olmasının asıl sebebi de budur...

Tabi bundan öncesinde Bill Gates Seattle'daki bir programcıdan sadece 50.000'a aldığı yazılımı DOS adıyla IBM'e ve diğer birçok firmaya satıp para kazanmaya başlamıştır bile. Kısacası günümüzde kullandığımız Windows'ların tamamının temeli "Çalıntı"dır...
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kolpaci 10 yıl
bu adam kötü bir hastalık geçirmişti dimi bir videosunu izlemiştim sanırım baya etkilenmiştim
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sharapnell 10 yıl
realbrutal
06.11.2009 Saat: 02:40
üniversite eğitimini yarıda bırakan ve zamanında kendi şirketinde kovulan bir adam.ilginç bir durum hayat insanı ne zaman nerden nereye getireceği hiç belli olmuyor.
steve olmasa belki şu an iphoneda olmayacaktı hala nokianın garip gurup dokunmatiklerine waw müthiş diyecektik
unutmayalım ki nokia teknolojisi olmasaydı bir iphone olamazdı hatta hiçbir cep telefonu olmazdı ;)
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Goa Mania 10 yıl
sharapnell

realbrutal
06.11.2009 Saat: 02:40
üniversite eğitimini yarıda bırakan ve zamanında kendi şirketinde kovulan bir adam.ilginç bir durum hayat insanı ne zaman nerden nereye getireceği hiç belli olmuyor.

steve olmasa belki şu an iphoneda olmayacaktı hala nokianın garip gurup dokunmatiklerine waw müthiş diyecektik

unutmayalım ki nokia teknolojisi olmasaydı bir iphone olamazdı hatta hiçbir cep telefonu olmazdı ;)

Dostum söylermisin bana nokia teknolojisiyle iphone teknolojisinin ne alakası var?
Hiç bir alakası yok. Nokia 1100 gibi plasik kaplama telefonlardan, sadece alo ve mesaja yarayan tellerden parayı bulmuş bir firma.
Maliyeti 10 dolar olan bi teli bize 300 400 dolara satmış bir firma.
Eğer iphone olmasaydı sen hala o öküz kaplama dandik nokialara bakıyor olacaktın. Ve böyle bir teknolojiden bihaber olacaktın. N97'yi bile bugun göremeyecektin.
Bu gibi firmalar nokia, sony, philips vb bunlar full ticari düşünen firmalardır. Ellerinde teknoloji vardır fakat vermezler. Neden vermezler çünkü eski teknoloji hala satmaktadır çatır çatır.
Bugüne kadar hiç zarar açıklamamış hep kar yapmış Nokia neden iphone çıkınca 500milyon dolar zarara uğradı zannediyorsun?
iPhone nokianın 10 sene sonra vereceği teknolojiyi bugunden vermiştir NOKTA.
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Momo-Oz 10 yıl
Adam çok karizma yaw :D
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djnone 10 yıl
bu adam teknık beşerileri gercekten çok iyi biliyor. ve ne yapması gerektiğinide iyi biliyor. gerçek bir ceo. ilerde onun gibi olabilmek hedefim
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MegaWolt38 10 yıl
Adam çok zeki, okulda bu adamın başarılarıyla ilgili sunum yapmıştık.
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