Su soğutmalı Radeon HD 4890 haftaya satışa sunuluyor

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modeli Radeon HD 4890'a ciddi anlamda yatırım yapan firmalardan birisi de PowerColor. Firma bir yandan ZEROtherm soğutuculu Radeon HD 4890 PCS+ modelinin detaylarına son şeklini vermek için çalışırken öte yandan da muhtemelen segmentinde ilk olacak su soğutmalı Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın LCS serisi dahilinde hazırladığı su soğutmalı yeni modelinde, grafik işlem birimine ek olarak bellek yongalarını ve güç modüllerini de kapsayan EK üretimi Bakır tabanlı su soğutma bloğuna yer verilmiş.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor yani kart fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Su soğutma bloğu sayesinde standart soğutuculu modellere kıyasla 20 dereceye varan oranda daha serin ayrıca çok daha sessiz çalışacağı belirtilen ekran kartı, hız aşırtma noktasında da iddialı. DirectX 10.1 desteği sunan ekran kartı ayrıca Crossfire X kurulumlarını da destekliyor.

PowerColor'un su soğutmalı Radeon HD 4890 1GB LCS modeli, 16 Nisan'da 339$'lık fiyat üzerinden yurt dışında satışa sunulacak.