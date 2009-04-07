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Su soğutmalı Radeon HD 4890 haftaya satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Su soğutmalı Radeon HD 4890 haftaya satışa sunuluyor
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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modeli Radeon HD 4890'a ciddi anlamda yatırım yapan firmalardan birisi de PowerColor. Firma bir yandan ZEROtherm soğutuculu Radeon HD 4890 PCS+ modelinin detaylarına son şeklini vermek için çalışırken öte yandan da muhtemelen segmentinde ilk olacak su soğutmalı Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın LCS serisi dahilinde hazırladığı su soğutmalı yeni modelinde, grafik işlem birimine ek olarak bellek yongalarını ve güç modüllerini de kapsayan EK üretimi Bakır tabanlı su soğutma bloğuna yer verilmiş.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor yani kart fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Su soğutma bloğu sayesinde standart soğutuculu modellere kıyasla 20 dereceye varan oranda daha serin ayrıca çok daha sessiz çalışacağı belirtilen ekran kartı, hız aşırtma noktasında da iddialı. DirectX 10.1 desteği sunan ekran kartı ayrıca Crossfire X kurulumlarını da destekliyor.

PowerColor'un su soğutmalı Radeon HD 4890 1GB LCS modeli, 16 Nisan'da 339$'lık fiyat üzerinden yurt dışında satışa sunulacak.


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alcon11 10 yıl
Adamlar avrupa da 180 DOLARDAN hd 4890 satıyorlar.
burda hd 4870 ın fiyatı zaten 300 dolar.
nası iş anlamadım.
birileri biZİ kekliyor.
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YaRaNoZ 10 yıl

Orjinalden alıntı: alcon11

Adamlar avrupa da 180 DOLARDAN hd 4890 satıyorlar.

burda hd 4870 ın fiyatı zaten 300 dolar.

nası iş anlamadım.

birileri biZİ kekliyor.

Bizi devlet kekliyor. E tamam alsın KDV sini de bu kadar da fark olmaması lazım. Halka zulmediyorlar resmen bide ötv indirimi var diyorlar şimdi. İndirmli hali üzerine indirim yapmaları lazım. Dünyadan uzak kalıyor. Dünyanın göbeğindeyiz bi de ( Jeopolotik konum olarak önemli bir yer o açıdan).
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sertdemiry 10 yıl
Yıllardır su soğutma ucuzlamadı şimdi mi ucuzlayacak?
Fiyatı normal. Full kaplama ekran kartı bloklarının piyasasına bakın, eski kartlar için üretilmiş olanlar bile en az 70 dolar.
4890 fiyatı Ortalama 250 dolara düşmedi. 200 avro civarına yeni düşmüş. 200 avro: 262$. Blok için 70 dolar da normal...
Blok fiyatları: frozencpu.com/...
Bu ekran kartını almayı düşünen ve su soğutma kullanacaklar için iyi fiyat bence.
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__Tyler Durden__ 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertdemiry

Yıllardır su soğutma ucuzlamadı şimdi mi ucuzlayacak?
Fiyatı normal. Full kaplama ekran kartı bloklarının piyasasına bakın, eski kartlar için üretilmiş olanlar bile en az 70 dolar.
4890 fiyatı Ortalama 250 dolara düşmedi. 200 avro civarına yeni düşmüş. 200 avro: 262$. Blok için 70 dolar da normal...
Blok fiyatları: frozencpu.com/...

Bu ekran kartını almayı düşünen ve su soğutma kullanacaklar için iyi fiyat bence.

Su soğutma sistemler çok eskiye dayanmıyor ve burada asıl sorun hala yaygınlaşamamış olması. Bir de su soğutma sistemlerin gerçekten sağlam olması gerekiyor en küçük bir sızıntı da sistemin komple yanması işten bile değil. Dediğim gibi sistem komple su soğutmaysa alınabilir ama hava soğutmalı bir sisteme su soğutmalı ekran kartı alıp bu kadar fark vermek parayı sokağa atmaktır. Kaldı ki 4870x2 çok ısınan bir ekran kartı değil
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fatihcanery 10 yıl
max arkadaşında dedigi gibi daha kaç gün oldu.hemen bir sürü modeli çıkmaya başladı,cıksında fiyatlar düşsün değil mi ama :)
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Su soğutma için +90 dolar pahalı gerçekten. En azından Türkiye'de pek tutacağını sanmıyorum bu serinin.
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max975 10 yıl
hızlı giriyor 4890 su soğutmsı bile cıktı..
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M1A2Abrams 10 yıl
GRX 295 ile bu farklı kartlar arkadaşım
ancak biraz pahalı olmuş gerçekten.
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esTFyz 10 yıl
89 dolar pahalı mı :D GTX295 su bloğu 189.95$ buna ne dersin ?
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: esTFyz

89 dolar pahalı mı :D GTX295 su bloğu 189.95$ buna ne dersin ?


O GTX 295 bu, 4890

GTX'in bloğu pahalı diye bunun da mı pahalı olması gerekir ?

Bana göre 90 dolar pahalı. Sana göre ucuz olabilir.
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TiesTorN 10 yıl
pcs+ bile 920/4400 be kardeşim, bu hangi akla hizmet daha düşük hızlarla çıkarılır ki... Saçmalık.
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N-0NE 10 yıl
Biraz pahalı değil mi ya ? :S
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Ortalama 4890 fiyatları 250 Dolar.

Şimdi blok için, 89 mı alıyor bunlar ?
Biraz pahalı
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Gamorrah 10 yıl
339 $ mı
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