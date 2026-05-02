    Hidrojen üretiminde devrim: Su ve güneşten hidrojen üreten panel tanıtıldı

    Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü bünyesinden doğan bir girişim olan Photreon, yalnızca su ve güneş ışığını kullanarak hidrojen üretebilen yeni nesil fotoreaktör panelini tanıttı.

    Elektrik olmadan hidrojen üretimi

    Photreon’un geliştirdiği sistem, geleneksel yeşil hidrojen üretiminde kullanılan elektrolizörleri tamamen devre dışı bırakıyor. Standart yöntemlerde önce güneş panelleriyle elektrik üretiliyor, ardından bu elektrik suyu parçalamak için kullanılıyor. Ancak Photreon’un yaklaşımı bu iki aşamayı tek bir süreçte birleştiriyor.

    Bu yöntemin temelinde fotokataliz isimli işlem yatıyor. Özel olarak tasarlanmış ışığa duyarlı malzemeler, güneş enerjisini emerek elektronları aktive ediyor ve bu enerji doğrudan su moleküllerini hidrojen ve oksijene ayırmak için kullanılıyor.

    Modüler ve şebekeden bağımsız sistem

    Tanıtılan bir metrekarelik prototip panel, sistemin ölçeklenebilirliğini de ortaya koyuyor. Elektrik şebekesine ihtiyaç duymayan bu teknoloji, özellikle altyapının sınırlı olduğu bölgelerde büyük avantaj sağlıyor.

    Photreon, fotoreaktörün ışık dağılımı ile kimyasal reaksiyon arasındaki dengeyi optimize edecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Ayrıca ortaya çıkan hidrojen gazının verimli biçimde toplanması da sistemin önemli bir parçasını oluşturuyor.

    Seri üretime uygun tasarım

    Photreon’un paneli, yaygın malzemeler ve standart üretim teknikleri kullanılarak geliştirildiği için seri üretime uygun. Modüler yapı sayesinde, çatılarda küçük ölçekli kurulumlar ya da güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan bölgelerde büyük çiftlikler gibi esnek kurumlar mümkün hale geliyor. Bu da özellikle kimya, gıda üretimi ve metal işleme gibi sektörlerde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmeler için yerinde hidrojen üretimini mümkün kılıyor.

    Photreon’un geliştirdiği teknoloji, merkezi enerji altyapılarına bağımlılığı azaltarak yerel üretimi ön plana çıkarıyor. Şebekeden uzak bölgelerde dahi temiz yakıt üretimini mümkün kılması, hidrojen ekonomisinin yaygınlaşmasında kritik bir rol oynayabilir.

